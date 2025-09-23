Trái Đất đã va chạm "cánh tay" thiên hà?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Trái Đất đã va chạm "cánh tay" thiên hà?

Anh Thư

(NLĐO) - Những tinh thể zircon được ví như những "viên nang thời gian" của Trái Đất, gợi mở về những sự kiện làm biến đổi lớp vỏ hành tinh.

Viết trên The Conversation, nhà địa thời học Chris Kirkland từ Đại học Curtin (Úc) và nhà vật lý thiên văn Phil Sutton (Đại học Lincoln - Anh) đã chỉ ra một quá trình tiềm năng tham gia vào việc định hình vỏ Trái Đất: Những cú va chạm với các "cánh tay" thiên hà Milky Way (Ngân Hà).

Ngân Hà là nơi hệ Mặt Trời chúng ta trú ngụ. Trong suốt lịch sử khoảng 4,6 tỉ năm, Mặt Trời đã đem theo các hành tinh của nó, bao gồm Trái Đất, di chuyển quanh thiên hà.

Trái Đất đã va chạm "cánh tay" thiên hà? - Ảnh 1.

Mặt Trời (Sun) đã mang theo Trái Đất và các hành tinh anh em khác di chuyển quanh Ngân Hà, nhiều lần va chạm với các nhánh xoắn ốc - Ảnh: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt

Các nhánh xoắn ốc không phải là những cấu trúc rắn, mà là những khu vực "ùn tắc giao thông" của thiên hà, nơi các ngôi sao, khí và bụi di chuyển quanh đĩa thiên hà chậm hơn chính các ngôi sao riêng lẻ.

Trong các quan sát thiên văn, các nhà khoa học thường đo mật độ hydro trung tính để xác định các nhánh xoắn ốc này.

Vì hệ Mặt Trời quay quanh tâm thiên hà nhanh hơn các nhánh, nên nó sẽ định kỳ vượt qua chúng, khoảng 180–200 triệu năm một lần.

Việc đi qua một nhánh xoắn ốc có thể làm tăng số lượng sao chổi và tiểu hành tinh va chạm với Trái Đất.

Bằng chứng về điều này được tiết lộ thông qua các tinh thể zircon trong đá cổ đại. Được ví như những "viên nang thời gian", zircon hình thành trong magma và mang theo dấu ấn hóa học phản ánh thời điểm và cách thức chúng hình thành.

TIN LIÊN QUAN

Nghiên cứu mới - vừa được công bố trên tạp chí Physical Review Research - đã so sánh trực tiếp dữ liệu đồng vị zircon với mật độ hydro trung tính pahrn ánh các nhắn xoắn ốc của thiên hà.

Từ đó, họ chỉ ra các giai đoạn hệ Mặt trời đi qua các nhánh xoắn ốc sẽ trùng khớp với các đột biến trong sự biến đổi oxy của zircon, song song đó là một thời kỳ vỏ Trái Đất bị xáo trộn bởi các vụ va chạm.

Các thiên thể lao vào chúng ta chú yếu là vật thể thuộc Đám mây Oort, một vành đai đầy sao chổi và tiểu hành tinh ở rìa hệ Mặt Trời, bị đánh bật vào khu vực bên trong.

Hồ sơ này được lưu giữ trong hàng tỉ năm, lâu hơn nhiều so với các hố va chạm mà chúng ta vẫn có thể nhìn thấy trên Trái Đất, vốn thường bị xóa sổ do xói mòn hoặc kiến tạo mảng.

Do đó, zircon có thể cung cấp kho lưu trữ lâu đời về các ảnh hưởng của thiên hà đối với sự tiến hóa hành tinh mà chúng ta không thể quan sát trực tiếp thông qua thiên văn học.

Việc xem xét dữ liệu này có thể cung cấp manh mối mới về sự phát triển của lớp vỏ, khả năng sinh sống và thậm chí là sự xuất hiện của sự sống trên Trái Đất.

Tin liên quan

Hai quái vật bay chưa từng thấy "trỗi dậy" từ sa mạc Mông Cổ

Hai quái vật bay chưa từng thấy "trỗi dậy" từ sa mạc Mông Cổ

(NLĐO) - Hai bộ xương quái vật không nguyên vẹn được khai quật ở sa mạc Gobi 3 thập kỷ trước vừa được xác định là 2 loài hoàn toàn mới.

Cấu trúc lạ hình sao mất cánh trùm lấy bầu trời Sao Thổ

(NLĐO) - Các nhà khoa học đã phát hiện một loạt cấu trúc không thể giải thích khi kính viễn vọng không gian James Webb chụp khí quyển Sao Thổ.

Vật thể bị cho là “của người ngoài hành tinh” phát sáng kỳ lạ

(NLĐO) - Trạng thái của vật thể liên sao bí ẩn 3I/ATLAS khi xuất hiện giữa "đêm trăng máu" tiếp tục khiến các nhà khoa học bối rối.

Trái Đất Ngân hà cánh tay xoắn ốc nhánh xoắn ốc Hành tinh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo