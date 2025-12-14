Hơn 2.000 phụ nữ yếu thế được tầm soát miễn phí ba loại ung thư nguy hiểm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Hơn 2.000 phụ nữ yếu thế được tầm soát miễn phí ba loại ung thư nguy hiểm

N.Dung

(NLĐO) – Chương trình “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng” hỗ trợ tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế, lao động tự do, góp phần phát hiện sớm bệnh.

Ngày 14-12 tại Hà Nội, chương trình an sinh xã hội "Chạm sẻ chia, Trao hy vọng" trao tặng 2.010 gói tầm soát ung thư cho phụ nữ yếu thế đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp ở TP HCM, Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh và lao động tự do ngoại tỉnh sinh sống tại các địa phương này.

Hơn 2.000 phụ nữ yếu thế được tầm soát miễn phí 4 loại ung thư - Ảnh 1.

Hơn 2.000 phụ nữ khó khăn được tầm soát ung thư miễn phí

Chương trình do một số doanh nghiệp như NAPAS, Mastercard và Payoo phối hợp tổ chức, tập trung tầm soát các bệnh ung thư phổ biến ở phụ nữ gồm ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng, đồng thời bổ sung xét nghiệm HPV – phương pháp sàng lọc quan trọng giúp phát hiện sớm nguy cơ ung thư cổ tử cung. Chi phí tầm soát các loại ung thư nêu trên ước khoảng hơn 2 triệu đồng mỗi người.

Phát biểu tại lễ phát động, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, cho biết việc trao tặng các gói tầm soát không chỉ hỗ trợ y tế mà còn thể hiện sự đồng hành, sẻ chia với phụ nữ yếu thế.

Theo bà Hiền, gánh nặng ung thư tại Việt Nam đang gia tăng nhanh và có xu hướng trẻ hóa. Mỗi năm, cả nước ghi nhận khoảng 24.600 ca ung thư vú, hơn 4.600 ca ung thư cổ tử cung và gần 1.500 ca ung thư buồng trứng, với hàng nghìn trường hợp tử vong.

"Nhiều phụ nữ, nhất là lao động tự do, phụ nữ nhập cư, mẹ đơn thân, do khó khăn kinh tế hoặc mải lo cho gia đình nên bỏ qua việc chăm sóc sức khỏe. Khi phát hiện bệnh, không ít trường hợp đã ở giai đoạn muộn, khiến điều trị tốn kém và kém hiệu quả"- bà nói.

Bác sĩ Phạm Tuấn Anh, Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện K, cho biết tầm soát sớm, đặc biệt với ung thư vú và ung thư cổ tử cung, có ý nghĩa quyết định trong điều trị. Nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, bệnh có thể điều trị triệt căn với chi phí thấp, thời gian ngắn và hiệu quả cao.

Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam có hơn 20.000 phụ nữ mắc ung thư vú, song tỉ lệ phát hiện ở giai đoạn muộn vẫn cao do việc tầm soát định kỳ còn hạn chế.

Hơn 2.000 phụ nữ yếu thế được tầm soát miễn phí 4 loại ung thư - Ảnh 2.

Phụ nữ được tầm soát ung thư miễn phí tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Chương trình "Chạm sẻ chia, Trao hy vọng" huy động nguồn lực từ các hoạt động thường ngày của cộng đồng. Mỗi giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đóng góp 2.010 đồng; mỗi km chạy trực tuyến tương ứng 2.010 đồng, còn chạy trực tiếp là 20.100 đồng/km.

Sự hưởng ứng của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, giúp chương trình huy động hơn 4 tỉ đồng để tầm soát ung thư và xét nghiệm HPV miễn phí cho phụ nữ khó khăn.

Trong khuôn khổ chương trình còn có "Gian hàng 0 đồng" được tổ chức tại các bệnh viện, cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu, góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt cho phụ nữ thụ hưởng.

Sau lễ phát động, 400 phụ nữ được tầm soát ung thư tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Các trường hợp còn lại sẽ thăm khám từ tháng 12-2025 đến hết tháng 1-2026 tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM và Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Tin liên quan

Hàng trăm nữ công nhân được khám, tầm soát ung thư miễn phí

Hàng trăm nữ công nhân được khám, tầm soát ung thư miễn phí

(NLĐO) - Mỗi suất khám có giá trị từ 500.000 - 700.000 đồng và được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí

Chủ động tầm soát HPV, bảo vệ sức khỏe sinh sản với dịch vụ xét nghiệm toàn diện tại DIAG

HPV (Human Papillomavirus) là nguyên nhân chính gây nhiều bệnh nguy hiểm cho sức khỏe sinh sản, vì vậy xét nghiệm HPV sớm là cách bảo vệ sức khỏe hiệu quả.

NAPAS, Mastercard và Payoo trao tặng gói tầm soát ung thư và xét nghiệm HPV cho phụ nữ yếu thế

Đối tượng của chương trình được mở rộng tới những phụ nữ yếu thế như phụ nữ lao động ngoại tỉnh mưu sinh đường phố, bán hàng rong, giúp việc gia đình, công nhân

tầm soát ung thư khu công nghiệp lao động tự do ung thư vú phụ nữ ung thư cổ tử cung tầm soát
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo