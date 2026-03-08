Hơn 3.000 phụ nữ Khánh Hòa diễu hành áo dài trên đường biển Nha Trang

Sáng 8-3, tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình diễu hành áo dài trên tuyến đường ven biển nhằm tôn vinh giá trị "Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam".

Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ, kỉ niệm 1.986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và phát động phong trào thi đua chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Chương trình thu hút hơn 3.000 phụ nữ tham gia, gồm cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, doanh nhân, người lao động cùng nhiều gia đình và một số bạn bè quốc tế đang sinh sống, làm việc tại địa phương.

Áo dài đỏ mang hình lá cờ tổ quốc

Tại Quảng trường 2-4, các đại biểu và người dân đã tham gia đồng diễn nghệ thuật và trình diễn chủ đề "Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam", tạo nên không khí sôi nổi, tươi vui trong ngày lễ tôn vinh phụ nữ.

Khoảng 6 giờ 30 phút, đoàn diễu hành bắt đầu xuất phát từ quảng trường, di chuyển dọc tuyến đường Trần Phú ven biển. Dẫn đầu đoàn là ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể trong trang phục áo dài truyền thống nhiều màu sắc.

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cùng nhiều cán bộ, nhân viên, người lao động nữ ở Khánh Hòa tham gia diễu hành tôn vinh giá trị "Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam".



Có mặt từ rất sớm để tham gia chương trình, chị Trần Thị Anh Đào, giáo viên Trường Mầm non Vĩnh Trung, cho biết thời tiết mát mẻ lúc bình minh giúp mọi người thêm hào hứng trong ngày 8-3. Theo chị, hoạt động diễu hành không chỉ tạo không khí vui tươi mà còn góp phần gắn kết hội viên phụ nữ, giúp mỗi người thêm yêu và trân trọng tà áo dài truyền thống.

Áo dài hồng duyên dáng

Áo dài đỏ mang hình cờ đỏ sao vàng

Những tà áo dài rực rỡ sắc màu nối dài trên cung đường biển đã tạo nên hình ảnh đẹp, thu hút đông đảo người dân và du khách quốc tế dừng chân theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng.

Ông Nguyễn Thanh Hà cho biết ngày 8-3 hằng năm là dịp để tôn vinh vai trò và những đóng góp của phụ nữ đối với gia đình và xã hội. Phụ nữ Khánh Hòa luôn nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương. Tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung.