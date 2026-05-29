Hơn nửa thế kỷ ký ức của nhà văn Xuân Phượng

Sáng 29-5, tại trụ sở Liên hiệp Văn học nghệ thuật TPHCM (phường Xuân Hòa), nhà văn Xuân Phượng ra mắt hồi ký "Chân cứng đá mềm". Đây là cuốn hồi ký thứ 3 của bà sau "Gánh gánh… gồng gồng…" và "Khắc đi khắc đến".

Hồi ký ghi dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời bà khi rời ngành y ở tuổi 37 để theo đuổi con đường làm phim tài liệu giữa thời chiến khốc liệt, đồng thời khắc họa những lát cắt chân thực về chiến tranh qua góc nhìn của người trong cuộc.

Nhà văn Xuân Phượng và đồng nghiệp tại buổi giao lưu ra mắt sách sáng 29-5

Bên cạnh những câu chuyện về chiến tranh, cuốn sách còn tái hiện đời sống thường nhật, ký ức về đồng đội, đồng nghiệp và những con người đã đi qua thời bom đạn. Qua đó, tác phẩm phản ánh hành trình dấn thân của một thế hệ nghệ sĩ trong bối cảnh lịch sử đặc biệt, với nhiều trải nghiệm từ gian khó đến trưởng thành.

Nhà văn Xuân Phượng cho biết việc viết lại hành trình hơn nửa thế kỷ gắn bó với điện ảnh không hề dễ dàng. Trong hồi ký, bà chọn kể lại những chuyến đi và những lần ghi hình để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong cuộc đời làm nghề.

Chia sẻ về ý nghĩa bìa sách, nhà văn 97 tuổi cho biết hình ảnh những đứa trẻ thả diều tượng trưng cho tự do và khát vọng sống, đồng thời gửi gắm thông điệp về việc không ngừng nuôi dưỡng ước mơ. Bà nói ở tuổi này, mình vẫn cố gắng hoàn thành cuốn hồi ký để chia sẻ với độc giả hành trình đời và nghề đã đi qua.

Hồi ký "Chân cứng đá mềm" của nhà văn Xuân Phượng

Nhà văn Trịnh Bích Ngân - Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM - chia sẻ khi bước vào tuổi bách niên, nhà văn Xuân Phượng vẫn khiến nhiều người xúc động bởi nguồn năng lượng sống và tinh thần lao động nghệ thuật bền bỉ. Theo bà, tập hồi ký "Chân cứng đá mềm" không chỉ kể lại hành trình đời người mà còn mở ra cả một thời đại với những biến động lịch sử, chiến tranh và khát vọng sống của nhiều thế hệ.

"Bước chân bà đã đi qua những ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết tại những tọa độ lửa khốc liệt nhất của chiến tranh. Và hôm nay, bước chân ấy vẫn vững vàng bước vào văn chương, bền bỉ và kiên định" - nhà văn Trịnh Bích Ngân bày tỏ.