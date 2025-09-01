Hàng trăm phạm nhân tại miền Tây xúc động khi được đặc xá dịp Quốc khánh 2-9

Cần Thơ:

Theo Quyết định của Chủ tịch nước, trong đợt đặc xá dịp Quốc khánh 2-9 năm nay, tại 3 trại tạm giam thuộc Công an TP Cần Thơ có 46 phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá. Đây là những phạm nhân có quá trình cải tạo tiến bộ, chấp hành nghiêm nội quy trại giam, tích cực học tập, lao động, thể hiện sự ăn năn, hối cải và quyết tâm làm lại cuộc đời.

Đại tá Trần Hoàng Độ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Tại buổi lễ, cùng với việc trao quyết định đặc xá, Công an thành phố cũng tổ chức cấp thẻ căn cước cho những phạm nhân được trở về địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để họ sớm hòa nhập cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Hoàng Độ - Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ - khẳng định đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt, thể hiện truyền thống nhân đạo của Đảng, nhà nước đối với những người lầm lỗi, mở ra cơ hội để họ làm lại cuộc đời, trở thành công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội.

Công an thành phố trao Quyết định đặc xá cho các phạm nhân đủ điều kiện. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

“Những sai lầm trong quá khứ hãy để lại phía sau, phía trước là tương lai tươi sáng đang chờ đón, mong các anh, chị về địa phương sẽ sống lương thiện, chấp hành nghiêm pháp luật, cùng gia đình, cộng đồng xây dựng cuộc sống mới tốt đẹp hơn” - đại tá Hoàng Độ nhấn mạnh.

An Giang:

Trại giam Kênh 7 của Bộ Công an (đóng quân trên địa bàn xã Đông Thái và U Minh Thượng) tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc đặc xá đợt 2 năm 2025 cho 167 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có mức án còn lại đến 5 năm 28 ngày.

Thượng tá Võ Văn Vũ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước. Ảnh: Văn Vũ

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, ấm áp, để lại nhiều xúc động khi những phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá, chính thức khép lại quá khứ lầm lỗi, mở ra cơ hội làm lại cuộc đời.

Phát biểu tại buổi lễ, thượng tá Võ Văn Vũ – Phó Giám thị phụ trách Trại giam Kênh 7 - mong rằng những người được đặc xá hôm nay sẽ nhận rõ lỗi lầm trong quá khứ, trân trọng giá trị tự do, giữ gìn hạnh phúc gia đình, tôn trọng pháp luật, tránh xa tệ nạn, biết tận dụng nghề nghiệp đã được học trong trại giam để lao động, sản xuất, xây dựng cuộc sống mới.

Thượng tá Võ Văn Vũ cũng khẳng định công tác xét, đề nghị đặc xá tại Trại giam Kênh 7 được tiến hành nghiêm túc, công khai, minh bạch, đúng quy trình pháp luật.

Xúc động khi cầm trên tay quyết định đặc xá, phạm nhân Phan Quốc A. (quê TP Cần Thơ) chia sẻ: "Đây là cơ hội quý báu để tôi làm lại từ đầu. Tôi hứa sẽ tu chí làm ăn, sống lương thiện, không phụ lòng tin của cán bộ trại giam, gia đình và xã hội".

Lãnh đạo Trại giam Kênh 7 và Viện Kiểm sát tỉnh An Giang trao quyết định đặc xá và chứng chỉ đào tạo nghề cho phạm nhân được đặc xá. Ảnh: Văn Vũ

Cùng chung tâm trạng, phạm nhân Bùi Anh K. (quê đặc khu Phú Quốc) nghẹn ngào nói: "Nhờ sự giáo dục, cảm hóa tận tình của cán bộ trại giam, tôi mới có ngày hôm nay. Tôi xin cảm ơn Đảng, nhà nước và hứa sẽ tránh xa sai lầm cũ, nỗ lực trở thành công dân có ích".

Tây Ninh:

Cùng ngày, tại Trại giam số 1 của Công an tỉnh Tây Ninh ở phường Thanh Điền, Công an tỉnh tổ chức công bố Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá (đợt 2) cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại trại giam.

Các phạm nhân tại Tây Ninh nhận quyết định đặc xá. Ảnh: Báo Long An Online

Tại buổi lễ, đại diện Công an tỉnh trao giấy chứng nhận đặc xá, thẻ căn cước công dân, tiền tàu xe cho 25 phạm nhân được đặc xá.

Cùng ngày, tại Trại giam số 2 ở xã Mỹ An, Công an tỉnh công bố quyết định đặc xá cho 14 phạm nhân đủ điều kiện theo quy định.

Đồng Tháp:

Tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh tổ chức lễ đặc xá cho 25 phạm nhân. Mỗi phạm nhân nhận quyết định đặc xá đều phải cam kết chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, không tái phạm, và tích cực tham gia vào các hoạt động cộng đồng.

Các phạm nhân tại Đồng Tháp được đặc xá

Tại buổi lễ, nhiều phạm nhân đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự khoan hồng của nhà nước, đồng thời cam kết sẽ tận dụng cơ hội này để làm lại cuộc đời, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Vĩnh Long:

Lãnh đạo Trại giam Bến Giá (phường Trường Long Hòa) công bố quyết định đặc xá cho 119 phạm nhân. Trong khi đó, tại Trại giam Châu Bình (xã Châu Hòa) có 158 phạm nhân được đặc xá.

Các phạm nhân tại Trại giam Châu Bình nhận quyết định đặc xá. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Cà Mau:

Tại Trại giam Cái Tàu có 158 phạm nhân được đặc xá. Các trường hợp đều đáp ứng tiêu chuẩn: phạm tội lần đầu, có nhiều tiến bộ trong cải tạo, đã chấp hành xong án phí, có nơi cư trú rõ ràng và đã thi hành ít nhất một phần hình phạt tù.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử chúc mừng các phạm nhân được đặc xá. Ảnh: Báo Cà Mau

Dự lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử chúc mừng các phạm nhân được đặc xá, đồng thời mong muốn họ trân trọng tình cảm, sự khoan hồng của Đảng và nhà nước để trở về địa phương tiếp tục rèn luyện, chấp hành tốt pháp luật, trở thành công dân có ích.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và gia đình quan tâm, tạo điều kiện để những người được đặc xá sớm hòa nhập cộng đồng, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần phát triển quê hương.

Trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân. Ảnh: Báo Cà Mau

Tại Trại tạm giam số 1, Ban Giám đốc Công an tỉnh công bố quyết định đặc xá cho 15 phạm nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Bùi Xuân Khởi - Phó Giám đốc Công an tỉnh - nhắn nhủ: “Các anh, chị, em được đặc xá cần trân trọng chính sách nhân đạo của Đảng, nhà nước và nhân dân; khi trở về địa phương hãy xóa bỏ mặc cảm, tích cực lao động, sống lương thiện, chấp hành tốt pháp luật, trở thành công dân gương mẫu, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, giữ gìn an ninh trật tự”.