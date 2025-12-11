Hơn 300 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 11-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM.

Ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy và ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM điều hành buổi họp báo.

Thông tin tại buổi họp báo, bà Trịnh Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, cho biết Đại hội đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra vào chiều 20-12 và sáng 21-12-2025.

Địa điểm: Hội trường thành phố (111 Bà Huyện Thanh Quan, TP HCM).

Bà Trịnh Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM cung cấp thông tin tại buổi họp báo

Đại hội nhằm tổng kết hoạt động giai đoạn 2021 - 2025, xác định mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp giai đoạn 2025 - 2030, chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch; Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Logo Đại hội đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Theo bà Trịnh Thị Thanh, Đại hội có chủ đề: "Đoàn kết - Nhân văn - Đột phá - Phát triển" với sự tham gia của 597 đại biểu, gồm 304 đại biểu chính thức và 293 khách mời.

Nội dung văn kiện bám sát định hướng của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, MTTQ Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025 - 2030; phản ánh bối cảnh mới của thành phố, nhấn mạnh vai trò tiên phong của phụ nữ trong thực hiện chủ trương chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo cộng đồng và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp.

Giai đoạn 2021 - 2025, nhiều mô hình hỗ trợ phụ nữ và công tác an sinh xã hội được triển khai hiệu quả; công tác tuyên truyền đổi mới mạnh mẽ, ứng dụng công nghệ thông tin sâu rộng. Tổ chức Hội được kiện toàn tinh gọn, hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM đặt mục tiêu chung: Xây dựng tổ chức Hội hiệu quả, linh hoạt; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; khơi dậy tinh thần sáng tạo, khát vọng vươn lên của phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới; góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Về công tác nhân sự trình Đại hội, Ban Chấp hành gồm 75 thành viên (40% tái cử, 60% mới); Ban Thường vụ gồm 25 thành viên. Thường trực Hội gồm 6 thành viên, trong đó gồm Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch (điều chỉnh giảm dần trong 5 năm theo quy định).

Ủy ban Kiểm tra gồm 9 thành viên. Đoàn đại biểu dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV gồm 30 đại biểu.