Tây Ninh đón hơn 300.000 lượt khách dịp lễ, Núi Bà Đen tiếp tục “hút khách”

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương cùng kỳ nghỉ Ngày Giải phóng miền Nam 30-4 và Ngày Quốc tế Lao động 1-5, ngành du lịch Tây Ninh ghi nhận lượng khách tăng mạnh, với hơn 300.000 lượt đến tham quan tại Núi Bà Đen và các điểm du lịch lân cận.

Theo ghi nhận, trong suốt kỳ nghỉ, dòng người từ TPHCM, TP Đồng Nai cùng nhiều địa phương phía Nam liên tục đổ về Tây Ninh. Các tuyến đường dẫn lên Khu Du lịch quốc gia Núi Bà Đen luôn đông đúc, đặc biệt vào buổi sáng và chiều tối.

Với lợi thế hệ thống cáp treo hiện đại, quần thể công trình tâm linh quy mô lớn cùng chuỗi hoạt động lễ hội, trải nghiệm đa dạng, Núi Bà Đen tiếp tục giữ vai trò là điểm đến chủ lực của du lịch địa phương.

Không chỉ hành hương, du khách còn tham gia các hoạt động văn hóa, thưởng thức ẩm thực, trong đó phiên "chợ lá" truyền thống thu hút đông đảo người dân và du khách.

Song song đó, các tour "về nguồn" tại Căn cứ Trung ương Cục miền Nam cũng ghi nhận lượng khách tăng cao trong dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhiều đoàn viên, thanh niên, cựu chiến binh và học sinh, sinh viên đến tham quan, tìm hiểu lịch sử, tri ân thế hệ đi trước.

Nằm giữa rừng Chàng Riệc, Khu Di tích căn cứ Trung ương Cục miền Nam từng là "đầu não" kháng chiến. Những năm gần đây, điểm đến này được đầu tư chỉnh trang, ứng dụng công nghệ trình chiếu, mô hình 3D, góp phần tăng sức hút đối với du khách, đặc biệt là giới trẻ.

Ngoài hai điểm nhấn trên, nhiều điểm du lịch khác như Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh, Hồ Dầu Tiếng, Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát hay các mô hình du lịch nông nghiệp trải nghiệm cũng thu hút đông đảo du khách. Các vườn trái cây, điểm check-in sinh thái vùng ven ghi nhận lượng khách tăng mạnh, nhất là nhóm gia đình và giới trẻ.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, những tháng đầu năm 2026, du lịch Tây Ninh ghi nhận đà tăng trưởng tích cực. Trong các kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và dịp đầu năm, lượng khách và doanh thu đều tăng mạnh so với cùng kỳ. Năm 2025, địa phương đón khoảng 8,8 triệu lượt khách, doanh thu đạt 6.500 tỉ đồng, tạo nền tảng cho mục tiêu bứt phá trong năm 2026. Từ hành trình hành hương lên Núi Bà Đen, tour về nguồn tại Căn cứ Trung ương Cục miền Nam đến các trải nghiệm nông nghiệp, sinh thái dân dã, Tây Ninh ngày càng hấp dẫn du khách bởi sự kết hợp hài hòa giữa hiện đại và bản sắc lịch sử, văn hóa, thiên nhiên.



