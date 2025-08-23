Ngày 23-8, LĐLĐ TP HCM phối hợp với Phòng khám Sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình, thuộc Chi cục Dân số thành phố tổ chức chương trình "Vì sức khỏe người lao động" lần 2 – năm 2025 tại Công ty TNHH Sơn Tùng (940 Quốc lộ 1A, phường Linh Xuân).

Chương trình "Vì sức khỏe người lao động" lần 2 - năm 2025 diễn ra tại Công ty TNHH Sơn Tùng (phường Linh Xuân, TP HCM) vào ngày 23-8





Chương trình đã mang đến cơ hội chăm sóc sức khỏe toàn diện cho 200 nữ công nhân thông qua nhiều hoạt động thiết thực như: truyền thông nâng cao nhận thức, khám và tư vấn sức khỏe, siêu âm, tầm soát ung thư... Những dịch vụ này giúp đoàn viên - lao động kịp thời phát hiện sớm bệnh lý tiềm ẩn, có hướng điều trị phù hợp, hạn chế biến chứng nguy hiểm.

Mỗi suất khám có giá trị từ 500.000 - 700.000 đồng và được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Bên cạnh đó, mỗi nữ công nhân còn được nhận một phần quà gồm hiện vật và tiền mặt trị giá 250.000 đồng từ ban tổ chức. Tổng kinh phí dành cho chương trình lên tới hơn 140 triệu đồng.

Chương trình đã mang đến cơ hội chăm sóc sức khỏe toàn diện cho 200 nữ công nhân thông qua nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa

Chị Nguyễn Thị Yến, công nhân may tại công ty, bày tỏ: “Hôm nay được công đoàn tổ chức khám sức khỏe tổng quát, tầm soát miễn phí và còn được bác sĩ tư vấn tận tình, tôi cảm thấy rất yên tâm và thật sự ấm lòng. Đây là sự quan tâm thiết thực, giúp công nhân như tôi không chỉ phát hiện sớm bệnh tật mà còn thêm an lòng, có động lực gắn bó và yên tâm làm việc lâu dài”.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, nhấn mạnh: "Các cấp công đoàn thành phố cần căn cứ vào điều kiện thực tế để tăng cường phối hợp với doanh nghiệp và cơ sở y tế, mở rộng hoạt động chăm sóc sức khỏe định kỳ, giúp công nhân lao động có thể lực tốt, nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống và giữ gìn hạnh phúc gia đình".

Nữ đoàn viên – lao động được khám và tư vấn sức khỏe miễn phí tại chương trình

Chương trình "Vì sức khỏe người lao động" là một trong những hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm thiết thực của tổ chức Công đoàn TP HCM đến đời sống đoàn viên - lao động, đồng thời cũng là hoạt động thiết thực chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

