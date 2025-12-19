Ngày 19-12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau đã diễn ra Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Các đại biểu tham dự đại hội

Đại hội đã công bố quyết định của Trung ương Đoàn chỉ định Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau khóa mới gồm 39 người; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn gồm 13 người.

Trong đó, ông Phạm Tuấn Tài tiếp tục được Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Cà Mau nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Phạm Tuấn Tài được chỉ định làm Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau

Quang cảnh đại hội

Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, đánh giá nhiệm kỳ qua các cấp đoàn trong tỉnh có sự tiến bộ, phát triển mạnh mẽ và xứng đáng là "cánh tay đắc lực", "đội dự bị tin cậy" của Đảng. Các phong trào do đoàn khởi xướng đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo được dấu ấn tốt trong đời sống xã hội.

"Tổ chức đoàn phải tiếp tục đổi mới, sáng tạo và gắn giáo dục truyền thống với công nghệ. Hãy đưa lý tưởng vào đời sống số của thanh niên một cách thông minh và hấp dẫn" – Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau lưu ý.

Thời gian qua, nhiều chương trình, phần việc của thanh niên đã để lại dấu ấn sáng tạo, thể hiện tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Cà Mau. Cụ thể, hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn nâng cao với hơn 3.000 công trình, phần việc có tổng giá trị hơn 50 tỉ đồng; phong trào tuổi trẻ chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát; đội hình bình dân học vụ số, thanh niên tình nguyện hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp…

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Tuấn Tài – Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau – khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước, gương mẫu, không ngừng nỗ lực… để phát huy vai trò xung kích, tiên phong của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số cũng như tham gia xây dựng Đảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đại hội đề ra.