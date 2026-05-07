HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Hơn 90% xe máy trong vành đai 1 TP Hà Nội sử dụng xăng

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Tại 9 phường trong vành đai 1 ở Thủ đô Hà Nội - nơi sẽ triển khai Đề án vùng phát thải thấp, xe máy sử dụng xăng khoảng 94-97% tổng số phương tiện.

Theo dự thảo đề án "Vùng phát thải thấp trong vành đai 1, TP Hà Nội", từ ngày 1-7 đến ngày 31-12-2026, Hà Nội triển khai thí điểm tại vùng lõi phường Hoàn Kiếm gồm 11 tuyến phố bao quanh, gồm: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ.

- Ảnh 1.

Khu vực Hà Nội dự kiến triển khai vùng phát thải thấp từ ngày 1-7. Ảnh: CTV

Vùng lõi này có diện tích 0,5 km2 với chu vi 3,5 km và dân số khoảng 20.000 người. Khu vực vùng đệm có chu vi 5,5 km với diện tích 1,65 km2. Khu vực này gồm các phố bao quanh như Hàng Đậu, Phùng Hưng, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật.

Từ ngày 1-1-2027 đến ngày 31-12-2027, Hà Nội dự kiến mở rộng khu vực thí điểm tại phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam.

Từ ngày 1-1-2028 đến ngày 31-12-2029, Hà Nội dự kiến triển khai mở rộng vùng phát thải thấp toàn bộ khu vực trong vành đai 1.

Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội vừa báo cáo kết quả khảo sát bến bãi đỗ xe và chuyển đổi phương tiện giao thông xanh tại 9 phường trong khu vực vành đai 1, gồm: Ba Đình, Cửa Nam, Giảng Võ, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Ngọc Hà, Ô Chợ Dừa, Tây Hồ, Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Hà Nội hiện có hơn 8 triệu phương tiện giao thông cá nhân gồm 1,1 triệu ô tô và 6,9 triệu xe máy, riêng khu vực vành đai 1 có trên 450.000 xe máy.

- Ảnh 2.

Hơn 90% xe máy trong vành đai 1 TP Hà Nội sử dụng xăng

Theo Ban Đô thị, tổng số xe máy tại 9 phường trong khu vực vành đai 1 có quy mô rất lớn, cao hơn nhiều so với ô tô, dao động từ 1.700 đến trên 85.000 xe mỗi phường. Trong số này, phường Hoàn Kiếm có số lượng cao nhất khoảng 89.000 xe, xếp sau là Tây Hồ khoảng 81.000 xe, Ngọc Hà khoảng 65.000 xe, Giảng Võ khoảng 67.000 xe và Hai Bà Trưng khoảng 63.000 xe.

Các phường có quy mô trung bình là Ba Đình khoảng 49.000 xe và Văn Miếu - Quốc Tử Giám khoảng 35.000 xe. Hai phường có số lượng xe thấp nhất là Cửa Nam và Ô Chợ Dừa.

Xét theo cơ cấu nhiên liệu, xe máy sử dụng xăng chiếm tỉ lệ áp đảo tuyệt đối tại tất cả các phường, phổ biến khoảng 94-97% tổng số phương tiện.

Dù xe máy điện đã xuất hiện tại tất cả các địa bàn nhưng số lượng còn hạn chế, dao động khoảng 1.000-3.500 xe/phường, tương ứng khoảng 3-6%. Các loại phương tiện khác gần như không đáng kể.

Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội nhận định, cơ cấu phương tiện xe máy hiện nay vẫn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nhiên liệu xăng, trong khi tỉ lệ chuyển đổi sang phương tiện điện còn thấp.

Dù vậy, số lượng tuyệt đối xe điện tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Tây Hồ đã bắt đầu tăng, cho thấy xu hướng chuyển dịch .

