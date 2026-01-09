Hồng Nhung sau sự cố huỷ sô bất ngờ tại Hà Nội

Đêm nhạc mang tên "Hoài niệm" diễn ra tối 10-1 tại Cung văn hoá hữu nghị Việt Xô Hà Nội. Show diễn quy tụ nhiều giọng ca thành công khi hát nhạc Trịnh Công Sơn và Phú Quang như Hồng Nhung, Ngọc Anh 3A, Bằng Kiều và Quang Hà.

Sau khi bỏ lỡ đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời" cuối tháng 12 vừa qua, Hồng Nhung bay ra Hà Nội chuẩn bị cho đêm diễn. Trong phòng tập, nữ diva tràn đầy năng lượng. Nữ ca sĩ sẽ mang đến cho khán giả loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi của chị như "Nhớ mùa thu Hà Nội", "Về lại phố xưa", "Ru mãi ngàn năm", "Huyền thoại mẹ", "Diễm xưa", "Một cõi đi về".

Ca sĩ Ngọc Anh 3A, một trong những ca sĩ hát nhạc Phú Quang hay nhất, cũng đã sắp xếp công việc ở Mỹ để bay về với "Hoài niệm" và đang miệt mài trong phòng tập. Cô sẽ hát "Khúc mùa thu", "Nỗi nhớ mùa đông", "Mẹ", "Romance 3", "Điều giản dị", "Dương cầm lạnh" và song ca "Chiều đông Maxtcova" cùng đàn chị Hồng Nhung.

Trong chương trình, khán giả cũng sẽ được thưởng thức màn song ca "Mưa hồng" giữa Quang Hà và Bằng Kiều. Ngoài ra, Quang Hà sẽ mang đến các các ca khúc nổi tiếng như "Mơ về nơi xa lắm", "Phôi pha", "Tình khúc 24", "Dấu chân địa đàng". Bên cạnh đó, còn có các tiết mục song ca khác và cả tứ ca hoà giọng cũng đang được BTC giấu kín với mong muốn mang tới sự bất ngờ cho khán giả.

Bằng Kiều dành tặng khán giả "Biển nhớ", "Hà Nội ngày trở về"," Còn tuổi nào cho em". Với Bằng Kiều, Hoài niệm không đơn thuần là một đêm diễn, đó là hành trình trở về với những giai điệu đã đi cùng ký ức của nhiều thế hệ khán giả, là nơi cảm xúc phải đủ đầy, tinh tế và chân thật đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Mỗi ca khúc được anh trao đổi kỹ lưỡng cùng ban nhạc, từng đoạn cao trào được thử đi thử lại, không phải để phô diễn kỹ thuật mà để chạm đúng vào mạch cảm xúc sâu nhất của người nghe.

Nhà sản xuất Ngọc Ruby tiết lộ các ca khúc nổi tiếng của hai nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Phú Quang được trình diễn lần này đều được nhạc sĩ Vũ Huyền Trung và các cộng sự phối khí, làm mới. Chương trình được chị Giáng Hương, con gái thứ 2 của nhạc sĩ Phú Quang đảm nhận vị trí biên tập.