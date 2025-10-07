Hơn 52 triệu lao động có việc làm trong quý III/2025

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Hơn 52 triệu lao động có việc làm trong quý III/2025

Huỳnh Như

(NLĐO) - Thị trường lao động Việt Nam trong quý III và 9 tháng đầu năm 2025 tiếp tục khởi sắc với nhiều tín hiệu tích cực

Theo báo cáo mới nhất của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), thị trường lao động Việt Nam trong quý III và 9 tháng đầu năm 2025 cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân tháng đều tăng so với quý trước và cùng kỳ năm 2024. Trong khi tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm tiếp tục giảm. Những con số này phản ánh nền kinh tế đang phục hồi ổn định và thị trường lao động duy trì đà tăng trưởng bền vững.

Lao động tăng, chất lượng nguồn nhân lực cải thiện

Trong quý III, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên ước đạt 53,3 triệu người, tăng 254.500 người so với quý II và 583.600 người so với cùng kỳ năm trước. Tỉ lệ tham gia lực lượng lao động đạt 68,6%, tăng nhẹ so với quý trước. Tính chung 9 tháng, lực lượng lao động đạt 53,1 triệu người, tăng 556.300 người so với cùng kỳ năm 2024.

Hơn 52 triệu lao động có việc làm trong quý III-2025 - Ảnh 1.

Thị trường lao động Việt Nam quý III/2025 tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Đáng chú ý, tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 29,5%, tăng 1 điểm phần trăm so với cùng kỳ, phản ánh sự cải thiện rõ nét về chất lượng nguồn nhân lực.

Cả nước có 52,3 triệu người có việc làm trong quý III, tăng 261.300 người so với quý trước và 580.800 người so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực thành thị có 21,1 triệu lao động, tăng gần 900.000 người, trong khi khu vực nông thôn giảm hơn 600.000 người, còn 31,2 triệu người. 

Xét theo khu vực kinh tế, tỉ trọng lao động phân bổ gồm: nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 25,6%; công nghiệp và xây dựng chiếm 33,5%; dịch vụ chiếm 40,9%. Tính chung 9 tháng, số người có việc làm đạt 52 triệu người, tăng hơn 552.000 người so với cùng kỳ.

Hơn 52 triệu lao động có việc làm trong quý III-2025 - Ảnh 2.

Số người có việc làm tăng, phản ánh đà phục hồi bền vững của nền kinh tế.

Dù khu vực việc làm phi chính thức vẫn chiếm tỉ trọng lớn với 62,4% tổng số lao động, song xu hướng giảm dần cho thấy thị trường lao động đang từng bước dịch chuyển theo hướng chính thức và ổn định. 

Cùng với đó, số người thiếu việc làm trong độ tuổi lao động quý III chỉ còn 696.500 người, giảm hơn 100.000 người so với quý trước; tỉ lệ thiếu việc làm đạt 1,5%, giảm 0,23 điểm phần trăm. Tính chung 9 tháng, tỉ lệ này là 1,65%, thấp hơn 0,34 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2024.

Thu nhập cải thiện, thất nghiệp giảm

Thu nhập bình quân tháng của người lao động quý III/2025 đạt 8,4 triệu đồng, tăng 124.000 đồng so với quý II và 748.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Lao động nam có thu nhập bình quân 9,4 triệu đồng/tháng, cao hơn đáng kể so với 7,2 triệu đồng/tháng của lao động nữ. Ở khu vực thành thị, thu nhập bình quân đạt 10,1 triệu đồng/tháng, còn ở nông thôn là 7,2 triệu đồng/tháng. Tính chung 9 tháng, thu nhập bình quân đạt 8,3 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2024.

Hơn 52 triệu lao động có việc làm trong quý III-2025 - Ảnh 3.

Thất nghiệp trong nhóm thanh niên vẫn ở mức cao, đặt ra bài toán về cơ hội việc làm phù hợp

Tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý III ở mức 2,22%, giảm nhẹ so với quý trước và cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khu vực thành thị là 2,73%, nông thôn là 1,86%. Riêng nhóm thanh niên từ 15 đến 24 tuổi, tỉ lệ thất nghiệp lên tới 9,03%, cao hơn quý trước và cùng kỳ, cho thấy thách thức trong việc tạo việc làm phù hợp cho người trẻ. 

Cả nước hiện có khoảng 1,6 triệu thanh niên không có việc làm, không đi học hay tham gia đào tạo, chiếm 11,5% tổng số thanh niên, một con số cho thấy nguồn lực lao động trẻ vẫn đang bị bỏ ngỏ...

Hơn 52 triệu lao động có việc làm trong quý III-2025 - Ảnh 4.

Lao động phi chính thức vẫn chiếm tỉ trọng lớn, dù có xu hướng giảm

Tổng thể, thị trường lao động Việt Nam trong quý III và 9 tháng đầu năm tiếp tục ghi nhận gam màu sáng với việc làm tăng, thất nghiệp và thiếu việc làm giảm, thu nhập người lao động được cải thiện. 

Tuy nhiên, tỉ lệ lao động phi chính thức còn cao, thất nghiệp thanh niên và chênh lệch thu nhập vùng miền vẫn là những vấn đề đáng lưu tâm, đòi hỏi các chính sách đồng bộ và bền vững hơn để phát triển thị trường lao động toàn diện trong thời gian tới.

Tin liên quan

Giải bài toán lệch pha cung - cầu lao động

Giải bài toán lệch pha cung - cầu lao động

Thị trường lao động TP HCM đang "nóng" về nhu cầu nhưng "lạnh" trong sự tương thích cung - cầu

Phát triển thị trường lao động linh hoạt

Bộ Nội vụ đặt mục tiêu phát triển thị trường lao động hiện đại, linh hoạt, liên thông đa tầng, đa ngành và hội nhập quốc tế

Tránh nguy cơ bị gạt khỏi thị trường lao động

Kỹ năng số ngày nay không còn là một lợi thế phụ trợ mà đã trở thành yếu tố sống còn trong thị trường lao động

việc làm nguồn nhân lực thị trường lao động lao động tỉ lệ thất nghiệp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo