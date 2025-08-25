Hộp sọ người bí ẩn treo trên măng đá: Không phải loài chúng ta

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Hộp sọ người bí ẩn treo trên măng đá: Không phải loài chúng ta

Anh Thư

(NLĐO) - Hộp sọ Petralona nổi tiếng, lơ lửng trên một măng đá hang động ở Hy Lạp nhờ xuyên qua một khối măng đá, vừa được xác định là khoảng 300.000 tuổi.

Hộp sọ Petralona được phát hiện từ năm 1960 tại hang động cùng tên ở miền Bắc Hy Lạp, trông như một phần của một khối măng đá.

Kể từ đó, các nhà nghiên cứu đã tranh luận về vị trí của hộp sọ này trên cây phả hệ loài người và gặp khó khăn trong việc xác định tuổi của nó, cho đến tận bây giờ.

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Journal of Human Evolution đã vén một nửa tấm màn bí ẩn.

Hộp sọ người bí ẩn treo trên măng đá: Không phải loài chúng ta - Ảnh 1.

Hộp sọ Petralona được xác định không phải của loài Homo sapiens - Ảnh: Nadina

Theo Live Science, các nhà khoa học đã xác định niên đại của canxit nhô ra khỏi hộp sọ. Canxit là một dạng khoáng chất của canxi cacbonat thường được tìm thấy trong các hang động, là thành phần chính của các măng đá và thạch nhũ.

Kết quả cho thấy phần canxit nhô ra này có niên đại ít nhất 277.000 năm. Không biết chính xác hộp sọ đã ở trong hang bao lâu trước khi bị giữ lại bởi canxit, nhưng các nhà khoa học ước tính là khoảng 30.000 năm.

Trước đó, các bằng chứng khác cho thấy hộp sọ này có niên đại từ khoảng 170.000 đến 700.000 năm.

Ngoài ra, các tác giả cũng đã nỗ lực xác định loài của hộp sọ Petralona. Mặc dù mang nhiều chi tiết giống người hiện đại Homo sapiens, nhưng các tác giả khẳng định Petralona là một loài khác.

Kết quả đối chiếu với người Neanderthal (một loài cùng chi Homo với Homo sapiens) cũng loại trừ khả năng Petralona là loài này, theo nhà cổ nhân chủng học Chris Stringer từ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên London (Anh).

Cũng theo TS Stringer, ước tính mới nhất ủng hộ giả thuyết rằng quần thể này đã chung sống với người Neanderthal đang tiến hóa vào cuối thế Pleistocene (thế Canh Tân của kỷ Tân Cận) ở châu Âu.

Hộp sọ Petralona, đôi khi được gọi là "Người Petralona", gần như chắc chắn là của nam giới dựa trên kích thước và độ chắc chắn của hóa thạch.

Các nhà nghiên cứu cũng nghi ngờ họ có thể là Homo heidelbergensis, một loài vẫn chưa được chắc chắn vị trí trên cây phả hệ của con người.

Có giả thuyết cho rằng đó chính là loài tổ tiên của Homo sapiens, nhưng cũng có lập luận cho rằng họ chỉ là một loài gần gũi về mặt di truyền.

Tin liên quan

Phát hiện thứ giống vật dụng của con người trên Sao Hỏa

Phát hiện thứ giống vật dụng của con người trên Sao Hỏa

(NLĐO) - Chiến binh săn sự sống Perseverance của NASA đã có những khám phá thú vị ở hai khu vực mới của Sao Hỏa.

Canada bắt được chớp sóng vô tuyến sáng nhất mọi thời đại

(NLĐO) - Kính viễn vọng vô tuyến CHIME của Canada vừa bị "đánh thức" bởi một tín hiệu vô tuyến siêu sáng từ chòm sao Đại Hùng.

DNA khác loài giúp một nhóm người đi bộ từ Nga sang Mỹ

(NLĐO) - Hành trình băng ngang eo biển Bering vào kỷ băng hà sẽ khó lòng thực hiện nếu DNA khác loài không xâm nhập vào dòng dõi Homo sapiens.

homo sapiens người hiện đại Neanderthal loài người
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo