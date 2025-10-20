Xe tải tông dải phân cách, lật chắn ngang tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Chiều 20-10, một xe tải đông lạnh biển số tỉnh An Giang lưu thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, khi đến Km187, đoạn qua xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng đã tông vào dải phân cách cứng và lật ngang, làm nhiều bao hàng hóa văng ra đường.





Xe tải lật chắn ngang một làn cao tốc. Ảnh: DT





Hàng hóa từ xe tải văng tứ tung trên cao tốc. Ảnh: DT

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Giao thông Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông) cùng đơn vị quản lý tuyến khẩn trương có mặt phân luồng, điều tiết giao thông.

Do xe tải lật nghiêng giữa đường nên một chiều xe không thể lưu thông, các phương tiện xếp hàng chờ kéo dài.