Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Hơn 2,7 triệu cử tri ở tỉnh có diện tích lớn nhất Việt Nam đi bỏ phiếu bầu cử

Trường Nguyên

(NLĐO) - Hơn 2,7 triệu cử tri ở tỉnh Lâm Đồng bắt đầu đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 15-3, hòa chung không khí cả nước, hơn 2,7 triệu cử tri ở tỉnh Lâm Đồng bắt đầu đến các điểm bỏ phiếu, bầu ra những người đủ đức, đủ tài làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hơn 2,7 triệu cử tri tỉnh lớn nhất Việt Nam hồ hởi đi bỏ phiếu bầu cử - Ảnh 1.

Công tác kiểm tra hòm phiếu và dán niêm phong hòm phiếu trước giờ bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 21, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Tại khu vực bỏ phiếu số 21, tổ dân phố Lê Hồng Phong, phường Xuân Hương - Đà Lạt có sự tham dự của ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng.

Hơn 2,7 triệu cử tri tỉnh lớn nhất Việt Nam hồ hởi đi bỏ phiếu bầu cử - Ảnh 2.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 21, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Sau khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng có diện tích hơn 24.000km2, lớn nhất cả nước với dân số gần 3,9 triệu người.

Hơn 2,7 triệu cử tri tỉnh lớn nhất Việt Nam hồ hởi đi bỏ phiếu bầu cử - Ảnh 3.

Cử tri bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 21, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Tỉnh Lâm Đồng có 2.301 khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh, bầu 17 đại biểu Quốc hội từ 29 ứng cử viên, 85 đại biểu HĐND tỉnh từ 133 ứng cử viên và bầu 2.949 đại biểu HĐND cấp xã từ 4.860 ứng cử viên.

Chị Phạm Thị Mỹ Linh (25 tuổi, Trường mầm non Anh Đào, phường Xuân Hương – Đà Lạt), cho biết được tham gia bỏ phiếu bầu cử nên cảm xúc rất đặc biệt.

"Tôi mong rằng những đại biểu được lựa chọn sẽ thật sự gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân và có nhiều quyết sách để đất nước ngày càng phát triển" - nữ giáo viên mầm non chia sẻ.

Hơn 2,7 triệu cử tri tỉnh lớn nhất Việt Nam hồ hởi đi bỏ phiếu bầu cử - Ảnh 4.

Cử tri xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng đi bầu cử sáng 15-3.

Trước đó sáng 14-3, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức bầu cử sớm tại các điểm gồm: khu vực bỏ phiếu số 37 - đồn Biên phòng Nậm Na, đồn Biên phòng Đắk Ken (xã Đắk Wil); khu vực bỏ phiếu số 20 - đồn Biên phòng Đắk Đam (xã Thuận An); khu vực bỏ phiếu số 21 - đồn Biên phòng Đắk M'Bai (xã Thuận An); khu vực bỏ phiếu số 19 - Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 1 (xã Thuận Hạnh); khu vực bỏ phiếu số 18 - Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 2 (xã Hàm Tân).

