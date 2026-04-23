Thể thao

Hơn 60 cầu thủ bị nhắc tên trong vụ bê bối mại dâm cao cấp ở Ý

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Bóng đá Ý tiếp tục dậy sóng khi hàng loạt ngôi sao tại Serie A bị nhắc tên trong vụ bê bối tham gia dịch vụ mại dâm trá hình.

Rao bán nhiều loại dịch vụ

Mới đây, Lực lượng Cảnh sát Tài chính Ý (Guardia di Finanza) vừa triệt phá một đường dây bị cáo buộc tổ chức hoạt động mại dâm trá hình và các sự kiện liên quan đến đời sống về đêm nhằm phục vụ giới cầu thủ bóng đá cấp cao.

Philippe Coutinho từng thi đấu cho Inter Milan trong giai đoạn 2010-2012 (Ảnh: ESPN)

Cụ thể, nhóm đối tượng này rao bán nhiều loại dịch vụ, từ vé vào cửa độc quyền ở các câu lạc bộ đêm, dịch vụ "gái gọi" cho đến các gói dịch vụ "sau trận đấu" với giá hàng nghìn euro. Hiện tại, cảnh sát Ý đã tịch thu khoảng 1,2 triệu euro tiền lợi nhuận và bắt giữ 4 thành viên của tổ chức trên.

Dựa trên những đoạn ghi âm cuộc gọi giữa các nghi phạm, hơn 60 cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp được xác định là "khách hàng" của "dịch vụ giải trí cao cấp" này. Theo tờ Il Giornale, danh sách chủ yếu bao gồm các cầu thủ hiện tại và cựu cầu thủ của Inter Milan và AC Milan như Alessandro Bastoni, Raoul Bellanova, Achraf Hakimi, Philippe Coutinho, Rafael Leao, Olivier Giroud hay Jeremy Menez.

Không có dấu hiệu bạo lực

Ngoài ra, một số chi tiết được nhắc đến trong đoạn hội thoại còn gợi lên vài cái tên không liên quan đến 2 đội bóng thành Milan như Hisen (Dean Huijsen?), Dusan Vlahovic, Arthur Melo và Alvaro (Alvaro Morata?).

Ngôi sao hàng đầu Morocco Achraf Hakimi bị nhắc tên trong vụ bê bối tại Ý (Ảnh: The Sun)

Tuy nhiên, cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng nhóm cầu thủ trên hiện không bị coi là nghi phạm hình sự. Ở giai đoạn này, chưa thể xác định liệu có bất kỳ ai trong số những người được nêu tên thực sự tham gia vào mạng lưới bị cáo buộc hay không. Việc họ xuất hiện trong băng ghi âm không thể được xem là bằng chứng để cấu thành bất kỳ hành vi sai trái nào.

Bên cạnh đó, Guardia di Finanza cho biết các cô gái có liên quan hoàn toàn hợp tác và không có dấu hiệu bạo lực nào được tìm thấy.

Trong hệ thống pháp luật Ý, việc trả tiền cho các dịch vụ tình dục không cấu thành tội phạm nếu cả 2 bên đạt được thỏa thuận. Do đó, những cầu thủ có thể chỉ được triệu tập với tư cách nhân chứng khi cần thiết.

Vụ việc vẫn đang được mở rộng điều tra với trọng tâm hướng vào hành vi môi giới và rửa tiền của nhóm đối tượng cầm đầu.


4 VĐV Nhật Bản bị đuổi về nước vì qua đêm với gái mại dâm

(NLĐO) – Tờ Japan Today hôm 20-8 cho biết Ủy ban Olympic Nhật Bản vừa thẳng tay loại bỏ 4 VĐV bóng rổ Nhật Bản khỏi ASIAD 18 sau khi họ qua đêm với gái mại dâm tại khách sạn Jakarta

Cầu thủ Brazil bị bắn chết sau khi rời hộp đêm

(NLĐO) - Douglas Nunes da Silva là cầu thủ Futsal 27 tuổi của Brazil vừa bị bắn chết tại chỗ sau khi rời hộp đêm ở Erechim, thuộc bang Rio Grande do Sul, Brazil hôm 11-8 (giờ địa phương)

Cáo bệnh để vào hộp đêm, Ozil đối mặt với án phạt

(NLĐO) - Cáo bệnh nặng và vắng mặt trong trận gặp Newcastle cuối tuần qua nhưng ngay sau đó, tiền vệ Mesut Ozil lại tiệc tùng thâu đêm khi trở về Đức.

cơ quan chức năng Câu lạc bộ lực lượng cảnh sát bóng đá Ý bê bối
