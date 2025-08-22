VinSpeed dự tính khởi công tuyến đường sắt trung tâm TP HCM - Cần Giờ vào tháng 11-2025

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

VinSpeed dự tính khởi công tuyến đường sắt trung tâm TP HCM - Cần Giờ vào tháng 11-2025

Ngọc Quý

(NLĐO) - TP HCM dự kiến có tuyến đường sắt tốc độ cao dài 48 km kết nối Cần Giờ, hành trình chỉ 16 phút, tổng vốn đầu tư hơn 76.000 tỉ đồng.

Ngày 22-8, Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM (HIDS) tổ chức tọa đàm về thúc đẩy giao thông xanh, tìm giải pháp tăng cường kết nối Cần Giờ với trung tâm thành phố.

VinSpeed dự tính khởi công đường sắt TPHCM – Cần Giờ vào 11-2025 - Ảnh 1.

Khi hoàn thành, hành trình tuyến metro nối TP HCM - Cần Giờ chỉ 16 phút - Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tại buổi tọa đàm, ông Lê Văn Khoa – Giám đốc kỹ thuật Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed, cho biết đơn vị đã đề xuất tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối trung tâm TP HCM với huyện Cần Giờ (cũ), có chiều dài 48,1 km và tốc độ thiết kế lên tới 350 km/giờ. Hành trình dự kiến chỉ mất khoảng 16 phút, với tần suất khai thác duy trì ở mức 12 phút/chuyến trong giai đoạn 2030 – 2050.

Dự án bao gồm 2 nhà ga chính: Ga Tân Thuận đặt trên dải phân cách của đường Nguyễn Văn Linh và ga Cần Giờ dự kiến xây dựng trên khu đất rộng 39 ha. Mỗi đoàn tàu được thiết kế 8 toa, có khả năng chuyên chở 600 – 800 hành khách.

Bên cạnh tuyến đường sắt, cầu đường sắt Cần Giờ cũng được nghiên cứu đầu tư, tách biệt với cầu đường bộ Cần Giờ đang được lập kế hoạch. Cầu dự kiến thiết kế dây văng, với nhịp chính dài 350 m, khẩu độ thông thuyền đạt 242 m, dầm chính dạng dàn thép, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật đường sắt và đảm bảo tĩnh không cho tàu thuyền qua lại trên sông Soài Rạp.

Khi đưa vào vận hành, tuyến đường sắt tốc độ cao sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa nội đô TP HCM và vùng biển Cần Giờ, tạo thuận tiện cho người dân và du khách. 

Về mô hình đầu tư, VinSpeed đảm nhiệm vai trò chủ đầu tư, cam kết sử dụng nguồn vốn tư nhân do chính doanh nghiệp huy động, không dựa vào ngân sách nhà nước. Hình thức triển khai theo đầu tư trực tiếp, phù hợp với Luật Đầu tư, nhằm đẩy nhanh tiến độ thủ tục pháp lý và sớm hiện thực hóa dự án.

Tổng mức đầu tư sơ bộ toàn dự án khoảng 76.120 tỉ đồng (tương đương 2,93 tỉ USD), trong đó gần 287,7 triệu USD dành cho giải phóng mặt bằng. Hiệu quả kinh tế – xã hội được dự báo khả quan với tỷ suất nội hoàn EIRR đạt 6,45%, tỉ số lợi ích – chi phí 1,149 và giá trị hiện tại ròng khoảng 14.300 tỉ đồng. Về tài chính, thời gian hoàn vốn dự kiến 18 năm, hiệu suất thu chi đạt 1,451.

Theo kế hoạch, việc bồi thường giải tỏa sẽ bắt đầu từ quý IV/2025, dự án khởi công tháng 11-2025, thi công và lắp đặt giai đoạn 2025 – 2027, chạy thử cuối năm 2027 và đưa vào vận hành thương mại từ đầu năm 2028. Dự án không chỉ mang ý nghĩa kết nối giao thông mà còn mở ra cơ hội hình thành khu đô thị chuẩn ESG đầu tiên tại Việt Nam. 

Với hạ tầng xanh, công nghệ hiện đại và phương thức đầu tư đồng bộ, tuyến đường sắt tốc độ cao TP HCM – Cần Giờ được kỳ vọng góp phần nâng tầm vị thế quốc gia, thúc đẩy công nghiệp hóa – hiện đại hóa, vì một Việt Nam thịnh vượng và bền vững.

Dự án đường sắt tốc độ cao TP HCM – Cần Giờ đang được nghiên cứu như một giải pháp giao thông xanh, hiện đại và bền vững, gắn với mục tiêu phát triển công nghiệp, công nghệ và đô thị theo chuẩn ESG. 

Theo quy hoạch chung TP HCM (Quyết định 1125/QĐ-TTg ngày 11-6-2025), mạng lưới đường sắt đô thị thành phố gồm 12 tuyến, trong đó có 8 tuyến metro xuyên tâm, 2 tuyến vành đai, 1 nhánh tàu ngoại ô, 1 tuyến tramway/LRT. Tuyến LRT/MRT từ trung tâm TP HCM đi Cần Giờ được xem là hướng đi chiến lược, đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách lớn và tạo động lực cho phát triển đô thị biển phía Nam.

Tin liên quan

Quốc lộ - cao tốc ùn ứ, tài xế, du khách chuyển hướng đi phà Vũng Tàu - Cần Giờ

Quốc lộ - cao tốc ùn ứ, tài xế, du khách chuyển hướng đi phà Vũng Tàu - Cần Giờ

(NLĐO)- Trước tình trạng ùn ứ kéo dài trên đường bộ, người dân, du khách chuyển hướng đi phà Vũng Tàu - Cần Giờ sau đó qua phà Bình Khánh về trung tâm TP HCM.

Động thái mới hé lộ tương lai "siêu cảng" Cần Giờ

(NLĐO)- Dự án "siêu cảng" Cần Giờ đang có bước tiến mới khi UBND TP HCM vừa có tờ trình gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP HCM về việc triển khai dự án này

Đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

(NLĐO) - Đây là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị tại buổi làm việc về triển khai Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

metro cần giờ TP HCM vinspeed Đường sắt tốc độ cao cầu đường sắt Cần Giờ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo