Hơn 2.000 người đến với Ngày hội toán học mở 2025

Ngày 14-12, tại Trường ĐH Việt Đức (TPHCM), Viện Nghiên cứu cấp cao về toán cùng các đơn vị phối hợp tổ chức ngày hội toán học mở với chủ đề "Toán học, nghệ thuật và sáng tạo". Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 2.000–3.000 giáo viên, sinh viên và học sinh THPT, tạo nên không gian học thuật – trải nghiệm sôi động hiếm có dành cho cộng đồng yêu toán và STEM.

Ngày hội toán học mở. Ảnh: Quỳnh Anh

Ngày hội toán học mở là chuỗi hoạt động mở về toán học và STEM nói chung, hướng đến việc kết nối học sinh, sinh viên, giáo viên, phụ huynh, các nhà toán học và chuyên gia giáo dục. Thông qua các phiên thảo luận và trải nghiệm thực tiễn, người tham dự có cơ hội cùng nhau bàn luận những vấn đề thời sự của toán học và giáo dục toán học, đồng thời khám phá vẻ đẹp, tính ứng dụng đa dạng của toán học trong khoa học, công nghệ và đời sống.

Theo ban tổ chức, chương trình được thiết kế với hai nhóm hoạt động chính, phù hợp cho nhiều đối tượng tham gia.

Ở phần hoạt động chuyên môn, chương trình dành cho giáo viên phổ thông và sinh viên tập trung vào các chủ đề đang được quan tâm hiện nay. Nổi bật là bài giảng "Giải mã ChatGPT – Nền tảng toán học đằng sau phép màu", giúp người học hiểu rõ hơn vai trò của toán học trong sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó, chương trình còn ra mắt Khanmigo – trợ lý AI cho giáo viên Việt Nam, đồng thời giới thiệu và minh họa cách khai thác hiệu quả các tính năng của công cụ này trong giảng dạy. Một nội dung đáng chú ý khác là bài giảng "Công nghệ lượng tử: Tương lai, triển vọng và thực tế ở Việt Nam", mở ra góc nhìn mới về hướng phát triển công nghệ cao gắn với toán học.

Song song đó, phần hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh và tất cả những người quan tâm mang tên "Trong xứ sở toán học diệu kỳ". Tại đây, người tham dự được trực tiếp tham gia các trò chơi, hoạt động tương tác liên quan đến toán học và các ứng dụng thực tiễn dưới sự hướng dẫn của các huấn luyện viên. Không chỉ "chơi mà học", người tham gia còn có thể tạo ra những sản phẩm thực tế do các đơn vị phối hợp chuẩn bị, qua đó cảm nhận rõ hơn tính sáng tạo và gần gũi của toán học.

Với cách tiếp cận mở, kết hợp học thuật và trải nghiệm, ngày hội được kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa niềm yêu thích toán học, khơi gợi tư duy sáng tạo và truyền cảm hứng học tập STEM cho thế hệ trẻ.