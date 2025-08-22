VinSpeed dự tính khởi công tuyến đường sắt trung tâm TP HCM - Cần Giờ vào tháng 11-2025

Ngày 22-8, Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM (HIDS) tổ chức tọa đàm về thúc đẩy giao thông xanh, tìm giải pháp tăng cường kết nối Cần Giờ với trung tâm thành phố.

Khi hoàn thành, hành trình tuyến metro nối TP HCM - Cần Giờ chỉ 16 phút - Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tại buổi tọa đàm, ông Lê Văn Khoa – Giám đốc kỹ thuật Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed, cho biết đơn vị đã đề xuất tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối trung tâm TP HCM với huyện Cần Giờ (cũ), có chiều dài 48,1 km và tốc độ thiết kế lên tới 350 km/giờ. Hành trình dự kiến chỉ mất khoảng 16 phút, với tần suất khai thác duy trì ở mức 12 phút/chuyến trong giai đoạn 2030 – 2050.

Dự án bao gồm 2 nhà ga chính: Ga Tân Thuận đặt trên dải phân cách của đường Nguyễn Văn Linh và ga Cần Giờ dự kiến xây dựng trên khu đất rộng 39 ha. Mỗi đoàn tàu được thiết kế 8 toa, có khả năng chuyên chở 600 – 800 hành khách.

Bên cạnh tuyến đường sắt, cầu đường sắt Cần Giờ cũng được nghiên cứu đầu tư, tách biệt với cầu đường bộ Cần Giờ đang được lập kế hoạch. Cầu dự kiến thiết kế dây văng, với nhịp chính dài 350 m, khẩu độ thông thuyền đạt 242 m, dầm chính dạng dàn thép, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật đường sắt và đảm bảo tĩnh không cho tàu thuyền qua lại trên sông Soài Rạp.

Khi đưa vào vận hành, tuyến đường sắt tốc độ cao sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa nội đô TP HCM và vùng biển Cần Giờ, tạo thuận tiện cho người dân và du khách.

Về mô hình đầu tư, VinSpeed đảm nhiệm vai trò chủ đầu tư, cam kết sử dụng nguồn vốn tư nhân do chính doanh nghiệp huy động, không dựa vào ngân sách nhà nước. Hình thức triển khai theo đầu tư trực tiếp, phù hợp với Luật Đầu tư, nhằm đẩy nhanh tiến độ thủ tục pháp lý và sớm hiện thực hóa dự án.

Tổng mức đầu tư sơ bộ toàn dự án khoảng 76.120 tỉ đồng (tương đương 2,93 tỉ USD), trong đó gần 287,7 triệu USD dành cho giải phóng mặt bằng. Hiệu quả kinh tế – xã hội được dự báo khả quan với tỷ suất nội hoàn EIRR đạt 6,45%, tỉ số lợi ích – chi phí 1,149 và giá trị hiện tại ròng khoảng 14.300 tỉ đồng. Về tài chính, thời gian hoàn vốn dự kiến 18 năm, hiệu suất thu chi đạt 1,451.

Theo kế hoạch, việc bồi thường giải tỏa sẽ bắt đầu từ quý IV/2025, dự án khởi công tháng 11-2025, thi công và lắp đặt giai đoạn 2025 – 2027, chạy thử cuối năm 2027 và đưa vào vận hành thương mại từ đầu năm 2028. Dự án không chỉ mang ý nghĩa kết nối giao thông mà còn mở ra cơ hội hình thành khu đô thị chuẩn ESG đầu tiên tại Việt Nam.

Với hạ tầng xanh, công nghệ hiện đại và phương thức đầu tư đồng bộ, tuyến đường sắt tốc độ cao TP HCM – Cần Giờ được kỳ vọng góp phần nâng tầm vị thế quốc gia, thúc đẩy công nghiệp hóa – hiện đại hóa, vì một Việt Nam thịnh vượng và bền vững.



Dự án đường sắt tốc độ cao TP HCM – Cần Giờ đang được nghiên cứu như một giải pháp giao thông xanh, hiện đại và bền vững, gắn với mục tiêu phát triển công nghiệp, công nghệ và đô thị theo chuẩn ESG.

Theo quy hoạch chung TP HCM (Quyết định 1125/QĐ-TTg ngày 11-6-2025), mạng lưới đường sắt đô thị thành phố gồm 12 tuyến, trong đó có 8 tuyến metro xuyên tâm, 2 tuyến vành đai, 1 nhánh tàu ngoại ô, 1 tuyến tramway/LRT. Tuyến LRT/MRT từ trung tâm TP HCM đi Cần Giờ được xem là hướng đi chiến lược, đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách lớn và tạo động lực cho phát triển đô thị biển phía Nam.