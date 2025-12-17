HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nhiều hoạt động ý nghĩa của điển hình "Dân vận khéo" TPHCM tại Cà Mau

QUỐC ANH

(NLĐO) - Đoàn đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tại Đền tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; tặng quà cho người dân, học bổng cho học sinh…

Ngày 17-12, hành trình về nguồn với chủ đề: "Tự hào cán bộ dân vận khéo thành phố mang tên Bác" bắt đầu với nhiều hoạt động ý nghĩa tại tỉnh Cà Mau.

Nhiều hoạt động ý nghĩa của điển hình "Dân vận khéo" TPHCM tại Cà Mau - Ảnh 1.

Đoàn cán bộ "Dân vận khéo" TPHCM dâng hương, dâng hoa tại Đền tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hành trình về nguồn cho các điển hình phong trào thi đua "Dân vận khéo" cấp thành phố năm 2025 tại Cà Mau, TP Cần Thơ, Đồng Tháp do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức.

Chương trình diễn ra từ ngày 17-12 đến ngày 19-12. Ông Tạ Quốc Trung, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy làm trưởng đoàn.

Nhiều hoạt động ý nghĩa của điển hình "Dân vận khéo" TPHCM tại Cà Mau - Ảnh 2.

Hành trình về nguồn do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM tổ chức tại Cà Mau, TP Cần Thơ, Đồng Tháp.

Chương trình với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, cơ quan báo chí, đơn vị đồng hành, đặc biệt là 175 gương tập thể và cá nhân điển hình "Dân vận khéo" tiêu biểu cấp thành phố năm 2025.

Nhiều hoạt động ý nghĩa của điển hình "Dân vận khéo" TPHCM tại Cà Mau - Ảnh 3.

Ông Tạ Quốc Trung, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, ghi sổ lưu niệm.

Chiều 17-12, đoàn đến dâng hương, dâng hoa Đền tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Cà Mau.

Sau đó, đoàn đến tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học, áo dài cho các cô giáo, tivi cho trường học tại xã An Trạch, tỉnh Cà Mau.

Nhiều hoạt động ý nghĩa của điển hình "Dân vận khéo" TPHCM tại Cà Mau - Ảnh 4.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Tạ Quốc Trung trao quà cho các hộ khó khăn.

Trong đó, trao tặng 100 phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; 50 bộ áo dài cho giáo viên; 155 suất học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn học giỏi trên địa bàn xã.

Nhiều hoạt động ý nghĩa của điển hình "Dân vận khéo" TPHCM tại Cà Mau - Ảnh 5.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Cà Mau tặng quà cho các hộ dân khó khăn.

Nhiều hoạt động ý nghĩa của điển hình "Dân vận khéo" TPHCM tại Cà Mau - Ảnh 6.

Trao tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi.

Nhiều hoạt động ý nghĩa của điển hình "Dân vận khéo" TPHCM tại Cà Mau - Ảnh 7.

Đoàn tặng 50 áo dài cho các cô giáo.

Nhiều hoạt động ý nghĩa của điển hình "Dân vận khéo" TPHCM tại Cà Mau - Ảnh 8.

Trao tặng 3 tivi cho các trường học trên địa bàn xã An Trạch.

Nhiều hoạt động ý nghĩa của điển hình "Dân vận khéo" TPHCM tại Cà Mau - Ảnh 9.

Tổng giá trị chăm lo trong hành trình về nguồn lần này là 420 triệu đồng.

Nhân dịp này, Báo Người Lao Động hỗ trợ 200 lá cờ Tổ quốc từ hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" thuộc chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc", tặng người dân và một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã An Trạch.

Nhiều hoạt động ý nghĩa của điển hình "Dân vận khéo" TPHCM tại Cà Mau - Ảnh 10.

Ông Tạ Quốc Trung trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc do Báo Người Lao Động hỗ trợ.

Tiếp tục hành trình những ngày tới, đoàn sẽ tham gia nghi lễ chào cờ thiêng liêng cực Nam Tổ quốc và tham quan cột mốc tọa độ Quốc gia GPS 0001, biểu tượng cột mốc Km 2436 là điểm cuối của đường Hồ Chí Minh trên bộ tại Cà Mau.

Đoàn cũng thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đất Mũi, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tại tỉnh Đồng Tháp, đoàn làm lễ dâng hương, dâng hoa tại Di tích Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc; tham quan Khu di tích Xẻo Quít – căn cứ cách mạng giai đoạn 1960 – 1975.

