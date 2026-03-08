Hơn 3.000 phụ nữ Khánh Hòa diễu hành áo dài trên đường biển Nha Trang

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Hơn 3.000 phụ nữ Khánh Hòa diễu hành áo dài trên đường biển Nha Trang

Chùm ảnh: Kỳ Nam

(NLĐO)- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức diễu hành áo dài nhằm tôn vinh giá trị "Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam"

Sáng 8-3, tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình diễu hành áo dài trên tuyến đường ven biển nhằm tôn vinh giá trị "Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam". 

Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ, kỉ niệm 1.986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và phát động phong trào thi đua chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Chương trình thu hút hơn 3.000 phụ nữ tham gia, gồm cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, doanh nhân, người lao động cùng nhiều gia đình và một số bạn bè quốc tế đang sinh sống, làm việc tại địa phương.

Hơn 3.000 phụ nữ Khánh Hòa diễu hành áo dài trên đường biển Nha Trang dịp 8-3 - Ảnh 1.

Áo dài đỏ mang hình lá cờ tổ quốc

Tại Quảng trường 2-4, các đại biểu và người dân đã tham gia đồng diễn nghệ thuật và trình diễn chủ đề "Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam", tạo nên không khí sôi nổi, tươi vui trong ngày lễ tôn vinh phụ nữ.

Khoảng 6 giờ 30 phút, đoàn diễu hành bắt đầu xuất phát từ quảng trường, di chuyển dọc tuyến đường Trần Phú ven biển. Dẫn đầu đoàn là ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể trong trang phục áo dài truyền thống nhiều màu sắc.

Hơn 3.000 phụ nữ Khánh Hòa diễu hành áo dài trên đường biển Nha Trang dịp 8-3 - Ảnh 2.

Hơn 3.000 phụ nữ Khánh Hòa diễu hành áo dài trên đường biển Nha Trang dịp 8-3 - Ảnh 3.

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cùng nhiều cán bộ, nhân viên, người lao động nữ ở Khánh Hòa tham gia diễu hành tôn vinh giá trị "Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam".

Có mặt từ rất sớm để tham gia chương trình, chị Trần Thị Anh Đào, giáo viên Trường Mầm non Vĩnh Trung, cho biết thời tiết mát mẻ lúc bình minh giúp mọi người thêm hào hứng trong ngày 8-3. Theo chị, hoạt động diễu hành không chỉ tạo không khí vui tươi mà còn góp phần gắn kết hội viên phụ nữ, giúp mỗi người thêm yêu và trân trọng tà áo dài truyền thống.

Hơn 3.000 phụ nữ Khánh Hòa diễu hành áo dài trên đường biển Nha Trang dịp 8-3 - Ảnh 4.

Hơn 3.000 phụ nữ Khánh Hòa diễu hành áo dài trên đường biển Nha Trang dịp 8-3 - Ảnh 5.

Áo dài hồng duyên dáng

Hơn 3.000 phụ nữ Khánh Hòa diễu hành áo dài trên đường biển Nha Trang dịp 8-3 - Ảnh 6.

Hơn 3.000 phụ nữ Khánh Hòa diễu hành áo dài trên đường biển Nha Trang dịp 8-3 - Ảnh 7.

Áo dài đỏ mang hình cờ đỏ sao vàng

Những tà áo dài rực rỡ sắc màu nối dài trên cung đường biển đã tạo nên hình ảnh đẹp, thu hút đông đảo người dân và du khách quốc tế dừng chân theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng.

Ông Nguyễn Thanh Hà cho biết ngày 8-3 hằng năm là dịp để tôn vinh vai trò và những đóng góp của phụ nữ đối với gia đình và xã hội. Phụ nữ Khánh Hòa luôn nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương. Tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung.

Tin liên quan

Khoa học - công nghệ được xác định là "chìa khóa then chốt" để Khánh Hòa bứt phá

Khoa học - công nghệ được xác định là "chìa khóa then chốt" để Khánh Hòa bứt phá

(NLĐO) - Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định sẽ góp phần đưa Khánh Hòa trở thành cực tăng trưởng quốc gia, thành phố trực thuộc Trung ương

Khánh Hòa: Khởi công, khánh thành 5 dự án ngàn tỉ đồng

(NLĐO)- Sáng 19-12, Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh quy mô 1.254 ha và nhiều dự án trọng điểm khác tại Khánh Hòa đã đồng loạt khởi công, khánh thành

Khánh Hòa phấn đấu đến năm 2027 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

(NLĐO)- Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết địa phương đang đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2027 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Khánh Hòa áo dài quốc tế phụ nữ ngày 8/3 diễu hành áo dài
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo