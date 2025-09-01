Hàng trăm phạm nhân tại miền Tây xúc động khi được đặc xá dịp Quốc khánh 2-9

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Hàng trăm phạm nhân tại miền Tây xúc động khi được đặc xá dịp Quốc khánh 2-9

Thu Tâm - Tâm Quân - Văn Vũ

(NLĐO) – Hàng trăm phạm nhân đang chấp hành án tại miền Tây Nam Bộ tỏ ra xúc động khi được Chủ tịch nước quyết định đặc xá dịp Quốc 2-9

Cần Thơ: 

Theo Quyết định của Chủ tịch nước, trong đợt đặc xá dịp Quốc khánh 2-9 năm nay, tại 3 trại tạm giam thuộc Công an TP Cần Thơ có 46 phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá. Đây là những phạm nhân có quá trình cải tạo tiến bộ, chấp hành nghiêm nội quy trại giam, tích cực học tập, lao động, thể hiện sự ăn năn, hối cải và quyết tâm làm lại cuộc đời.

- Ảnh 1.

Đại tá Trần Hoàng Độ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Tại buổi lễ, cùng với việc trao quyết định đặc xá, Công an thành phố cũng tổ chức cấp thẻ căn cước cho những phạm nhân được trở về địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để họ sớm hòa nhập cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Hoàng Độ - Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ - khẳng định đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt, thể hiện truyền thống nhân đạo của Đảng, nhà nước đối với những người lầm lỗi, mở ra cơ hội để họ làm lại cuộc đời, trở thành công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội.

- Ảnh 2.

Công an thành phố trao Quyết định đặc xá cho các phạm nhân đủ điều kiện. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

“Những sai lầm trong quá khứ hãy để lại phía sau, phía trước là tương lai tươi sáng đang chờ đón, mong các anh, chị về địa phương sẽ sống lương thiện, chấp hành nghiêm pháp luật, cùng gia đình, cộng đồng xây dựng cuộc sống mới tốt đẹp hơn” - đại tá Hoàng Độ nhấn mạnh.

An Giang: 

Trại giam Kênh 7 của Bộ Công an (đóng quân trên địa bàn xã Đông Thái và U Minh Thượng) tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc đặc xá đợt 2 năm 2025 cho 167 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có mức án còn lại đến 5 năm 28 ngày.

- Ảnh 3.

Thượng tá Võ Văn Vũ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước. Ảnh: Văn Vũ

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, ấm áp, để lại nhiều xúc động khi những phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá, chính thức khép lại quá khứ lầm lỗi, mở ra cơ hội làm lại cuộc đời.

Phát biểu tại buổi lễ, thượng tá Võ Văn Vũ – Phó Giám thị phụ trách Trại giam Kênh 7 - mong rằng những người được đặc xá hôm nay sẽ nhận rõ lỗi lầm trong quá khứ, trân trọng giá trị tự do, giữ gìn hạnh phúc gia đình, tôn trọng pháp luật, tránh xa tệ nạn, biết tận dụng nghề nghiệp đã được học trong trại giam để lao động, sản xuất, xây dựng cuộc sống mới.

Thượng tá Võ Văn Vũ cũng khẳng định công tác xét, đề nghị đặc xá tại Trại giam Kênh 7 được tiến hành nghiêm túc, công khai, minh bạch, đúng quy trình pháp luật.

Xúc động khi cầm trên tay quyết định đặc xá, phạm nhân Phan Quốc A. (quê TP Cần Thơ) chia sẻ: "Đây là cơ hội quý báu để tôi làm lại từ đầu. Tôi hứa sẽ tu chí làm ăn, sống lương thiện, không phụ lòng tin của cán bộ trại giam, gia đình và xã hội".

- Ảnh 4.

Lãnh đạo Trại giam Kênh 7 và Viện Kiểm sát tỉnh An Giang trao quyết định đặc xá và chứng chỉ đào tạo nghề cho phạm nhân được đặc xá. Ảnh: Văn Vũ

Cùng chung tâm trạng, phạm nhân Bùi Anh K. (quê đặc khu Phú Quốc) nghẹn ngào nói: "Nhờ sự giáo dục, cảm hóa tận tình của cán bộ trại giam, tôi mới có ngày hôm nay. Tôi xin cảm ơn Đảng, nhà nước và hứa sẽ tránh xa sai lầm cũ, nỗ lực trở thành công dân có ích".

Tây Ninh: 

Cùng ngày, tại Trại giam số 1 của Công an tỉnh Tây Ninh ở phường Thanh Điền, Công an tỉnh tổ chức công bố Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá (đợt 2) cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại trại giam.

- Ảnh 5.

Các phạm nhân tại Tây Ninh nhận quyết định đặc xá. Ảnh: Báo Long An Online

Tại buổi lễ, đại diện Công an tỉnh trao giấy chứng nhận đặc xá, thẻ căn cước công dân, tiền tàu xe cho 25 phạm nhân được đặc xá.

Cùng ngày, tại Trại giam số 2 ở xã Mỹ An, Công an tỉnh công bố quyết định đặc xá cho 14 phạm nhân đủ điều kiện theo quy định.

Đồng Tháp: 

Tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh tổ chức lễ đặc xá cho 25 phạm nhân. Mỗi phạm nhân nhận quyết định đặc xá đều phải cam kết chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, không tái phạm, và tích cực tham gia vào các hoạt động cộng đồng.

- Ảnh 6.

Các phạm nhân tại Đồng Tháp được đặc xá

Tại buổi lễ, nhiều phạm nhân đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự khoan hồng của nhà nước, đồng thời cam kết sẽ tận dụng cơ hội này để làm lại cuộc đời, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Vĩnh Long: 

Lãnh đạo Trại giam Bến Giá (phường Trường Long Hòa) công bố quyết định đặc xá cho 119 phạm nhân. Trong khi đó, tại Trại giam Châu Bình (xã Châu Hòa) có 158 phạm nhân được đặc xá.

- Ảnh 7.

Các phạm nhân tại Trại giam Châu Bình nhận quyết định đặc xá. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Cà Mau: 

Tại Trại giam Cái Tàu có 158 phạm nhân được đặc xá. Các trường hợp đều đáp ứng tiêu chuẩn: phạm tội lần đầu, có nhiều tiến bộ trong cải tạo, đã chấp hành xong án phí, có nơi cư trú rõ ràng và đã thi hành ít nhất một phần hình phạt tù.

- Ảnh 8.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử chúc mừng các phạm nhân được đặc xá. Ảnh: Báo Cà Mau

Dự lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử chúc mừng các phạm nhân được đặc xá, đồng thời mong muốn họ trân trọng tình cảm, sự khoan hồng của Đảng và nhà nước để trở về địa phương tiếp tục rèn luyện, chấp hành tốt pháp luật, trở thành công dân có ích. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và gia đình quan tâm, tạo điều kiện để những người được đặc xá sớm hòa nhập cộng đồng, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần phát triển quê hương.

- Ảnh 9.

Trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân. Ảnh: Báo Cà Mau

Tại Trại tạm giam số 1, Ban Giám đốc Công an tỉnh công bố quyết định đặc xá cho 15 phạm nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Bùi Xuân Khởi - Phó Giám đốc Công an tỉnh - nhắn nhủ: “Các anh, chị, em được đặc xá cần trân trọng chính sách nhân đạo của Đảng, nhà nước và nhân dân; khi trở về địa phương hãy xóa bỏ mặc cảm, tích cực lao động, sống lương thiện, chấp hành tốt pháp luật, trở thành công dân gương mẫu, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, giữ gìn an ninh trật tự”.

Tin liên quan

Các phạm nhân Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết, "Bầu Kiên" có được đặc xá dịp 2-9?

Các phạm nhân Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết, "Bầu Kiên" có được đặc xá dịp 2-9?

(NLĐO) - Trong quyết định đặc xá của Chủ tịch nước lần này không có tên các phạm nhân như Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết, "Bầu Kiên" hay Diệp Dũng.

Hơn 10 ngàn hồ sơ đủ điều kiện đề nghị đặc xá dịp 80 năm Quốc khánh 2-9

(NLĐO)- Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình nhấn mạnh yêu cầu đặt ra về đặc xá là phải thể hiện được truyền thống nhân đạo của dân tộc.

Không để xảy ra tiêu cực, sai sót khi thực hiện đặc xá năm 2025

(NLĐO)- Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện số 108/CĐ-TTg về việc triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2025 (đợt 2).

miền Tây Nam Bộ Tây Nam Bộ thẻ căn cước Bộ Công an tỉnh an giang tỉnh Tây Ninh Cần Thơ đồng tháp Cà Mau Vĩnh Long đặc xá
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo