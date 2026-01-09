Hồng Nhung sau sự cố huỷ sô bất ngờ tại Hà Nội

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ Âm nhạc

Hồng Nhung sau sự cố huỷ sô bất ngờ tại Hà Nội

Yến Anh

(NLĐO)- Sau đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời" bị hủy bất ngờ, Hồng Nhung đã hào hứng bay ra Hà Nội chuẩn bị cho đêm nhạc Trịnh Công Sơn - Phú Quang.

Đêm nhạc mang tên "Hoài niệm" diễn ra tối 10-1 tại Cung văn hoá hữu nghị Việt Xô Hà Nội. Show diễn quy tụ nhiều giọng ca thành công khi hát nhạc Trịnh Công Sơn và Phú Quang như Hồng Nhung, Ngọc Anh 3A, Bằng Kiều và Quang Hà.

Hồng Nhung đầy năng lượng sau sự cố huỷ sô bất ngờ tại Hà Nội - Ảnh 1.

Ca sĩ Hồng Nhung trẻ trung

Sau khi bỏ lỡ đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời" cuối tháng 12 vừa qua, Hồng Nhung bay ra Hà Nội chuẩn bị cho đêm diễn. Trong phòng tập, nữ diva tràn đầy năng lượng. Nữ ca sĩ sẽ mang đến cho khán giả loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi của chị như "Nhớ mùa thu Hà Nội", "Về lại phố xưa", "Ru mãi ngàn năm", "Huyền thoại mẹ", "Diễm xưa", "Một cõi đi về".

Ca sĩ Ngọc Anh 3A, một trong những ca sĩ hát nhạc Phú Quang hay nhất, cũng đã sắp xếp công việc ở Mỹ để bay về với "Hoài niệm" và đang miệt mài trong phòng tập. Cô sẽ hát "Khúc mùa thu", "Nỗi nhớ mùa đông", "Mẹ", "Romance 3", "Điều giản dị", "Dương cầm lạnh" và song ca "Chiều đông Maxtcova" cùng đàn chị Hồng Nhung.

Hồng Nhung đầy năng lượng sau sự cố huỷ sô bất ngờ tại Hà Nội - Ảnh 2.

Ca sĩ Hồng Nhung dành tặng khán giả loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi của chị

Trong chương trình, khán giả cũng sẽ được thưởng thức màn song ca "Mưa hồng" giữa Quang Hà và Bằng Kiều. Ngoài ra, Quang Hà sẽ mang đến các các ca khúc nổi tiếng như "Mơ về nơi xa lắm", "Phôi pha", "Tình khúc 24", "Dấu chân địa đàng". Bên cạnh đó, còn có các tiết mục song ca khác và cả tứ ca hoà giọng cũng đang được BTC giấu kín với mong muốn mang tới sự bất ngờ cho khán giả.

Hồng Nhung đầy năng lượng sau sự cố huỷ sô bất ngờ tại Hà Nội - Ảnh 3.

Nữ ca sĩ Hồng Nhung

Bằng Kiều dành tặng khán giả "Biển nhớ", "Hà Nội ngày trở về"," Còn tuổi nào cho em". Với Bằng Kiều, Hoài niệm không đơn thuần là một đêm diễn, đó là hành trình trở về với những giai điệu đã đi cùng ký ức của nhiều thế hệ khán giả, là nơi cảm xúc phải đủ đầy, tinh tế và chân thật đến từng chi tiết nhỏ nhất. 

Hồng Nhung đầy năng lượng sau sự cố huỷ sô bất ngờ tại Hà Nội - Ảnh 4.

Ca sĩ Quang Hà

Mỗi ca khúc được anh trao đổi kỹ lưỡng cùng ban nhạc, từng đoạn cao trào được thử đi thử lại, không phải để phô diễn kỹ thuật mà để chạm đúng vào mạch cảm xúc sâu nhất của người nghe.

Nhà sản xuất Ngọc Ruby tiết lộ các ca khúc nổi tiếng của hai nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Phú Quang được trình diễn lần này đều được nhạc sĩ Vũ Huyền Trung và các cộng sự phối khí, làm mới. Chương trình được chị Giáng Hương, con gái thứ 2 của nhạc sĩ Phú Quang đảm nhận vị trí biên tập.

Hồng Nhung đầy năng lượng sau sự cố huỷ sô bất ngờ tại Hà Nội - Ảnh 5.

Ca sĩ Quang Hà

 

Tin liên quan

Trang mới của ca sĩ Hồng Nhung

Trang mới của ca sĩ Hồng Nhung

(NLĐO) - Ca sĩ Hồng Nhung cho biết chị đang bước sang một trang mới mà ở đó sẽ không còn ca sĩ Hồng Nhung nữa.

Trịnh Công Sơn Hồng Nhung Ngọc Anh phú quang
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo