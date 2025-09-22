HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

Hai quái vật bay chưa từng thấy "trỗi dậy" từ sa mạc Mông Cổ

Anh Thư

(NLĐO) - Hai bộ xương quái vật không nguyên vẹn được khai quật ở sa mạc Gobi 3 thập kỷ trước vừa được xác định là 2 loài hoàn toàn mới.

Theo Sci-News, một nhóm nghiên cứu quốc tế vừa ghi danh 2 loài mới Gobiazhdarcho tsogtbaatari và Tsogtopteryx mongoliensis vào "gia phả" họ Azhdarchidae, nhóm quái vật bay tiền sử khổng lồ và quái dị nhất.

Hai quái vật bay chưa từng thấy "trỗi dậy" từ sa mạc Mông Cổ - Ảnh 1.

Sa mạc Gobi với nhiều loài quái vật bay kỷ Phấn Trắng - Ảnh đồ họa: Zhao Chuang

Họ Azhdarchidae thuộc dòng dõi dực long, với đại diện lớn nhất trong họ là các loài thuộc chi Quetzalcoatlus, sải cánh có khi lên tới 10-12 m.

Những con bò sát biết bay này thống trị bầu trời các kỷ Tam Điệp - Jura - Phấn Trắng, song song với sự tồn tại của khủng long trên mặt đất.

Riêng 2 loài Gobiazhdarcho tsogtbaatari và Tsogtopteryx mongoliensis sống vào khoảng 90-96 triệu năm trước - tức trong kỷ Phấn Trắng - tại khu vực sa mạc Gobi thuộc địa phận Mông Cổ.

Các phần xương hóa thạch của hai loài này đã được khai quật vào những năm 1990 từ 2 địa điểm riêng biệt từ thành hệ Bayanshiree, một trong những "mỏ hóa thạch" nổi tiếng thế giới, lưu giữ lát cắt quan trọng về thời hoàng kim của khủng long, dực long.

Sa mạc Gobi từng rất xanh tươi vào kỷ Phấn Trắng, với hệ thống sông, hồ, đầm lầy chằng chịt và một hệ động vật phong phú.

Sau nhiều năm nằm trong bảo tàng, hai mẫu vật đã được nhà cổ sinh vật học Xuanyu Zhou từ Đại học Shihezi (Trung Quốc) cùng các đồng nghiệp từ Bảo tàng Động vật học Đại học São Paulo (Brazil) và Bảo tàng Đại học Hokkaido (Nhật Bản) đem ra phân tích lại bằng các kỹ thuật mới, để rồi nhận ra chúng thuộc về 2 loài chưa từng biết.

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí PeerJ cũng cho biết Gobiazhdarcho tsogtbaatari có sải cánh khoảng 3-3,5 m, trong khi sải cánh của Tsogtopteryx mongoliensis chưa đến 2 m.

Theo các tác giả, sự xuất hiện của 2 loài quái vật mới này đã lấp đầy những khoảng trống thời gian quan trọng trong lịch sử tiến hóa của dực long họ Azhdarchidae.

quái vật dực long khủng long thằn lằn ngón cánh hóa thạch
