Liên Bỉnh Phát: Phải trân trọng văn hóa và nguồn cội của mình

Liên Bỉnh Phát ghi dấu ấn khi trở thành nam diễn viên Việt Nam đầu tiên chiến thắng hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Giải Kim Chung lần thứ 60-2025 của Đài Loan (Trung Quốc). Khoảnh khắc anh mặc áo dài, phát biểu bằng tiếng Việt trên sân khấu đã gây xúc động mạnh, khẳng định dấu ấn của nghệ sĩ Việt Nam trên bản đồ điện ảnh châu Á.

Phóng viên: Cảm xúc của anh như thế nào khi được xướng tên cho hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất"?

- LIÊN BỈNH PHÁT: Đó là một cảm giác choáng ngợp và vượt xa mọi tưởng tượng. Khoảnh khắc đó, tôi thấy có một nguồn năng lượng lớn dồn nén, vừa tự hào vừa nghẹn ngào. Kim Chung là một giải thưởng có bề dày lịch sử và tầm ảnh hưởng lớn, vì vậy việc một diễn viên Việt Nam được xướng tên ở hạng mục quan trọng nhất là điều rất ý nghĩa. Với tôi, đây không chỉ là chiến thắng cá nhân mà còn là sự ghi nhận dành cho tất cả những ai đang làm nghề bằng sự nghiêm túc và tận tâm.

Chân dung Liên Bỉnh Phát. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Khi được đề cử, anh có nghĩ rằng mình sẽ thắng giải?

- Thú thật mà nói… tôi không hề nghĩ mình sẽ thắng! Với tôi, việc được đề cử là một vinh dự rất lớn, một chiến thắng riêng rồi. Khi đứng cạnh các ứng viên khác - đều là những nghệ sĩ gạo cội, giàu kinh nghiệm và tài năng - tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình đến đây để đại diện cho ê-kíp, cho bộ phim và để học hỏi thêm.

Giải thưởng này có ý nghĩa với anh như thế nào?

- Niềm vui lớn nhất không chỉ nằm ở chiếc cúp mà còn là sự kết nối. Ngay sau lễ trao giải, tôi nhận được vô vàn lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp trong nước và khán giả đã theo dõi tôi từ phim điện ảnh "Song lang" đến chương trình truyền hình thực tế "Running Man". Cảm giác thật ấm áp khi thấy mọi người cùng hân hoan vì thành tích này. Giải thưởng này là minh chứng rõ ràng: diễn viên Việt Nam hoàn toàn có thể chinh phục khán giả và giới chuyên môn quốc tế.

Vì sao anh và ê-kíp quyết định chọn áo dài và phát biểu bằng tiếng Việt khi bước lên sân khấu nhận giải?

- Ê-kíp đã chuẩn bị trang phục áo dài ngũ thân truyền thống, tôi muốn mang bản sắc Việt Nam lên sân khấu danh giá. Phát biểu bằng tiếng Việt là cách tôi thể hiện cảm xúc chân thật nhất của mình. Sau đó, tôi mới dùng tiếng Trung và tiếng Anh để cảm ơn ban tổ chức và bạn bè quốc tế. Tôi tin rằng sự chân thật đó, cùng với hình ảnh áo dài, đã tạo nên khoảnh khắc ý nghĩa, thể hiện sự tự hào và trân trọng văn hóa, nguồn cội Việt Nam.

Theo anh, điều gì giúp vai bác sĩ Phạm Văn Ninh vượt qua các ứng viên khác giành giải?

- Theo tôi, đó là sự phổ quát của câu chuyện và chiều sâu nội tâm của nhân vật. Các ứng viên khác đều xuất sắc nhưng có lẽ bác sĩ Phạm Văn Ninh mang một sứ mệnh khác biệt. Anh ấy là hình ảnh thu nhỏ của người lao động nhập cư, của sự đấu tranh để giữ gìn đạo đức trong nghịch cảnh, vượt qua ranh giới quốc gia, văn hóa. Vai diễn của tôi yêu cầu sự đa dạng về cảm xúc và kỹ năng: phải vừa là một bác sĩ giỏi vừa là người con hiếu thảo vừa là một người yếu thế nơi xứ người. Sự giằng xé nội tâm "lương y và con người sinh tồn" này có lẽ đã tạo ra một dấu ấn khác biệt, chạm đến lòng trắc ẩn và sự đồng cảm của hội đồng giám khảo.

Liên Bỉnh Phát trong phim “Hóa ngoại chi y”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Cơ duyên nào đưa anh đến với dự án phim "Hóa ngoại chi y"? Anh đã chuẩn bị thế nào để hóa thân vào vai bác sĩ Phạm Văn Ninh?

- Tôi biết đến dự án khi ê-kíp sang Việt Nam tìm diễn viên nhưng chưa chọn được ai phù hợp. Tôi nghĩ mình là người cuối cùng họ liên lạc, và quá trình trao đổi đều diễn ra online vì đoàn đã về lại Đài Loan (Trung Quốc). Sau nhiều lần trao đổi qua lại, tôi được chọn cho vai nam chính. Trước khi phim khởi quay, tôi sang Đài Loan một tháng để chuẩn bị, học ngôn ngữ, văn hóa và nghiên cứu kỹ về nhân vật bác sĩ Phạm Văn Ninh.

