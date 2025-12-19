HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Ông Phạm Tuấn Tài được chỉ định làm Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau

Tin-ảnh: Vân Du

(NLĐO) – Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau khẳng định các cấp đoàn sẽ nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu đại hội đề ra

Ngày 19-12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau đã diễn ra Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Phạm Tuấn Tài được chỉ định làm Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự đại hội

Đại hội đã công bố quyết định của Trung ương Đoàn chỉ định Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau khóa mới gồm 39 người; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn gồm 13 người.

Trong đó, ông Phạm Tuấn Tài tiếp tục được Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Cà Mau nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Phạm Tuấn Tài được chỉ định làm Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau - Ảnh 2.

Ông Phạm Tuấn Tài được chỉ định làm Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau

Ông Phạm Tuấn Tài được chỉ định làm Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau - Ảnh 3.

Quang cảnh đại hội

Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, đánh giá nhiệm kỳ qua các cấp đoàn trong tỉnh có sự tiến bộ, phát triển mạnh mẽ và xứng đáng là "cánh tay đắc lực", "đội dự bị tin cậy" của Đảng. Các phong trào do đoàn khởi xướng đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo được dấu ấn tốt trong đời sống xã hội.

"Tổ chức đoàn phải tiếp tục đổi mới, sáng tạo và gắn giáo dục truyền thống với công nghệ. Hãy đưa lý tưởng vào đời sống số của thanh niên một cách thông minh và hấp dẫn" – Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau lưu ý.

Thời gian qua, nhiều chương trình, phần việc của thanh niên đã để lại dấu ấn sáng tạo, thể hiện tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Cà Mau. Cụ thể, hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn nâng cao với hơn 3.000 công trình, phần việc có tổng giá trị hơn 50 tỉ đồng; phong trào tuổi trẻ chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát; đội hình bình dân học vụ số, thanh niên tình nguyện hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp…

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Tuấn Tài – Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau – khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước, gương mẫu, không ngừng nỗ lực… để phát huy vai trò xung kích, tiên phong của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số cũng như tham gia xây dựng Đảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đại hội đề ra.

Tin liên quan

Nhiều hoạt động ý nghĩa của điển hình "Dân vận khéo" TPHCM tại Cà Mau

Nhiều hoạt động ý nghĩa của điển hình "Dân vận khéo" TPHCM tại Cà Mau

(NLĐO) - Đoàn đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tại Đền tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; tặng quà cho người dân, học bổng cho học sinh…

Nhiều xã bàn giao 100% mặt bằng đường cao tốc Cà Mau - Đất Mũi

(NLĐO) – Dự án đường cao tốc Cà Mau – Đất Mũi được xác định là công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế, xã hội của địa phương

Một xã đoàn ở Cà Mau triển khai mô hình rất có ý nghĩa

(NLĐO) – Hiểu được ý nghĩa của mô hình này nên nhiều người ở Cà Mau ủng hộ rất nhiều, giúp các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập.

Cà Mau Phạm Văn Thiều Bí thư tỉnh đoàn Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Phạm Tuấn Tài
