Hơn 400 phạm nhân ở Đồng Nai được đặc xá dịp Quốc khánh 2-9

Ngày 1-9, tại tỉnh Đồng Nai, trại giam Xuân Lộc (đóng tại xã Xuân Thành) đã tổ chức trao quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2025 cho 317 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù được đặc xá.

Tại trại giam Xuân Lộc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà trao quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho các phạm nhân

123 phạm nhân còn lại được trại tạm giam số 1 (Công an tỉnh Đồng Nai) tổ chức trao quyết định đặc xá của Chủ tịch nước.

Đây là những phạm nhân đã có quá trình cải tạo tốt trong thời gian chấp hành án phạt tù, có đủ các điều kiện để xét đặc xá.

Theo đại tá Nguyễn Anh Dũng, giám thị trại giam Xuân Lộc, các phạm nhân đã trải qua một thời gian khó khăn, vất vả để trả giá cho lỗi lầm, sai trái từng gây ra.

Đặc xá dịp Quốc khánh 2-9 là chính sách khoan hồng lớn của Nhà nước ta đối với người phạm tội, đồng thời cũng lan tỏa thông điệp về lòng nhân ái, khẳng định truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Cán bộ trại giam Xuân Lộc (Bộ Công an) hướng dẫn cho người được đặc xá thực hiện các thủ tục sau khi ra trại

Theo Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an), từ năm 2009 đến nay, Chủ tịch nước đã ký quyết định đặc xá cho hơn 100.000 phạm nhân.

Qua theo dõi và báo cáo của địa phương, hầu hết những người được đặc xá trở về đều nhanh chóng hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. Rất nhiều người đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, được chính quyền và người dân ghi nhận.