Những khó khăn của anh trong quá trình tham gia đóng phim là gì?

- Đối với tôi, mỗi vai diễn đều là thử thách mới, đòi hỏi sự chuẩn bị kiến thức lẫn kỹ năng phù hợp cho vai diễn. Riêng phim này, tôi phải thoại bằng ngoại ngữ đến 90%, nên suốt 4 tháng quay hình, việc học ngôn ngữ và luyện tập mỗi ngày gần như trở thành một phần của cuộc sống.

Liên Bỉnh Phát lúc nhận Giải Kim Chung lần thứ 60-2025. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Sau giải thưởng này, anh có thay đổi các tiêu chí chọn kịch bản và định hướng dự án trong thời gian tới?

- Tiêu chí thì không thay đổi vì từ trước đến nay tôi vẫn ưu tiên những kịch bản có chiều sâu, có sự thử thách. Nhưng chắc chắn tôi sẽ cẩn trọng và nghiêm túc hơn nữa. Danh hiệu "Nam diễn viên chính xuất sắc" của Giải Kim Chung là một áp lực ngọt ngào, nhắc nhở tôi rằng khán giả đang mong chờ nhiều hơn ở mình. Tôi vẫn sẽ tìm kiếm những kịch bản có giá trị nhân văn và có sự đột phá, dù là ở Việt Nam hay quốc tế. Mục tiêu của tôi là mang đến những "phiên bản" Liên Bỉnh Phát mới.

Liên Bỉnh Phát được vinh danh với vai bác sĩ Phạm Văn Ninh trong phim truyền hình "Hóa ngoại chi y" (tựa Việt: "Bác sĩ tha hương"). Phim "Hóa ngoại chi y" do Liêu Sĩ Hàm và Trần Thuấn Hạo đạo diễn, dàn diễn viên: Liên Bỉnh Phát, Trương Quân Ninh, Dương Nhất Triển, Thái Cán Yến, Hạ Đằng Hoành... Phim mở ra góc nhìn sâu sắc về những khó khăn của những người lao động nhập cư, nơi họ đối mặt không chỉ thử thách trong nghề nghiệp mà còn những rào cản về pháp lý, xã hội.

Thời gian qua, các nghệ sĩ Việt Nam liên tục gặt hái thành tích cao ở phạm vi quốc tế, từ âm nhạc đến phim. Anh cảm nhận thế nào về thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam trong hành trình vươn ra thị trường quốc tế?

- Tôi thấy vô cùng tự hào và lạc quan. Đây là một tín hiệu rất đẹp và tích cực! Điều đó cho thấy nghệ sĩ Việt Nam hiện tại có đủ tài năng, sự chuyên nghiệp và khát vọng vươn ra thế giới. Chúng ta không còn ngại ngần khi tham gia các sân chơi lớn. Từ âm nhạc với những ca sĩ tài năng, đến điện ảnh với những dự án táo bạo và những diễn viên dám thử sức ở thị trường nước ngoài. Giải thưởng này của tôi, hay bất kỳ thành tích quốc tế nào khác, đều là minh chứng cho thấy: chúng ta có thể làm được!

Để sẵn sàng cho những cơ hội ra nước ngoài đóng phim, theo anh, diễn viên Việt Nam cần chuẩn bị những gì?

- Theo tôi, để sẵn sàng cho hành trình vươn ra thị trường quốc tế, diễn viên Việt Nam cần trang bị đầy đủ cả nền tảng và tư duy: từ ngoại ngữ, kỹ năng diễn xuất, xây dựng hình ảnh cá nhân đến việc tích lũy kinh nghiệm, mở rộng mối quan hệ qua các liên hoan phim hay workshop quốc tế. Tôi tin rằng với sự chuẩn bị nghiêm túc và cơ hội đúng lúc, diễn viên Việt Nam hoàn toàn có thể khẳng định vị thế trên bản đồ điện ảnh thế giới.

Liên Bỉnh Phát sinh năm 1990, tại Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang). Anh đã tham gia nhiều phim cả điện ảnh lẫn truyền hình: "Song lang", "Hậu duệ mặt trời", "Quý cô thừa kế", "Ngôi nhà bươm bướm"... Anh đã từng thắng hạng mục "Nam diễn viên phim điện ảnh xuất sắc nhất" của Giải Ngôi sao xanh, "Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyện điện ảnh" của Giải Cánh diều vàng... nhờ vào vai Dũng "Thiên Lôi" trong phim "Song lang" của đạo diễn Leon Lê. Dũng "Thiên Lôi" cũng mang về cho anh giải Tokyo Gemstone tại Liên hoan Phim quốc tế Tokyo và một số giải quốc tế khác. Ngoài phim, Liên Bỉnh Phát còn tham gia nhiều chương trình truyền hình, nổi bật có "Anh trai vượt ngàn chông gai", "Running Man" phiên bản Việt. Tháng 11 tới, anh sẽ hội ngộ khán giả màn ảnh rộng Việt Nam qua 2 phim điện ảnh "Bẫy tiền" của đạo diễn Oscar Dương và "Quán Kỳ Nam" của đạo diễn Leon Lê.



