Hơn 52 triệu lao động có việc làm trong quý III/2025

Theo báo cáo mới nhất của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), thị trường lao động Việt Nam trong quý III và 9 tháng đầu năm 2025 cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân tháng đều tăng so với quý trước và cùng kỳ năm 2024. Trong khi tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm tiếp tục giảm. Những con số này phản ánh nền kinh tế đang phục hồi ổn định và thị trường lao động duy trì đà tăng trưởng bền vững.

Lao động tăng, chất lượng nguồn nhân lực cải thiện

Trong quý III, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên ước đạt 53,3 triệu người, tăng 254.500 người so với quý II và 583.600 người so với cùng kỳ năm trước. Tỉ lệ tham gia lực lượng lao động đạt 68,6%, tăng nhẹ so với quý trước. Tính chung 9 tháng, lực lượng lao động đạt 53,1 triệu người, tăng 556.300 người so với cùng kỳ năm 2024.

Thị trường lao động Việt Nam quý III/2025 tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Đáng chú ý, tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 29,5%, tăng 1 điểm phần trăm so với cùng kỳ, phản ánh sự cải thiện rõ nét về chất lượng nguồn nhân lực.

Cả nước có 52,3 triệu người có việc làm trong quý III, tăng 261.300 người so với quý trước và 580.800 người so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực thành thị có 21,1 triệu lao động, tăng gần 900.000 người, trong khi khu vực nông thôn giảm hơn 600.000 người, còn 31,2 triệu người.

Xét theo khu vực kinh tế, tỉ trọng lao động phân bổ gồm: nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 25,6%; công nghiệp và xây dựng chiếm 33,5%; dịch vụ chiếm 40,9%. Tính chung 9 tháng, số người có việc làm đạt 52 triệu người, tăng hơn 552.000 người so với cùng kỳ.

Số người có việc làm tăng, phản ánh đà phục hồi bền vững của nền kinh tế.

Dù khu vực việc làm phi chính thức vẫn chiếm tỉ trọng lớn với 62,4% tổng số lao động, song xu hướng giảm dần cho thấy thị trường lao động đang từng bước dịch chuyển theo hướng chính thức và ổn định.

Cùng với đó, số người thiếu việc làm trong độ tuổi lao động quý III chỉ còn 696.500 người, giảm hơn 100.000 người so với quý trước; tỉ lệ thiếu việc làm đạt 1,5%, giảm 0,23 điểm phần trăm. Tính chung 9 tháng, tỉ lệ này là 1,65%, thấp hơn 0,34 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2024.

Thu nhập cải thiện, thất nghiệp giảm

Thu nhập bình quân tháng của người lao động quý III/2025 đạt 8,4 triệu đồng, tăng 124.000 đồng so với quý II và 748.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Lao động nam có thu nhập bình quân 9,4 triệu đồng/tháng, cao hơn đáng kể so với 7,2 triệu đồng/tháng của lao động nữ. Ở khu vực thành thị, thu nhập bình quân đạt 10,1 triệu đồng/tháng, còn ở nông thôn là 7,2 triệu đồng/tháng. Tính chung 9 tháng, thu nhập bình quân đạt 8,3 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2024.

Thất nghiệp trong nhóm thanh niên vẫn ở mức cao, đặt ra bài toán về cơ hội việc làm phù hợp

Tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý III ở mức 2,22%, giảm nhẹ so với quý trước và cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khu vực thành thị là 2,73%, nông thôn là 1,86%. Riêng nhóm thanh niên từ 15 đến 24 tuổi, tỉ lệ thất nghiệp lên tới 9,03%, cao hơn quý trước và cùng kỳ, cho thấy thách thức trong việc tạo việc làm phù hợp cho người trẻ.

Cả nước hiện có khoảng 1,6 triệu thanh niên không có việc làm, không đi học hay tham gia đào tạo, chiếm 11,5% tổng số thanh niên, một con số cho thấy nguồn lực lao động trẻ vẫn đang bị bỏ ngỏ...

Lao động phi chính thức vẫn chiếm tỉ trọng lớn, dù có xu hướng giảm

Tổng thể, thị trường lao động Việt Nam trong quý III và 9 tháng đầu năm tiếp tục ghi nhận gam màu sáng với việc làm tăng, thất nghiệp và thiếu việc làm giảm, thu nhập người lao động được cải thiện.

Tuy nhiên, tỉ lệ lao động phi chính thức còn cao, thất nghiệp thanh niên và chênh lệch thu nhập vùng miền vẫn là những vấn đề đáng lưu tâm, đòi hỏi các chính sách đồng bộ và bền vững hơn để phát triển thị trường lao động toàn diện trong thời gian tới.