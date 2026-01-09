Quang Dũng, Hồng Nhung biểu diễn trong Lễ hội Mai anh đào Đà Lạt

Ngày 9-1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức buổi họp báo thông tin về việc tổ chức Lễ hội Mai anh đào – Đà Lạt xuân 2026. Đây là lễ hội mai anh đào đầu tiên của Lâm Đồng sau sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng – Bình Thuận – Đắk Nông.



Hoa Mai anh đào đang nở rộ ở đồi trà Cầu Đất.

Lễ hội năm nay do UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt chủ trì, phối hợp với UBND các phường Lâm Viên – Đà Lạt, Xuân Trường – Đà Lạt, Lang Biang – Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt tổ chức.

Bà Phan Thị Xuân Thảo, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt, cho biết lễ khai mạc Lễ hội Mai anh đào – Đà Lạt xuân 2026 sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 16-1 tại Quảng trường Lâm Viên. Chương trình sẽ có các ca sĩ nổi tiếng như Hồng Nhung, Quang Dũng, Hoàng Yến Chibi, PiaLinh, Nguyễn Duyên Quỳnh, Giana… biểu diễn miễn phí phục vụ người dân và du khách.

Sau đó, trên nhiều cung đường trung tâm sẽ diễn ra nhiều chương trình như lễ hội trồng cây với chủ đề "Rực rỡ mùa xuân Đà Lạt cùng hoa Mai anh đào" tại bán đảo Bích Câu; các không gian trải nghiệm gắn với hoạt động sáng tạo nghệ thuật trên đường Trần Hưng Đạo – con đường trồng nhiều Mai anh đào nhất ở trung tâm Đà Lạt; khung cảnh mộng mơ của Mai anh đào trên đồi trà Cầu Đất.

Bà Phan Thị Xuân Thảo, Phó chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Tại phân khu chức năng 18,4 ha thuộc Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm sẽ diễn ra các hoạt động đặc sắc như uống cà phê miễn phí, bắn cung, cưỡi ngựa… trong khung mộng mơ của hoa Mai anh đào do phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Green Hill tổ chức; quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương như trà, cà phê, rượu vang và quà lưu niệm; biểu diễn cồng chiêng, dân vũ dưới tán hoa Mai anh đào.

Ngày bế mạc lễ hội sẽ được tổ chức tại Ga Đà Lạt – là không gian mang đậm dấu ấn lịch sử và du lịch của Đà Lạt.

Hoa Mai anh đào đang nở rộ tại khu vực Mộng đào nguyên, phường Lang Biang - Đà Lạt.

Theo lãnh đạo phường Xuân Hương – Đà Lạt, chương trình nhằm tôn vinh vẻ đẹp đặc trưng của loài hoa Mai anh đào, đã trở thành biểu tượng văn hóa, ký ức và cảm xúc của nhiều thế hệ người Đà Lạt.

"Thông qua lễ hội này, chúng tôi muốn hướng đến khắc họa hoa Mai anh đào như một "biểu tượng" của Đà Lạt. Từ đó khơi gợi niềm tự hào của người dân địa phương, tạo nên sức hút đặc biệt với du khách trong hành trình khám phá Đà Lạt mỗi độ xuân về" - bà Thảo chia sẻ.

Lễ hội Mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026 là dịp quảng bá du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng.

Theo đại diện phường Xuân Trường - Đà Lạt, ngoài việc tham gia các hoạt động lễ hội, địa phương cũng khuyến khích người dân trên địa bàn trồng thêm mai anh đào trước nhà để tăng thêm vẻ đẹp của Mai anh đào trong những ngày mùa xuân.