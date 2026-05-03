Thời sự

Hơn 4.000 xe bị kiểm tra, gần 150 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Dịp lễ, Tây Ninh kiểm tra hơn 4.000 phương tiện, phát hiện gần 150 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.

Ngày 3-5, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Tây Ninh cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ vừa qua, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh diễn biến phức tạp. 

Dù lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, tai nạn giao thông vẫn xảy ra, gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.

CSGT lập biên bản xử lý trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong đợt cao điểm nghỉ lễ.

Theo báo cáo nhanh, tính đến 11 giờ cùng ngày, toàn tỉnh ghi nhận 7 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 6 người tử vong và 1 người bị thương. Các vụ tai nạn chủ yếu xảy ra trên những tuyến đường huyết mạch, nơi lưu lượng phương tiện tăng cao do người dân về quê, đi du lịch trong dịp lễ.

Lực lượng CSGT Tây Ninh tăng cường kiểm tra phương tiện trên các tuyến đường trọng điểm dịp lễ.

Trước thực trạng trên, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã huy động tối đa quân số, tổ chức trực 24/24 giờ, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm. Trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng chức năng đã triển khai hơn 200 ca tuần tra, kiểm tra trên 4.000 phương tiện, xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm.

Đáng chú ý, gần 150 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cao gây hậu quả nghiêm trọng.

Lực lượng CSGT Tây Ninh tăng cường kiểm tra phương tiện trên các tuyến đường trọng điểm dịp lễ.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, trong những ngày tới, khi người dân quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ, áp lực giao thông vẫn ở mức cao. 

Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, phần đường, chở quá số người quy định.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia; đồng thời tuân thủ quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

CSGT Tây Ninh siết kỷ luật, lập tổ kiểm tra điều lệnh

