Phát hiện thứ giống vật dụng của con người trên Sao Hỏa

Theo NASA, khu vực mang tên Kerrlaguna là mục tiêu thám hiểm mới nhất mà cơ quan này giao cho Perseverance, một robot dạng xe tự hành đang hoạt động trên Sao Hỏa với sứ mệnh chính là tìm kiếm bằng chứng về sự sống.

Cánh đồng gợn sóng Kerrlaguna ở Sao Hỏa - Ảnh: NASA

Khác biệt với những sườn dốc mà Perseverance từng thám hiểm trước đây, