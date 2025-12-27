HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Hơn 52% nam giới khám tiền hôn nhân có bất thường về tinh dịch đồ

Liên Anh

(NLĐO) - Trong 121 cặp đôi khám tiền hôn nhân ở độ tuổi trung bình 26,9 (nữ) 28 tuổi (nam), kết quả ghi nhận hơn 52% nam giới có bất thường về tinh dịch đồ

Thông tin này được BSCK2 Huỳnh Xuân Nghiêm, Phó Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM), cho biết tại hội nghị hưởng ứng tháng hành động quốc gia về dân số và kỷ niệm 64 năm Ngày dân số Việt Nam, tổ chức ngày 27-12.

Hơn 50% nam giới có bất thường tinh dịch đồ qua khám tiền hôn nhân tại Bệnh viện Hùng Vương - Ảnh 1.

Bác sĩ siêu âm khám sức khoẻ tiền hôn nhân

BS Nghiêm cho biết trong 121 cặp đôi khám sức khoẻ tiền hôn nhân vừa được thực hiện trong tháng 12-2025 tại bệnh viện, kết quả cho thấy độ tuổi trung bình của nam giới là 28, nữ giới là 26,9, phù hợp về mặt sinh lý và sinh sản. Tuy nhiên, tỉ lệ phát hiện các vấn đề sức khỏe sinh sản ở cả nam và nữ ở mức đáng lưu ý.

Ở nam giới, 5,8% trường hợp nhiễm viêm gan B; hơn 52% có bất thường tinh dịch đồ, bao gồm tinh trùng yếu, giảm khả năng di động hoặc dị dạng, trong đó có gần 1% trường hợp không có tinh trùng. Ngoài ra, xét nghiệm huyết học ghi nhận một số trường hợp có chỉ số MCH, MCV thấp, gợi ý nguy cơ mắc bệnh thiếu máu di truyền như thalassemia.

Hơn 50% nam giới có bất thường tinh dịch đồ qua khám tiền hôn nhân tại Bệnh viện Hùng Vương - Ảnh 2.

Các cặp đôi khám tiền hôn nhân sẽ thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Đối với nữ sẽ siêu âm, xét nghiệm máu, nước tiểu. Nam giới sẽ xét nghiệm máu, tinh dịch đồ

Đối với nữ giới, tỉ lệ nhiễm viêm gan B tương đương nam giới. Có 8% trường hợp bị thiếu máu, yếu tố có thể làm tăng nguy cơ sảy thai, sinh non nếu không được điều trị trước khi mang thai. Khảo sát cũng ghi nhận các bệnh lý phụ khoa như u xơ tử cung (7,2%), u nang buồng trứng lành tính (7%), hội chứng buồng trứng đa nang và một số trường hợp có chỉ số AMH thấp, cho thấy dự trữ buồng trứng kém, tiềm ẩn nguy cơ vô sinh.

Đáng chú ý, BS Nghiêm cảnh báo về u bì buồng trứng dù phần lớn là lành tính nhưng có thể gây biến chứng nghiêm trọng nếu không được phát hiện sớm.

"Dù mẫu khảo sát chưa đại diện cho toàn bộ dân số thành phố, kết quả bước đầu đã cho thấy tầm quan trọng của khám sức khỏe tiền hôn nhân trong việc phát hiện sớm bệnh lý, bảo vệ sức khỏe sinh sản và nâng cao chất lượng dân số" - BS Nghiêm nhấn mạnh.

Ông Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Chi cục dân số TPHCM, cho biết năm 2026, công tác dân số của TPHCM tập trung vào ba trọng tâm: Giải quyết mức sinh thấp, thích ứng với già hóa dân số và nâng cao chất lượng dân số. 

Trong đó, TPHCM  tiếp tục đẩy mạnh truyền thông và hoàn thiện các chính sách khuyến khích sinh đủ 2 con; phát triển các mô hình chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng, lồng ghép nội dung thích ứng với già hóa dân số trong chính sách an sinh xã hội. Đồng thời, tăng cường chăm sóc sức khỏe sinh sản, đặc biệt là khám sức khỏe trước hôn nhân, sàng lọc trước sinh và sơ sinh nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Theo ông Trung, Luật Dân số, có hiệu lực từ ngày 1-5-2026, được đánh giá là bước chuyển quan trọng trong chính sách dân số quốc gia. Luật xây dựng khung pháp lý toàn diện, lấy quyền quyết định sinh sản của cá nhân và gia đình làm trung tâm, đồng thời đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực nhằm cải thiện mức sinh và thích ứng với già hóa dân số.

Với khung pháp lý mới, Luật Dân số được kỳ vọng sẽ góp phần ổn định mức sinh, nâng cao chất lượng dân số và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của TPHCM trong thời gian tới.

Tại hội nghị, TS-BS Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, khẳng định công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, không chỉ của riêng ngành y tế mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị.

TPHCM là đô thị đặc biệt, đầu tàu kinh tế của cả nước, công tác dân số của thành phố gắn trực tiếp với chất lượng nguồn nhân lực, an sinh xã hội và sự phát triển bền vững. Thời gian qua, TPHCM đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ứng phó với mức sinh thấp, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, tận dụng cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số và nâng cao chất lượng dân số ngay từ giai đoạn đầu đời.

Năm 2025, TPHCM ghi nhận nhiều kết quả tích cực: Tổng tỉ suất sinh ước đạt 1,51 con/phụ nữ; tỉ lệ sàng lọc trước sinh đạt 82,18%, sàng lọc sơ sinh đạt 85,15%; tuổi thọ trung bình đạt 76,7 tuổi, cao hơn mức bình quân cả nước.

Tuy nhiên, công tác dân số vẫn đối mặt với thách thức như mức sinh thấp và già hóa dân số nhanh. Lãnh đạo Sở Y tế kêu gọi các cấp, ngành tăng cường đầu tư, triển khai đồng bộ giải pháp khuyến khích sinh đủ 2 con và nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển bền vững TPHCM


khám sức khỏe u xơ tử cung dân số sức khỏe sinh sản viêm gan B Dân số Việt Nam nam giới tinh dịch đồ chất lượng nguồn nhân lực khám tiền hôn nhân
    Thông báo