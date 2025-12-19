HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Khánh Hòa: Khởi công, khánh thành 5 dự án ngàn tỉ đồng

Tin, ảnh: Kỳ Nam

(NLĐO)- Sáng 19-12, Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh quy mô 1.254 ha và nhiều dự án trọng điểm khác tại Khánh Hòa đã đồng loạt khởi công, khánh thành

Sáng 19-12, tỉnh Khánh Hòa đồng loạt tổ chức lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật nhiều công trình, dự án trọng điểm, chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trong đó, nổi bật là lễ khởi công Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô khoảng 1.254 ha, dân số khoảng 230.000 người, do liên danh các doanh nghiệp thuộc Vingroup làm chủ đầu tư.

Khánh Hòa: Khởi công, khánh thành 5 dự án ngàn tỉ đồng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc - Ảnh 1.

Phối cảnh Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh ở Khánh Hòa

Sau khi dự án hoàn thành, ven vịnh Cam Ranh sẽ hình thành một khu đô thị hiện đại, đồng bộ với đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật – xã hội, các loại hình nhà ở, công trình công cộng, dịch vụ đô thị, nghỉ dưỡng, sân golf, công viên chuyên đề và không gian xanh chất lượng cao.

Đáng chú ý, dự án dành quỹ đất lớn để xây dựng gần 20.000 căn nhà ở xã hội, thể hiện cam kết của tỉnh và nhà đầu tư trong việc chăm lo chỗ ở, ổn định đời sống người lao động, người có thu nhập thấp, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với định hướng phát triển đô thị, du lịch – dịch vụ của tỉnh; góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo động lực tăng trưởng mới, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Khánh Hòa: Khởi công, khánh thành 5 dự án ngàn tỉ đồng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc - Ảnh 3.

Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu tại lễ Khởi công Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh

Cùng ngày, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ thông xe kỹ thuật 20 km đầu tuyến thuộc Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột. Dự án có tổng chiều dài 117,5 km, gồm 3 dự án thành phần. 

Trong đó, dự án thành phần 1 dài 31,5 km, tổng mức đầu tư hơn 5.333 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư. Đến nay, 20 km đầu tuyến đã cơ bản hoàn thành sau gần 30 tháng thi công, rút ngắn 6 tháng so với kế hoạch, đủ điều kiện thông xe kỹ thuật.

Khánh Hòa: Khởi công, khánh thành 5 dự án ngàn tỉ đồng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc - Ảnh 4.

Tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột thông xe kỹ thuật 20km đầu tiên

Tại xã Bắc Khánh Vĩnh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khánh thành công trình Hồ chứa nước Sông Chò 1. Dự án được phê duyệt đầu tư từ năm 2017, có tổng mức đầu tư 956 tỉ đồng, dung tích thiết kế 109,72 triệu m³, trở thành hồ chứa nước lớn thứ hai trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt cho người dân.

Khánh Hòa: Khởi công, khánh thành 5 dự án ngàn tỉ đồng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc - Ảnh 5.

Khởi công Dự án Khu tái định cư Vạn Thắng - giai đoạn 1

Trong khi đó, tại xã Phước Hữu, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức lễ khánh thành Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 2. Nhà máy có công suất 87,5 MW, tổng mức đầu tư 1.495 tỉ đồng, mỗi năm cung cấp cho lưới điện quốc gia gần 169 triệu kWh, góp phần phát triển nguồn năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính.

Cùng thời điểm, Dự án Khu tái định cư Vạn Thắng – giai đoạn 1 cũng được khởi công với tổng mức đầu tư hơn 1.385 tỉ đồng, nhằm bố trí tái định cư, ổn định đời sống người dân, phục vụ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

FPT khởi công Trung tâm nghiên cứu AI 613 tỉ đồng tại Gia Lai

Sáng cùng ngày, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Tập đoàn FPT tổ chức lễ khởi công Dự án Trung tâm nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo (AI) tại phường Quy Nhơn Tây và Quy Nhơn Bắc. Tham dự lễ có Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Chỉ đạo tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá đây là dự án hạ tầng công nghệ tiêu biểu, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hình thành trung tâm AI và trung tâm dữ liệu hiện đại, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư và nhân lực công nghệ cao cho Gia Lai và khu vực.

Dự án Trung tâm nghiên cứu AI do Công ty Cổ phần FPT làm chủ đầu tư, được quy hoạch trên diện tích 11,13 ha, với tổng mức đầu tư 613 tỉ đồng. Theo quy hoạch, dự án gồm 3 phân khu chức năng chính: Trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo và sản xuất dịch vụ công nghệ số; Khu nghiên cứu ứng dụng và thử nghiệm máy bay không người lái (UAV); Trung tâm hạ tầng dữ liệu (Data Center). Trong đó, Trung tâm nghiên cứu AI và sản xuất dịch vụ công nghệ số dự kiến chính thức vận hành vào năm 2027. Ông Nguyễn Khải Hoàn, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính FPT Software, cho biết khi đi vào vận hành, trung tâm sẽ là nơi làm việc của hơn 4.000 chuyên gia công nghệ, đồng thời đào tạo khoảng 2.000 học sinh, sinh viên công nghệ tại địa phương gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và tỉnh.


tỉnh Khánh Hòa khu đô thị Khánh Hòa dự án trọng điểm lễ khởi công thông xe kỹ thuật Vịnh Cam Ranh
