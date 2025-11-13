HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Hỗn chiến náo loạn ở Tây Ninh, 1 người tử vong

Hải Đường

(NLĐO) – 2 nhóm thanh niên ở Tây Ninh lao vào hỗn chiến khiến 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu.

Chiều 13-11, Công an xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh khẩn trương điều tra, truy xét để bắt giữ các đối tượng trong vụ 2 nhóm thanh niên giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí khiến 1 người tử vong. 

Nạn nhân được xác định là H.Q.H. (22 tuổi; ngụ xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh).

Tây Ninh: Truy bắt nhóm thanh niên chém nhau khiến 1 người chết - Ảnh 1.

Tây Ninh: Truy bắt nhóm thanh niên chém nhau khiến 1 người chết - Ảnh 2.

Hiện trường vụ hỗn chiến và hung khí.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 12-11, nhiều người đi đường phát hiện khu vực đầu tuyến đường Tỉnh 823D thuộc xã Đức Hòa, có một nhóm thanh niên đi xe máy đậu ven lộ rồi lao vào đánh, chém nhau.

Một lúc sau thì một nhóm lên xe máy bỏ chạy. Tại hiện trường, một nam thanh niên nằm bất động, trên người dính đầy máu. Sau đó, nhóm thanh niên còn lại cũng lập tức rời khỏi hiện trường.

Người dân địa phương nhanh chóng đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do nhiều vết thương quá nặng nên nam thanh niên đã tử vong. Cơ quan chức năng thu giữ một số hung khí nghi liên quan vụ án mạng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định có khả năng do mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh niên ở xã Hòa Khánh và xã Đức Hòa nên xảy ra vụ việc.

