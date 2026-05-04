Kỳ nữ Kim Cương chúc mừng đạo diễn Xuân Phượng, ngòi bút "trẻ" 97 tuổi ra sách mới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ Sân khấu

Kỳ nữ Kim Cương chúc mừng đạo diễn Xuân Phượng, ngòi bút "trẻ" 97 tuổi ra sách mới

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) – NSND Kim Cương đã vui mừng chúc ngòi bút "trẻ" Kim Xuân ra mắt sách mới "Chân cứng đá mềm".

Kỳ nữ Kim Cương chúc mừng đạo diễn Xuân Phượng, ngòi bút "trẻ" 97 tuổi ra sách mới - Ảnh 1.

Đạo diễn Xuân Phượng và NSND Kim Cương

Ở tuổi 97, đạo diễn – nhà văn Xuân Phượng tiếp tục ra mắt cuốn hồi ký thứ ba "Chân cứng đá mềm", khẳng định một sức viết hiếm thấy. Sự kiện không chỉ là dấu mốc cá nhân mà còn mở ra một câu chuyện đáng suy ngẫm về lao động nghệ thuật, về ký ức và trách nhiệm của một người nghệ sĩ cầm bút, lưu giữ lịch sử bằng chữ.

NSND Kim Cương xúc động chia sẻ: "Ở tuổi này mà vẫn viết sung sức, vẫn đau đáu kể chuyện đời mình cho thế hệ sau, đó là điều đáng quý. Chị Xuân Phượng viết như sống lại từng chặng đường đã đi qua".

Theo bà, việc đạo diễn Xuân Phượng chỉ mới trở thành hội viên Hội Nhà văn TP HCM vài năm gần đây nhưng đã liên tiếp xuất bản những tác phẩm dày dặn cho thấy nội lực sáng tạo mạnh mẽ và một ý thức nghề nghiệp đáng trân trọng.

Viết để giữ ký ức một thời

"Chân cứng đá mềm" tiếp nối mạch hồi ký từ "Gánh gánh… gồng gồng…" (2020) và "Khắc đi… khắc đến" (2024), ghi lại hơn nửa thế kỷ gắn bó với điện ảnh.

Từ một bác sĩ, bà chuyển sang làm đạo diễn ở tuổi 37, bắt đầu hành trình đầy thử thách trong bối cảnh chiến tranh. Điểm khởi đầu ấy gắn với chuyến công tác năm 1967, khi bà tham gia đoàn làm phim cùng hai đạo diễn Pháp Marceline Loridan và Joris Ivens.

Kỳ nữ Kim Cương chúc mừng đạo diễn Xuân Phượng, ngòi bút "trẻ" 97 tuổi ra sách mới - Ảnh 2.

Đạo diễn Xuân Phượng

Lời nhắn nhủ của Joris Ivens về nhu cầu cấp thiết của những phóng viên chiến trường đã trở thành bước ngoặt, đưa bà rẽ sang con đường điện ảnh.

"Từ đó, chị dấn thân vào những điểm nóng, ghi lại hiện thực chiến tranh bằng ống kính. Những trang viết của chị không đi theo lối kể toàn diện, mà chọn lọc những ký ức ám ảnh nhất" – NSND Kim Cương nói.

Đó là thời khắc 30-4-1975 khi nhà văn Xuân Phượng theo chân đoàn quân tiến vào Sài Gòn, chứng kiến giờ phút lịch sử. Từ những thước phim ấy, tác phẩm "Khi tiếng súng vừa tắt" đã giành giải tại Liên hoan phim Leipzig – một trong những liên hoan phim tài liệu lâu đời của thế giới.

Một đời dấn thân, nhiều lần chuyển vai

Hành trình của Xuân Phượng trải dài qua nhiều vai trò: từ nữ sinh tham gia phong trào Học sinh cứu quốc, đến kỹ thuật viên thuốc nổ, bác sĩ, phiên dịch rồi phóng viên – đạo diễn chiến trường.

Mỗi giai đoạn đều in dấu một quyết định mang tính bước ngoặt. Bà từng thực hiện nhiều phim tài liệu quan trọng như "Việt Nam và chiếc xe đạp", "Tôi viết bài ca hồi sinh", "Hai tiếng quê hương"… phản ánh sinh động những biến động của đất nước.

Ở lĩnh vực văn chương, cuốn "Khắc đếm..khắc đi" ...từng giúp bà nhận giải Văn hóa – Nghệ thuật xuất sắc tại Giải Mai Vàng 2024 và giải thưởng Văn học TP HCM năm 2021.

Nhà văn Bích Ngân nhận định, những trang viết của Xuân Phượng đã tái hiện gần trọn một thế kỷ lịch sử dân tộc, đồng thời mở ra một cách tiếp cận mới trong việc quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Kỳ nữ Kim Cương chúc mừng đạo diễn Xuân Phượng, ngòi bút "trẻ" 97 tuổi ra sách mới - Ảnh 3.

Đạo diễn Xuân Phượng

Ngòi bút "trẻ" ở tuổi 97

Điều đáng chú ý là hành trình cầm bút của đạo diễn Xuân Phượng bắt đầu rất muộn.

Trước đó, bà đã có cuốn "Ao dai" viết bằng tiếng Pháp, phát hành tại Pháp và được dịch ra nhiều ngôn ngữ. Tuy nhiên, phải đến sau tuổi 90, bà mới thực sự bước vào dòng hồi ký với một nhịp viết dày dặn.

Trong "Chân cứng đá mềm", bà thừa nhận độ lùi thời gian khiến việc tái hiện ký ức trở nên khó khăn. Vì vậy, bà chọn kể những câu chuyện đậm dấu ấn nhất, như một cách giữ lại tinh thần của thời đại.

Bìa sách với hình ảnh cánh diều bay cao được xem như ẩn dụ về khát vọng sống và sáng tạo.

Việc một người ở tuổi 97 vẫn ra mắt tác phẩm mới, tiếp tục viết và đối thoại với công chúng, mang ý nghĩa vượt khỏi khuôn khổ cá nhân.

"Đó là lời nhắc về sức bền của người làm nghề, về giá trị của ký ức được chắt lọc qua trải nghiệm" – NSND Kim Cương còn nhấn mạnh, "đó là một ngòi bút trẻ" – trẻ trong năng lượng sáng tạo, trong tinh thần dấn thân, và trong khát vọng kể lại câu chuyện của một đời người gắn với lịch sử dân tộc.

"Giải thưởng Văn hóa Nghệ thuật xuất sắc Giải Mai Vàng năm 2024 được trao cho quyển "Khắc đến....khắc đi" là một uy tín lớn mà Báo Người Lao Động đã trao cho chị Xuân Phượng. Theo tôi đó là động lực để chị tiếp tục sáng tác" – NSND Kim Cương nói.


Tin liên quan

Nghệ sĩ Hoài Thanh với bức ảnh hiếm hoi về nữ tác giả kịch bản "Nhụy Kiều tướng quân"

Nghệ sĩ Hoài Thanh với bức ảnh hiếm hoi về nữ tác giả kịch bản "Nhụy Kiều tướng quân"

(NLĐO) - Hiếm hoi mới biết mặt của bà là cụm từ mà nhiều nghệ sĩ nói với Hoài Thanh, ông tâm sự rất nhiều về nữ tác giả này

Đêm văn hóa – nghệ thuật độc đáo tại Đình thần Bình Nhan, Đông Thạnh

(NLĐO) - Đình thần Bình Nhan, Đông Thạnh hứa hẹn sẽ tạo điểm du lịch thưởng thức sân khấu thực cảnh với chương trình nghệ thuật độc đáo

kim cương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo