Hơn 22.000 m² đất đang “níu chân” hai dự án lớn của TP Thủ Đức

Dù phần lớn diện tích phục vụ thi công đã được bàn giao, nhưng hơn 22.000 m² đất trong khu đô thị An Phú (TP Thủ Đức) vẫn chưa thể giải phóng, khiến hai dự án giao thông trọng điểm là nút giao thông An Phú và đường Lương Định Của tiếp tục làm "vướng tiến độ".

Theo UBND TP Thủ Đức, công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến dự án đường Lương Định Của và nút giao thông An Phú đến nay cơ bản hoàn tất ở hầu hết các khu vực. Cụ thể, khu vực do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Thủ Đức phụ trách đã hoàn tất thu hồi toàn bộ 154 hồ sơ, tương đương 15.695 m² đất nằm trong lộ giới đường Lương Định Của.

Ngoài ra, 150 hồ sơ liên quan đến các dự án phát triển đô thị có đất chồng lấn với tuyến đường này cũng đã được các chủ đầu tư bàn giao, với tổng diện tích hơn 40.000 m².

Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là khu đất rộng 22.012 m² nằm trong khu dân cư An Phú – phần đất thuộc ranh giới nút giao thông An Phú – vẫn chưa được giải tỏa. Đây cũng chính là khu vực then chốt để triển khai các hạng mục còn lại của cả 2 dự án.

Dự án nút giao thông An Phú có tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỉ đồng, được thiết kế 3 tầng gồm hầm chui, cầu vượt và đường bộ. Khi hoàn thành, công trình sẽ kết nối các trục giao thông quan trọng như cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây, đường Mai Chí Thọ, Nguyễn Thị Định và đường Lương Định Của, góp phần giảm ùn tắc cho khu vực cửa ngõ phía Đông thành phố.

Đối với dự án mở rộng đường Lương Định Của, hiện một bên đường đã hoàn tất thi công. Phía còn lại, đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến nút giao An Phú vẫn đang chờ mặt bằng sạch. Nhà đầu tư đã xây dựng lại phương án thu hồi phần đất 22.000 m² này và trình các cơ quan chức năng xem xét.

“Tại cuộc họp gần đây, UBND TP HCM đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Sở Tài chính phối hợp với TP Thủ Đức, trong vòng 1 tháng phải có phương án xử lý dứt điểm vấn đề mặt bằng. Nếu được bàn giao sớm, chúng tôi sẽ triển khai thi công phần cầu vượt và hoàn tất đoạn đường Lương Định Của trong thời gian ngắn nhất" - ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM, cho biết.

Hiện TP HCM đang đẩy mạnh tiến độ các công trình trọng điểm, trong đó nút giao thông An Phú được xem là một trong những dự án cấp bách cần hoàn thành trong năm 2025 theo kế hoạch. Việc chậm giải phóng phần đất còn lại có nguy cơ ảnh hưởng đến toàn bộ tiến độ thi công.