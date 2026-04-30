Hơn 70.000 người "phủ kín" bãi biển Vũng Tàu trong ngày 30-4

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Đông Nam Bộ

Hơn 70.000 người "phủ kín" bãi biển Vũng Tàu trong ngày 30-4

Ngọc Giang

(NLĐO)- Bãi biển Vũng Tàu chật kín du khách, hàng chục ngàn người đổ về tắm biển, vui chơi, tạo nên không khí lễ hội sôi động.

Ngày 30-4, các bãi biển tại Vũng Tàu (TPHCM) đông nghịt du khách đổ về vui chơi, tắm biển trong kỳ nghỉ lễ. Từ sáng sớm, khu vực Bãi Sau đã ken đặc người, từng nhóm gia đình, bạn trẻ trải dài trên bờ cát, tạo nên không khí sôi động hiếm thấy.

Dưới làn nước trong xanh, hàng ngàn người hòa mình cùng sóng biển. Lực lượng cứu hộ túc trực, cắm cờ cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm, đồng thời phát loa nhắc nhở du khách đảm bảo an toàn. Trong ngày, lực lượng chức năng đã hỗ trợ tìm kiếm và đưa 4 trẻ bị lạc trở về với gia đình, góp phần giữ trọn niềm vui kỳ nghỉ.

Không chỉ tại Bãi Sau, khu vực Bãi Trước và tuyến đường Thùy Vân cũng chật kín người. Các dịch vụ ăn uống, giải khát, cho thuê ghế dù hoạt động hết công suất. Nhiều du khách tranh thủ lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ giữa không gian biển nhộn nhịp, rực rỡ nắng vàng.

Theo ghi nhận, riêng ngày 30-4, địa phương đón khoảng 70.000 lượt khách tắm biển. Công suất phòng lưu trú đạt khoảng 85%, nhiều khách sạn gần như kín chỗ. Các cơ sở dịch vụ chủ động tăng cường nhân lực, tổ chức chương trình ẩm thực, biểu diễn nhằm phục vụ và giữ chân du khách.

Trong quý I/2026, địa bàn này đã đón khoảng 1,5 triệu lượt khách, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt gần 1.970 tỉ đồng. Toàn phường Vũng Tàu có gần 6.900 hộ kinh doanh hoạt động, góp phần tạo sinh kế và thúc đẩy kinh tế du lịch phát triển.

Dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay, dự báo Vũng Tàu đón khoảng 200.000 lượt khách, bình quân 50.000 lượt/ngày, cao điểm tập trung tại Bãi Sau, Bãi Trước, khu vực Tháp Tam Thắng và các điểm tham quan trung tâm.

Để phục vụ lượng khách lớn, chính quyền địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, kiểm soát giá dịch vụ, vệ sinh môi trường và tăng cường cứu hộ cứu nạn. Hiện tình trạng sứa, tảo biển tại Bãi Sau đã được cải thiện, nước biển ổn định, thuận lợi cho hoạt động tắm biển.

Công tác cứu hộ được duy trì tại 11 bãi tắm công cộng, với lực lượng túc trực tại các khu vực trọng điểm như Thùy Vân, Bãi Trước, Bãi Sau; thường xuyên tuần tra bằng ca nô, rà soát ao xoáy và cắm cờ cảnh báo.

Bên cạnh đó, phường bố trí 11 điểm giữ xe, tích hợp bản đồ số, mã QR hỗ trợ du khách tra cứu; đồng thời vận động các cơ sở kinh doanh mở cửa nhà vệ sinh miễn phí. Công tác thu gom rác được tăng cường sau mỗi ngày, góp phần giữ gìn hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện trong mắt du khách.

Tin liên quan

Bãi Sau Vũng Tàu bớt sâu biển, sứa thưa dần, du khách trở lại đông vui

Bãi Sau Vũng Tàu bớt sâu biển, sứa thưa dần, du khách trở lại đông vui

(NLĐO) - Tình trạng sâu biển, sứa trôi dạt tại Bãi Sau, phường Vũng Tàu giảm rõ rệt, bãi tắm đông khách trở lại, nhiều du khách yên tâm vui chơi dịp lễ

Kết luận nguyên nhân nước biển Bãi Sau Vũng Tàu đổi màu đỏ, xanh

(NLĐO)- Sau nhiều ngày khiến du khách lo lắng, cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân khiến hiện tượng nước biển Bãi Sau Vũng Tàu đổi màu đỏ, xanh

Rùa biển chết trôi dạt vào khu vực Bãi Sau, Vũng Tàu

(NLĐO) - Một con rùa biển trưởng thành chết, trôi dạt vào khu vực Bãi Sau, Vũng Tàu, thu hút sự chú ý của người dân và du khách

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo