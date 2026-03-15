Hơn 2,7 triệu cử tri ở tỉnh có diện tích lớn nhất Việt Nam đi bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15-3, hòa chung không khí cả nước, hơn 2,7 triệu cử tri ở tỉnh Lâm Đồng bắt đầu đến các điểm bỏ phiếu, bầu ra những người đủ đức, đủ tài làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031.



Công tác kiểm tra hòm phiếu và dán niêm phong hòm phiếu trước giờ bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 21, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Tại khu vực bỏ phiếu số 21, tổ dân phố Lê Hồng Phong, phường Xuân Hương - Đà Lạt có sự tham dự của ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 21, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Sau khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng có diện tích hơn 24.000km2, lớn nhất cả nước với dân số gần 3,9 triệu người.

Cử tri bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 21, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Tỉnh Lâm Đồng có 2.301 khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh, bầu 17 đại biểu Quốc hội từ 29 ứng cử viên, 85 đại biểu HĐND tỉnh từ 133 ứng cử viên và bầu 2.949 đại biểu HĐND cấp xã từ 4.860 ứng cử viên.

Chị Phạm Thị Mỹ Linh (25 tuổi, Trường mầm non Anh Đào, phường Xuân Hương – Đà Lạt), cho biết được tham gia bỏ phiếu bầu cử nên cảm xúc rất đặc biệt.

"Tôi mong rằng những đại biểu được lựa chọn sẽ thật sự gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân và có nhiều quyết sách để đất nước ngày càng phát triển" - nữ giáo viên mầm non chia sẻ.

Cử tri xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng đi bầu cử sáng 15-3.