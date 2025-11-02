Lâm Đồng công bố tình trạng khẩn cấp ở đèo D'ran và đèo Gia Bắc

Ngày 2-11, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên 2 tuyến đường bộ Quốc lộ 20 (đoạn qua đèo D'ran) và Quốc lộ 28 (đoạn qua đèo Gia Bắc).



Ngọn đồi trên đèo D'ran có nhiều vết nứt lớn, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Trên đèo D'ran tại km262+400 đến km262+530 (phường Xuân Trường – Đà Lạt) xảy ra tình trạng sạt lở những ngày qua và tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở nghiêm trọng khi một ngọn đồi gần vị trí sạt lở trước đang có nhiều vết nứt.

Còn trên Quốc lộ 28 đoạn qua đèo Gia Bắc ở vị trí từ km47+252 đến km54+0000 (xã Sơn Điền) cũng liên tiếp bị sụt lún, sạt lở và cây thông rừng ngã đổ.

Những sự cố sạt lở liên tiếp khiến các cung đường này bị ách tắc giao thông những ngày qua và tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở, gây nguy hiểm cho người tham giao thông qua các tuyến đường này.

Đèo Gia Bắc cũng liên tiếp sạt lở trong những ngày qua.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao các sở, ngành và địa phương liên quan triển khai ngay các biện pháp để ứng phó và khắc phục hậu quả; bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế thiệt hại tài sản và tính mạng của người dân do thiên tai hoặc sự cố công trình gây ra.

Các xã liên quan gắn các biển cảnh báo nguy hiểm; nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân không có phận sự vào khu vực cảnh báo nguy hiểm; di dời các hộ dân xung quanh khu vực sạt trượt đến nơi an toàn.

Đèo D'ran (Quốc lộ 20) dài khoảng 10 km thuộc phường Xuân Trường - Đà Lạt để đi xã D'ran. Từ đó nối với đèo Sông Pha để đi khu vực Phan Rang (cũ, nay là xã Lâm Sơn, Khánh Hòa)

Do tình trạng sạt lở và vẫn đang cấm lưu thông, người dân và du khách lưu thông theo 2 hướng Lâm Đồng – Khánh Hòa có thể chọn lộ trình khác thay thế gồm: Đối với phương tiện di chuyển theo hướng từ tỉnh Khánh Hòa lên Đà Lạt có thể đi theo hướng Quốc lộ 27 đến ngã ba Phi Nôm thì rẽ phải vào Quốc lộ 20 để đi đường đèo Prenn đến trung tâm Đà Lạt. Đối với phương tiện di chuyển theo hướng từ Đà Lạt đến xã D'ran để xuống Khánh Hòa, có thể chọn đi Quốc lộ 20 qua đèo Prenn hoặc đèo Mimosa, khi đến ngã ba Phi Nôm rẽ trái vào Quốc lộ 27 để di chuyển về tỉnh Khánh Hòa.



