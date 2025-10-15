Hồng Diễm tái hợp Mạnh Trường trong phim chống tham nhũng, lợi ích nhóm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Hồng Diễm tái hợp Mạnh Trường trong phim chống tham nhũng, lợi ích nhóm

Yến Anh

(NLĐO)- "Lằn ranh" khai thác câu chuyện về phòng, chống tham nhũng, lợi ích nhóm và sự tha hóa quyền lực trong bối cảnh cải tổ, tinh gọn bộ máy.

Tại buổi ra mắt phim ngày 15-10 tại Hà Nội, đạo diễn, NSƯT Mai Hiền cho biết sau thành công của "Sinh tử" (2019) và "Hành trình công lý" (2022), đây là lần thứ 3, Trung tâm phim Truyền hình Việt Nam (VFC) làm phim với sự phối hợp của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Những tư vấn về mặt chuyên môn ngành nghề, hỗ trợ về nhân lực, vật lực trong quá trình sản xuất đã góp phần tạo nên một tác phim truyền hình chất lượng gửi tới khán giả.

Hồng Diễm tái hợp Mạnh Trường trong phim chống tham nhũng, lợi ích nhóm - Ảnh 1.

Hồng Diễm tái hợp Mạnh Trường trong phim "Lằn ranh"

NSƯT Lê Mạnh, Quyền Giám đốc Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam, khẳng định sự hợp tác này đã mang lại cho bộ phim một nền tảng vững chắc về nghiệp vụ, pháp lý và tính chân thực. Những góp ý, tư vấn, và hỗ trợ của Viện trong suốt quá trình kịch bản, quay phim, hậu kỳ, đã giúp đoàn làm phim thể hiện được phần nào chân dung người kiểm sát viên một cách đúng đắn, giàu nhân văn, vừa nghiêm cẩn về nghề nghiệp, vừa gần gũi với đời sống.

"Qua sự phối hợp giữa VFC và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, chúng tôi hi vọng sẽ "Lằn ranh" sẽ không chỉ là một bộ phim được khán giả đón nhận, mà còn trở thành một tác phẩm truyền cảm hứng về đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội và lòng tin vào công lý"- ông Lê Mạnh nói.

Hồng Diễm tái hợp Mạnh Trường trong phim chống tham nhũng, lợi ích nhóm - Ảnh 2.

Ê kíp làm phim trong buổi ra mắt ngày 15-10

Đạo diễn cho hay thêm do đây là phim chính luận liên quan ngành tư pháp, êkíp làm phim đã "chọn mặt gửi vàng", tuyển chọn những diễn viên không chỉ có ngoại hình mà còn phải sở hữu nội lực diễn xuất và khả năng xử lý lời thoại tốt. Những câu thoại liên quan tư pháp đòi hỏi sự chính xác, khác biệt so với lời thoại đời thường.

Hồng Diễm chia sẻ từ trước đến nay, hình ảnh của cô thường gắn với các bộ phim gia đình, những câu chuyện tình cảm hay tâm lý xã hội. Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên thử sức với dòng phim chính luận, nên có rất nhiều lo lắng.

Hồng Diễm tái hợp Mạnh Trường trong phim chống tham nhũng, lợi ích nhóm - Ảnh 3.

Diễn viên Hồng Diễm

Cô cho biết thử thách lớn nhất là lời thoại dày đặc và nhiều thuật ngữ chuyên ngành: "Thoại trong phim chính luận khá dài và có nhiều từ ngữ chuyên môn mà trong đời sống hàng ngày hầu như không dùng. Tôi phải học cách nói sao cho tự nhiên nhưng vẫn đúng tính chất nghề nghiệp của nhân vật".

Nữ diễn viên thừa nhận sau khi xem trailer, cô vẫn chưa thật sự hài lòng với phần thể hiện của mình: "Tôi thấy giọng nói, đài từ của mình chưa thật sự đủ uy và chưa truyền tải trọn vẹn khí chất của nhân vật. Tôi sẽ phải rút kinh nghiệm nhiều hơn".

Hồng Diễm tái hợp Mạnh Trường trong phim chống tham nhũng, lợi ích nhóm - Ảnh 4.

Diễn viên Mạnh Trường

Trong "Lằn ranh", Mạnh Trường đảm nhận vai Phạm Ngọc Triển, Chánh Văn phòng UBND tỉnh - một người đàn ông khôn khéo, có năng lực, nhưng phải đối diện với nhiều mâu thuẫn giữa công lý và lợi ích cá nhân. So với các dự án trước, đây là vai diễn có phần "nặng đô" hơn với anh, đòi hỏi chiều sâu tâm lý và khả năng thể hiện những xung đột nội tâm.

"Lằn ranh" lấy bối cảnh ở tỉnh Việt Đông khi bước vào giai đoạn tinh gọn bộ máy hành chính. Thời điểm quan trọng, không ít nhạy cảm và nhiều thử thách cho những người đứng đầu trực tiếp gánh vác trọng trách sắp xếp nhân sự, chuẩn bị cho một guồng máy mới. Họ đôi khi rơi vào tình thế buộc phải lựa chọn: Thỏa hiệp hay đối đầu. Công cuộc tinh gọn bộ máy là phép thử đạo đức của cả hệ thống.

Hồng Diễm tái hợp Mạnh Trường trong phim chống tham nhũng, lợi ích nhóm - Ảnh 5.

Phim quy tụ dàn diễn viên quen thuộc với khán giả như: Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh, Nghệ sĩ Nhân dân Trọng Trinh, Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Cường, diễn viên Mạnh Trường, Hồng Diễm, Bảo Anh, Tiến Lộc, Anh Đào, Mạnh Cường, Huyền Trang...

Phim phát sóng trên kênh VTV1 lúc 21 giờ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần trong tháng 10.


Tin liên quan

Đối đầu với Hồng Diễm, Lương Thu Trang xác định nhận cả rổ "gạch đá"

Đối đầu với Hồng Diễm, Lương Thu Trang xác định nhận cả rổ "gạch đá"

(NLĐO)- Lương Thu Trang thừa nhận nhân vật của cô vô cùng đáng ghét, thậm chí chính bản thân cô cũng cảm thấy ghét nhân vật của mình

phim lằn ranh VFC
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo