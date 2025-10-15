Hồng Diễm tái hợp Mạnh Trường trong phim chống tham nhũng, lợi ích nhóm

Tại buổi ra mắt phim ngày 15-10 tại Hà Nội, đạo diễn, NSƯT Mai Hiền cho biết sau thành công của "Sinh tử" (2019) và "Hành trình công lý" (2022), đây là lần thứ 3, Trung tâm phim Truyền hình Việt Nam (VFC) làm phim với sự phối hợp của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Những tư vấn về mặt chuyên môn ngành nghề, hỗ trợ về nhân lực, vật lực trong quá trình sản xuất đã góp phần tạo nên một tác phim truyền hình chất lượng gửi tới khán giả.



Hồng Diễm tái hợp Mạnh Trường trong phim "Lằn ranh"

NSƯT Lê Mạnh, Quyền Giám đốc Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam, khẳng định sự hợp tác này đã mang lại cho bộ phim một nền tảng vững chắc về nghiệp vụ, pháp lý và tính chân thực. Những góp ý, tư vấn, và hỗ trợ của Viện trong suốt quá trình kịch bản, quay phim, hậu kỳ, đã giúp đoàn làm phim thể hiện được phần nào chân dung người kiểm sát viên một cách đúng đắn, giàu nhân văn, vừa nghiêm cẩn về nghề nghiệp, vừa gần gũi với đời sống.

"Qua sự phối hợp giữa VFC và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, chúng tôi hi vọng sẽ "Lằn ranh" sẽ không chỉ là một bộ phim được khán giả đón nhận, mà còn trở thành một tác phẩm truyền cảm hứng về đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội và lòng tin vào công lý"- ông Lê Mạnh nói.

Ê kíp làm phim trong buổi ra mắt ngày 15-10

Đạo diễn cho hay thêm do đây là phim chính luận liên quan ngành tư pháp, êkíp làm phim đã "chọn mặt gửi vàng", tuyển chọn những diễn viên không chỉ có ngoại hình mà còn phải sở hữu nội lực diễn xuất và khả năng xử lý lời thoại tốt. Những câu thoại liên quan tư pháp đòi hỏi sự chính xác, khác biệt so với lời thoại đời thường.

Hồng Diễm chia sẻ từ trước đến nay, hình ảnh của cô thường gắn với các bộ phim gia đình, những câu chuyện tình cảm hay tâm lý xã hội. Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên thử sức với dòng phim chính luận, nên có rất nhiều lo lắng.

Diễn viên Hồng Diễm

Cô cho biết thử thách lớn nhất là lời thoại dày đặc và nhiều thuật ngữ chuyên ngành: "Thoại trong phim chính luận khá dài và có nhiều từ ngữ chuyên môn mà trong đời sống hàng ngày hầu như không dùng. Tôi phải học cách nói sao cho tự nhiên nhưng vẫn đúng tính chất nghề nghiệp của nhân vật".

Nữ diễn viên thừa nhận sau khi xem trailer, cô vẫn chưa thật sự hài lòng với phần thể hiện của mình: "Tôi thấy giọng nói, đài từ của mình chưa thật sự đủ uy và chưa truyền tải trọn vẹn khí chất của nhân vật. Tôi sẽ phải rút kinh nghiệm nhiều hơn".

Diễn viên Mạnh Trường

Trong "Lằn ranh", Mạnh Trường đảm nhận vai Phạm Ngọc Triển, Chánh Văn phòng UBND tỉnh - một người đàn ông khôn khéo, có năng lực, nhưng phải đối diện với nhiều mâu thuẫn giữa công lý và lợi ích cá nhân. So với các dự án trước, đây là vai diễn có phần "nặng đô" hơn với anh, đòi hỏi chiều sâu tâm lý và khả năng thể hiện những xung đột nội tâm.

"Lằn ranh" lấy bối cảnh ở tỉnh Việt Đông khi bước vào giai đoạn tinh gọn bộ máy hành chính. Thời điểm quan trọng, không ít nhạy cảm và nhiều thử thách cho những người đứng đầu trực tiếp gánh vác trọng trách sắp xếp nhân sự, chuẩn bị cho một guồng máy mới. Họ đôi khi rơi vào tình thế buộc phải lựa chọn: Thỏa hiệp hay đối đầu. Công cuộc tinh gọn bộ máy là phép thử đạo đức của cả hệ thống. Phim quy tụ dàn diễn viên quen thuộc với khán giả như: Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh, Nghệ sĩ Nhân dân Trọng Trinh, Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Cường, diễn viên Mạnh Trường, Hồng Diễm, Bảo Anh, Tiến Lộc, Anh Đào, Mạnh Cường, Huyền Trang... Phim phát sóng trên kênh VTV1 lúc 21 giờ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần trong tháng 10.





