Bạn đọc

Hơn 60 triệu đồng tiếp sức bé trai 8 tuổi nuôi cha bệnh hiểm nghèo, mẹ bỏ đi

Tâm Quân - Tâm Minh

(NLĐO) - Bé trai 8 tuổi ở Đồng Tháp ao ước được đi học chữ để sau này lớn lên đi làm nuôi cha

Sau một ngày đăng tải, tính đến 10 giờ 17 phút ngày 27-10, số tiền bạn đọc đóng góp giúp cháu Nguyễn Thanh Bình (SN 2017; ngụ khóm Vĩnh Hòa, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) là 60.380.000 đồng. 

Hơn 60 triệu đồng giúp bé trai 8 tuổi nuôi cha bệnh hiểm nghèo, mẹ bỏ đi - Ảnh 1.

Cháu Nguyễn Thanh Bình túc trực chăm sóc cha trên giường bệnh

Trước đó, vào ngày 26-10, Báo Người Lao Động đã đăng tin "Nhói lòng cảnh bé trai 8 tuổi nuôi cha bệnh hiểm nghèo, mẹ bỏ đi", phản ánh việc vào tháng 9-2024, cha của Bình là ông Nguyễn Thanh Duy (SN 1979) đột nhiên phát hiện bị nhiều bệnh hiểm nghèo như: thoát vị đĩa đệm, khô tủy, suy thận, thoái hóa xương sống... Chẳng bao lâu, ông Duy phải nằm liệt một chỗ do bệnh ngày càng trở nặng. 

Trong khi đó, mẹ của Bình đã bỏ đi từ khi cháu mới lên 3 tuổi. Dù còn nhỏ nhưng Bình làm rất thuần thục những việc nhà như người lớn, từ việc nấu cơm đến giặt quần áo, giăng mùng…

Để có được miếng ăn hàng ngày, Bình phải nhờ sự hỗ trợ của hàng xóm, láng giềng. Ai cho gì thì Bình lại mang về để dành cho cha. 

Do không có tiền đến bệnh viện nên ông Bình nằm nhà uống thuốc cầm cự qua ngày. Còn Bình thì ao ước được đi học chữ để sau này lớn lên đi làm nuôi cha.

Danh sách bạn đọc đóng góp giúp cha con cháu Nguyễn Thanh Bình, tại đây 

Danh sách bạn đọc đóng góp giúp cha con cháu Nguyễn Thanh Bình, tại đây 




Mọi đóng góp, bạn đọc có thể đến trực tiếp trụ sở Báo Người Lao Động tại số 127 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP HCM hoặc gửi vào số tài khoản: 117000004884, Báo Người Lao Động, tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP HCM, nội dung: Ủng hộ cháu Nguyễn Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.


Tin liên quan

Vụ "Xót cảnh 5 chị em mồ côi": Gần 152 triệu đồng của bạn đọc gửi giúp đỡ

Vụ "Xót cảnh 5 chị em mồ côi": Gần 152 triệu đồng của bạn đọc gửi giúp đỡ

(NLĐO) - 5 chị em mồ côi ở Đồng Tháp gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm khắp nơi đã giúp đỡ các cháu.

Xót cảnh 5 chị em mồ côi

Sáng 8-9, chúng tôi tìm đến nhà em Đào Thị Mỹ Huyền (SN 2010) ở ấp Tân Phú, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp.

Xót cảnh người già, trẻ nhỏ bị phơi nắng, phơi sương

(NLĐO) - Ở TP HCM, có rất nhiều người già, trẻ nhỏ bị đem phơi nắng, phơi sương nhằm nhận được sự thương xót của người đi đường

