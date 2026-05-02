Du lịch xanh

Tây Ninh đón hơn 300.000 lượt khách dịp lễ, Núi Bà Đen tiếp tục “hút khách”

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Dịp Lễ 30-4 và 1-5, Tây Ninh đón hơn 300.000 lượt khách, du lịch tâm linh, sinh thái tiếp tục hút khách mạnh mẽ

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương cùng kỳ nghỉ Ngày Giải phóng miền Nam 30-4 và Ngày Quốc tế Lao động 1-5, ngành du lịch Tây Ninh ghi nhận lượng khách tăng mạnh, với hơn 300.000 lượt đến tham quan tại Núi Bà Đen và các điểm du lịch lân cận.

Tây Ninh đón hơn 300.000 lượt khách dịp lễ, Núi Bà Đen tiếp tục “hút khách” - Ảnh 1.

Khu vực quảng trường trên đỉnh Núi Bà Đen đông kín du khách tham quan, check-in

Theo ghi nhận, trong suốt kỳ nghỉ, dòng người từ TPHCM, TP Đồng Nai cùng nhiều địa phương phía Nam liên tục đổ về Tây Ninh. Các tuyến đường dẫn lên Khu Du lịch quốc gia Núi Bà Đen luôn đông đúc, đặc biệt vào buổi sáng và chiều tối.

Tây Ninh đón hơn 300.000 lượt khách dịp lễ, Núi Bà Đen tiếp tục “hút khách” - Ảnh 2.

Du khách trải nghiệm phiên “chợ lá” độc đáo tại Tây Ninh

Với lợi thế hệ thống cáp treo hiện đại, quần thể công trình tâm linh quy mô lớn cùng chuỗi hoạt động lễ hội, trải nghiệm đa dạng, Núi Bà Đen tiếp tục giữ vai trò là điểm đến chủ lực của du lịch địa phương. 

Không chỉ hành hương, du khách còn tham gia các hoạt động văn hóa, thưởng thức ẩm thực, trong đó phiên "chợ lá" truyền thống thu hút đông đảo người dân và du khách.

Tây Ninh đón hơn 300.000 lượt khách dịp lễ, Núi Bà Đen tiếp tục “hút khách” - Ảnh 3.

Núi Bà Đen tiếp tục là điểm đến “hút khách” trong dịp cao điểm du lịch

Song song đó, các tour "về nguồn" tại Căn cứ Trung ương Cục miền Nam cũng ghi nhận lượng khách tăng cao trong dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Nhiều đoàn viên, thanh niên, cựu chiến binh và học sinh, sinh viên đến tham quan, tìm hiểu lịch sử, tri ân thế hệ đi trước.

Tây Ninh đón hơn 300.000 lượt khách dịp lễ, Núi Bà Đen tiếp tục “hút khách” - Ảnh 4.

Du khách tham quan, tìm hiểu lịch sử tại Căn cứ Trung ương Cục miền Nam dịp Lễ 30-4.

Nằm giữa rừng Chàng Riệc, Khu Di tích căn cứ Trung ương Cục miền Nam từng là "đầu não" kháng chiến. Những năm gần đây, điểm đến này được đầu tư chỉnh trang, ứng dụng công nghệ trình chiếu, mô hình 3D, góp phần tăng sức hút đối với du khách, đặc biệt là giới trẻ.

Tây Ninh đón hơn 300.000 lượt khách dịp lễ, Núi Bà Đen tiếp tục “hút khách” - Ảnh 5.

Căn cứ Trung ương Cục miền Nam ngày càng hấp dẫn trong hành trình du lịch về nguồn

Ngoài hai điểm nhấn trên, nhiều điểm du lịch khác như Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh, Hồ Dầu Tiếng, Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát hay các mô hình du lịch nông nghiệp trải nghiệm cũng thu hút đông đảo du khách. Các vườn trái cây, điểm check-in sinh thái vùng ven ghi nhận lượng khách tăng mạnh, nhất là nhóm gia đình và giới trẻ.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, những tháng đầu năm 2026, du lịch Tây Ninh ghi nhận đà tăng trưởng tích cực. Trong các kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và dịp đầu năm, lượng khách và doanh thu đều tăng mạnh so với cùng kỳ. Năm 2025, địa phương đón khoảng 8,8 triệu lượt khách, doanh thu đạt 6.500 tỉ đồng, tạo nền tảng cho mục tiêu bứt phá trong năm 2026.

Từ hành trình hành hương lên Núi Bà Đen, tour về nguồn tại Căn cứ Trung ương Cục miền Nam đến các trải nghiệm nông nghiệp, sinh thái dân dã, Tây Ninh ngày càng hấp dẫn du khách bởi sự kết hợp hài hòa giữa hiện đại và bản sắc lịch sử, văn hóa, thiên nhiên.


Khám phá Địa đạo An Thới - "thành trì trong lòng đất" ở Tây Ninh

Khám phá Địa đạo An Thới - “thành trì trong lòng đất” ở Tây Ninh

(NLĐO)- Địa đạo An Thới là công trình quân sự độc đáo, minh chứng cho ý chí bám trụ kiên cường của quân và dân Tây Ninh thời kháng chiến chống Mỹ

Hình ảnh chen chân chinh phục Núi Bà Đen

(NLĐO)- Trong ngày 30-4, rất đông du khách chen chân đăng ký leo Núi Bà Đen, không khí nhộn nhịp từ chân núi.

Hình ảnh người dân tìm về “đầu não” cách mạng miền Nam dịp Lễ 30-4 và 1-5

(NLĐO)- Dịp Lễ 30-4 và 1-5, người dân từ TPHCM và nhiều tỉnh, thành đổ về Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, lắng lại trước dấu tích chiến tranh

du khách tham quan núi Bà Đen ngành du lịch dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương ngày quốc tế lao động ngày Giải phóng miền Nam du lịch Tây Ninh
