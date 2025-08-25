Hộp sọ người bí ẩn treo trên măng đá: Không phải loài chúng ta

Hộp sọ Petralona được phát hiện từ năm 1960 tại hang động cùng tên ở miền Bắc Hy Lạp, trông như một phần của một khối măng đá.

Kể từ đó, các nhà nghiên cứu đã tranh luận về vị trí của hộp sọ này trên cây phả hệ loài người và gặp khó khăn trong việc xác định tuổi của nó, cho đến tận bây giờ.

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Journal of Human Evolution đã vén một nửa tấm màn bí ẩn.

Hộp sọ Petralona được xác định không phải của loài Homo sapiens - Ảnh: Nadina

Theo Live Science, các nhà khoa học đã xác định niên đại của canxit nhô ra khỏi hộp sọ. Canxit là một dạng khoáng chất của canxi cacbonat thường được tìm thấy trong các hang động, là thành phần chính của các măng đá và thạch nhũ.

Kết quả cho thấy phần canxit nhô ra này có niên đại ít nhất 277.000 năm. Không biết chính xác hộp sọ đã ở trong hang bao lâu trước khi bị giữ lại bởi canxit, nhưng các nhà khoa học ước tính là khoảng 30.000 năm.

Trước đó, các bằng chứng khác cho thấy hộp sọ này có niên đại từ khoảng 170.000 đến 700.000 năm.

Ngoài ra, các tác giả cũng đã nỗ lực xác định loài của hộp sọ Petralona. Mặc dù mang nhiều chi tiết giống người hiện đại Homo sapiens, nhưng các tác giả khẳng định Petralona là một loài khác.

Kết quả đối chiếu với người Neanderthal (một loài cùng chi Homo với Homo sapiens) cũng loại trừ khả năng Petralona là loài này, theo nhà cổ nhân chủng học Chris Stringer từ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên London (Anh).

Cũng theo TS Stringer, ước tính mới nhất ủng hộ giả thuyết rằng quần thể này đã chung sống với người Neanderthal đang tiến hóa vào cuối thế Pleistocene (thế Canh Tân của kỷ Tân Cận) ở châu Âu.

Hộp sọ Petralona, đôi khi được gọi là "Người Petralona", gần như chắc chắn là của nam giới dựa trên kích thước và độ chắc chắn của hóa thạch.

Các nhà nghiên cứu cũng nghi ngờ họ có thể là Homo heidelbergensis, một loài vẫn chưa được chắc chắn vị trí trên cây phả hệ của con người.

Có giả thuyết cho rằng đó chính là loài tổ tiên của Homo sapiens, nhưng cũng có lập luận cho rằng họ chỉ là một loài gần gũi về mặt di truyền.