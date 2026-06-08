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Pháp luật

Hơn 7.000 viên hồng phiến, 2kg ma túy đá trên mái nhà một người đàn ông ở Đồng Hới

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Công an bắt quả tang 3 người sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn nhà ở Đồng Hới, thu giữ hơn 7.000 viên hồng phiến cùng nhiều loại ma túy khác.

Công an bắt quả tang vụ tàng trữ ma túy lớn ở Đồng Hới năm 2026 - Ảnh 1.

Các đối tượng Trương Ngọc Sáng, Võ Văn Hoàng và Hoàng Văn Phú.

Ngày 8-6, Công an phường Đồng Hới cho biết đang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị mở rộng điều tra vụ án liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ số lượng lớn ma túy trên địa bàn.

Trước đó, ngày 4-6, tổ công tác Công an phường Đồng Hới phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kiểm tra nơi ở của Trương Ngọc Sáng (SN 1983, trú tổ dân phố 10 Nam Lý, phường Đồng Hới).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Sáng cùng Võ Văn Hoàng (SN 1997, trú tổ dân phố 2 Nam Lý, phường Đồng Hới) và Hoàng Văn Phú (SN 1996, trú tổ dân phố 8, phường Đồng Sơn) đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an bắt quả tang vụ tàng trữ ma túy lớn ở Đồng Hới năm 2026 - Ảnh 2.

Tang vật thu giữ tại hiện trường.

Kiểm tra phòng ngủ của Sáng, công an thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 142 viên hồng phiến, một gói heroin, một gói ma túy dạng bột, một gói ketamine cùng nhiều vật dụng liên quan. Sáng khai nhận toàn bộ số ma túy trên là của mình.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở, Trương Ngọc Sáng đã tự nguyện giao nộp một túi xách chứa gần 7.000 viên hồng phiến; 2 gói ma túy đá có tổng trọng lượng khoảng 2kg; 6 gói ma túy dạng "nước vui" nặng khoảng 0,3kg được cất giấu trên mái nhà và khu vực bên cạnh nhà.

Ngoài ra, Võ Văn Hoàng giao nộp 4 viên hồng phiến. Hoàng Văn Phú cũng tự nguyện giao nộp một túi xách màu đen bên trong chứa một gói ma túy "nước vui", một viên hồng phiến và một gói ketamine.

Hiện Công an phường Đồng Hới đang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ nguồn gốc số ma túy nói trên và mở rộng vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.

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