Xét theo cơ cấu nhiên liệu, Ban Đô thị cho hay ô tô chạy xăng chiếm tỉ trọng chủ đạo tại tất cả các phường, phổ biến từ 75 đến trên 80% tổng số phương tiện. Xe sử dụng dầu diesel chiếm tỉ lệ đáng kể chiếm khoảng từ 15 đến trên 40%, trong đó nổi bật là phường Cửa Nam với tỉ lệ xe dầu rất cao.

Ô tô điện bước đầu xuất hiện tại các phường nhưng số lượng còn hạn chế khoảng 2-6% tổng số xe. Đối với xe hybrid, số lượng gần như không đáng kể.

Về bãi đỗ xe trung chuyển phục vụ vùng phát thải thấp, Ban Đô thị cho biết Sở Xây dựng đang xây dựng phương án bố trí bãi đỗ tại các vị trí cửa ngõ giáp ranh vùng phát thải thấp, phục vụ nhu cầu gửi xe cá nhân và chuyển sang phương tiện công cộng vào khu vực trung tâm. Bước đầu đã rà soát hơn 210 vị trí với tổng diện tích gần 24.000 m2 trong vành đai 1.

Ngoài ra, cơ quan này cho hay định hướng phân luồng từ xa cho phép người dân gửi xe tại khu vực ngoài Vành đai 2, kết hợp sử dụng các tuyến buýt gom vào nội đô nhằm giảm áp lực cho các điểm đỗ gần ranh giới. Thành phố tiếp tục rà soát, hoàn thiện dữ liệu và dự kiến công bố bản đồ các điểm đỗ trung chuyển trên nền tảng số để thuận tiện tra cứu.

Báo cáo của Sở Xây dựng cho thấy hệ thống bãi đỗ xe hiện nay mới chỉ đáp ứng bước đầu cho giai đoạn thí điểm tại 11 tuyến phố thuộc phường Hoàn Kiếm.

Dự kiến từ ngày 1-7-2026, với mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải, Hà Nội khuyến khích chuyển đổi phương tiện. Các phương tiện này không được lưu thông trong vùng phát thải thấp.

Đối với mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch không thuộc đối tượng tại mục 1, Hà Nội khuyến khích chuyển đổi phương tiện, đến ngày 1-7, các phương tiện này dừng lưu thông trong khung giờ từ 18 giờ đến 24 giờ thứ 6 và từ 6 giờ đến 24 giờ thứ 7, chủ nhật.

Các loại ô tô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe dưới 2 tấn phải đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4, chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm.

Các loại ô tô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn đến dưới 3,5 tấn phải đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4, chỉ được phép hoạt động từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau, phải được công an thành phố chấp thuận bằng văn bản.

Khi áp dụng vùng phát thải thấp, Hà Nội cũng sẽ cấm lưu thông các loại ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế xác định trong giấy chứng nhận đăng kiểm xe trên 3,5 tấn.

Tin liên quan

Hà Nội cấm xe máy xăng ở 11 tuyến phố từ 1-7: Người dân nói gì?

Hà Nội cấm xe máy xăng ở 11 tuyến phố từ 1-7: Người dân nói gì?

(NLĐO)- Đề xuất cấm xe máy xăng tại 11 tuyến phố phường Hoàn Kiếm được nhiều người ủng hộ vì mục tiêu môi trường, nhưng cũng gây nhiều lo ngại.

Chi tiết các khu vực Hà Nội cấm xe máy xăng từ ngày 1-7

(NLĐO)- Giai đoạn 1 từ ngày 1-7, Hà Nội dự kiến triển khai thí điểm cấm xe máy xăng tại 11 tuyến phố, sau đó sẽ mở rộng các khu vực trong Vành đai 1.

Chi tiết bản đồ khu vực dự kiến cấm xe máy xăng theo khung giờ tại Hà Nội

(NLĐO) - Hà Nội đề xuất cấm xe máy xăng đi vào vùng phát thải thấp theo khung giờ/thời điểm hoặc khu vực, quy định cụ thể tại đề án vùng phát thải thấp.

hà nội cấm xe máy vùng phát thải thấp Vành đai 1 Hà Nội cấm xe máy xăng khu vực cma61 xe máy xăng hà nội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo