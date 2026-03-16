Kinh tế

Hơn nửa năm thực hiện, người bán hàng vẫn rối bời với quy định xuất hoá đơn từng lần

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Sau hơn nửa năm triển khai các quy định mới, việc người bán phải xuất hóa đơn điện tử cho từng đơn hàng trên sàn đã phát sinh nhiều vướng mắc

Theo Nghị định 70/2025 - có hiệu lực từ ngày 1-6-2025, hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỉ đồng mỗi năm trở lên phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã từ máy tính tiền và kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Bên cạnh đó, Nghị định 117/2025 - có hiệu lực từ ngày 1-7-2025 tiếp tục quy định các sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán sẽ thực hiện kê khai và nộp thuế thay cho hộ kinh doanh, cá nhân bán hàng trên nền tảng.

Tuy nhiên, sau hơn nửa năm triển khai các quy định mới, việc người bán phải xuất hóa đơn điện tử cho từng đơn hàng trên sàn đã phát sinh nhiều vướng mắc, gây khó cho hoạt động kinh doanh.

Anh Nhật Hào, một người bán đồ gia dụng trên sàn thương mại điện tử, cho biết toàn bộ doanh thu của người bán đã được nền tảng ghi nhận đầy đủ nên việc phải xuất hóa đơn điện tử cho từng đơn hàng là chưa thực sự cần thiết.

Theo anh Hào, quy định này khiến nhà bán phát sinh thêm chi phí như mua phần mềm xuất hóa đơn, đăng ký gói hóa đơn điện tử và các chi phí vận hành liên quan. Trong khi đó, phần lớn khách mua hàng trên sàn không có nhu cầu lấy hóa đơn.

Anh Hào cho biết mỗi tháng một gian hàng có thể xử lý hàng ngàn đơn. Việc lập hóa đơn cho từng đơn hàng với số lượng lớn không chỉ tốn thời gian mà còn dễ xảy ra sai sót, có thể dẫn đến nguy cơ bị xử phạt. Trong khi đó, các sàn thương mại điện tử hiện không công khai đầy đủ thông tin người mua.

Vì vậy, dù quy định đã có hiệu lực nhiều tháng, anh Hào cho biết nhiều người bán vẫn lựa chọn cách cuối tháng mới lập một hóa đơn tổng hợp, với thông tin người mua chưa xác định.

"Sàn đã thu thuế thay và toàn bộ doanh thu đều được ghi nhận trên hệ thống. Khi cần, cơ quan thuế có thể yêu cầu sàn cung cấp dữ liệu để đối chiếu" - anh Hào nói, đồng thời cho rằng nếu quy định quá phức tạp sẽ khiến người bán thêm áp lực trong bối cảnh cạnh tranh trên sàn vốn đã rất lớn.

Nhà bán đồng tình đề xuất bán hàng trên sàn không phải lập hóa đơn điện tử

Anh Nguyễn Quang Thái, một nhà bán hàng thời trang, cho rằng việc người bán tự lập hóa đơn cho từng đơn hàng cũng tiềm ẩn nguy cơ bị tính thuế hai lần.

Theo anh Thái, nhiều sàn thương mại điện tử hiện đã khấu trừ thuế khoảng 1,5% trên mỗi đơn hàng. Nếu người bán tiếp tục xuất hóa đơn thông qua phần mềm máy tính tiền, hệ thống có thể ghi nhận như một giao dịch mới, dẫn đến nguy cơ phát sinh nghĩa vụ thuế lần thứ hai.

Ngoài ra, việc lập hóa đơn cũng gặp không ít khó khăn về kỹ thuật. Tên sản phẩm trên sàn đôi khi không trùng khớp hoàn toàn với tên hàng hóa trên hóa đơn đầu vào, gây khó khăn khi đối chiếu.

Trong nhiều trường hợp, một đơn hàng có thể gồm nhiều sản phẩm hoặc bán theo dạng combo. Tuy nhiên, hệ thống xuất hóa đơn hiện chưa hỗ trợ linh hoạt cho những tình huống này, khiến việc lập hóa đơn trở nên phức tạp khi quyết toán.

Đặc thù của thương mại điện tử cũng khiến việc xuất hóa đơn cho từng đơn hàng gặp thêm rủi ro. Với ngành thời trang, tỉ lệ đổi trả hàng khá cao. Nếu hóa đơn đã được lập khi đơn hàng giao thành công nhưng sau đó khách yêu cầu đổi hoặc trả hàng, người bán sẽ gặp khó khăn trong việc xử lý lại hóa đơn.

Theo các nhà bán hàng, đề xuất cho phép người bán trên sàn thương mại điện tử không phải lập hóa đơn điện tử khi sàn đã kê khai và nộp thuế thay là giải pháp phù hợp, giúp giảm bớt thủ tục và chi phí tuân thủ, đồng thời phản ánh đúng đặc thù của hoạt động kinh doanh trực tuyến.

Trước thực tế đó, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo nghị định mới về hóa đơn, chứng từ điện tử. Một điểm đáng chú ý là đề xuất một số trường hợp không phải lập hóa đơn điện tử, trong đó có người bán hàng qua sàn thương mại điện tử khi sàn đã kê khai và nộp thuế thay.

Ưu tiên hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế

Cơ quan thuế sẽ tăng cường hỗ trợ hộ kinh doanh trong giai đoạn đầu chuyển từ thuế khoán sang kê khai

Thuế TPHCM hướng dẫn người dân cách hoàn thuế thu nhập cá nhân trong vòng 3 ngày

(NLĐO) - Cá nhân nộp hồ sơ quyết toán đề nghị hoàn thuế bằng phương thức điện tử, đáp ứng đủ điều kiện thì hệ thống ngành thuế sẽ tự động xử lý trong 3 ngày.

Cục trưởng Cục Thuế: Không xử phạt hộ kinh doanh trong giai đoạn đầu bỏ thuế khoán

(NLĐO)- Cơ quan thuế cho biết sẽ hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế, tuân thủ các quy định pháp luật trong giai đoạn đầu chuyển sang phương pháp kê khai.

