Hơn 300 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Hơn 300 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Đại hội đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có chủ đề "Đoàn kết - Nhân văn - Đột phá - Phát triển"

Chiều 11-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM.

Ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy và ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM điều hành buổi họp báo. 

Thông tin tại buổi họp báo, bà Trịnh Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, cho biết Đại hội đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra vào chiều 20-12 và sáng 21-12-2025.

Địa điểm: Hội trường thành phố (111 Bà Huyện Thanh Quan, TP HCM).

Hơn 300 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 1.

Bà Trịnh Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM cung cấp thông tin tại buổi họp báo

Đại hội nhằm tổng kết hoạt động giai đoạn 2021 - 2025, xác định mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp giai đoạn 2025 - 2030, chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch; Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hơn 300 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 2.

Logo Đại hội đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Theo bà Trịnh Thị Thanh, Đại hội có chủ đề: "Đoàn kết - Nhân văn - Đột phá - Phát triển" với sự tham gia của 597 đại biểu, gồm 304 đại biểu chính thức và 293 khách mời.

Nội dung văn kiện bám sát định hướng của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, MTTQ Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025 - 2030; phản ánh bối cảnh mới của thành phố, nhấn mạnh vai trò tiên phong của phụ nữ trong thực hiện chủ trương chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo cộng đồng và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp.

Giai đoạn 2021 - 2025, nhiều mô hình hỗ trợ phụ nữ và công tác an sinh xã hội được triển khai hiệu quả; công tác tuyên truyền đổi mới mạnh mẽ, ứng dụng công nghệ thông tin sâu rộng. Tổ chức Hội được kiện toàn tinh gọn, hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM đặt mục tiêu chung: Xây dựng tổ chức Hội hiệu quả, linh hoạt; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; khơi dậy tinh thần sáng tạo, khát vọng vươn lên của phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới; góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Về công tác nhân sự trình Đại hội, Ban Chấp hành gồm 75 thành viên (40% tái cử, 60% mới); Ban Thường vụ gồm 25 thành viên. Thường trực Hội gồm 6 thành viên, trong đó gồm Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch (điều chỉnh giảm dần trong 5 năm theo quy định).

Ủy ban Kiểm tra gồm 9 thành viên. Đoàn đại biểu dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV gồm 30 đại biểu.

Tin liên quan

Bộ Tư lệnh TP HCM: Nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam

Bộ Tư lệnh TP HCM: Nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam

(NLĐO) - Đại diện Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động đã trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc từ chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" đến UBND phường Tam Long, TP HCM

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM có 2 lãnh đạo mới

(NLĐ) - 100% đại biểu có mặt tại hội nghị đã bầu bà Phạm Thị Thanh Hiền giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM

Thủ tướng: Phụ nữ Việt Nam "3 tiên phong", "5 làm chủ" trong khởi nghiệp sáng tạo

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phụ nữ Việt Nam phát huy tinh thần "3 tiên phong", "5 làm chủ" trong khởi nghiệp sáng tạo theo tinh thần Đề án 2415.

TPHCM đại hội đại biểu đại hội phụ nữ trịnh thị thanh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo