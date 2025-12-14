Hơn 2.000 phụ nữ yếu thế được tầm soát miễn phí ba loại ung thư nguy hiểm

Ngày 14-12 tại Hà Nội, chương trình an sinh xã hội "Chạm sẻ chia, Trao hy vọng" trao tặng 2.010 gói tầm soát ung thư cho phụ nữ yếu thế đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp ở TP HCM, Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh và lao động tự do ngoại tỉnh sinh sống tại các địa phương này.

Hơn 2.000 phụ nữ khó khăn được tầm soát ung thư miễn phí

Chương trình do một số doanh nghiệp như NAPAS, Mastercard và Payoo phối hợp tổ chức, tập trung tầm soát các bệnh ung thư phổ biến ở phụ nữ gồm ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng, đồng thời bổ sung xét nghiệm HPV – phương pháp sàng lọc quan trọng giúp phát hiện sớm nguy cơ ung thư cổ tử cung. Chi phí tầm soát các loại ung thư nêu trên ước khoảng hơn 2 triệu đồng mỗi người.

Phát biểu tại lễ phát động, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, cho biết việc trao tặng các gói tầm soát không chỉ hỗ trợ y tế mà còn thể hiện sự đồng hành, sẻ chia với phụ nữ yếu thế.

Theo bà Hiền, gánh nặng ung thư tại Việt Nam đang gia tăng nhanh và có xu hướng trẻ hóa. Mỗi năm, cả nước ghi nhận khoảng 24.600 ca ung thư vú, hơn 4.600 ca ung thư cổ tử cung và gần 1.500 ca ung thư buồng trứng, với hàng nghìn trường hợp tử vong.

"Nhiều phụ nữ, nhất là lao động tự do, phụ nữ nhập cư, mẹ đơn thân, do khó khăn kinh tế hoặc mải lo cho gia đình nên bỏ qua việc chăm sóc sức khỏe. Khi phát hiện bệnh, không ít trường hợp đã ở giai đoạn muộn, khiến điều trị tốn kém và kém hiệu quả"- bà nói.

Bác sĩ Phạm Tuấn Anh, Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện K, cho biết tầm soát sớm, đặc biệt với ung thư vú và ung thư cổ tử cung, có ý nghĩa quyết định trong điều trị. Nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, bệnh có thể điều trị triệt căn với chi phí thấp, thời gian ngắn và hiệu quả cao.

Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam có hơn 20.000 phụ nữ mắc ung thư vú, song tỉ lệ phát hiện ở giai đoạn muộn vẫn cao do việc tầm soát định kỳ còn hạn chế.

Phụ nữ được tầm soát ung thư miễn phí tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Chương trình "Chạm sẻ chia, Trao hy vọng" huy động nguồn lực từ các hoạt động thường ngày của cộng đồng. Mỗi giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đóng góp 2.010 đồng; mỗi km chạy trực tuyến tương ứng 2.010 đồng, còn chạy trực tiếp là 20.100 đồng/km.

Sự hưởng ứng của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, giúp chương trình huy động hơn 4 tỉ đồng để tầm soát ung thư và xét nghiệm HPV miễn phí cho phụ nữ khó khăn.

Trong khuôn khổ chương trình còn có "Gian hàng 0 đồng" được tổ chức tại các bệnh viện, cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu, góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt cho phụ nữ thụ hưởng.

Sau lễ phát động, 400 phụ nữ được tầm soát ung thư tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Các trường hợp còn lại sẽ thăm khám từ tháng 12-2025 đến hết tháng 1-2026 tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM và Bệnh viện Nhân dân Gia Định.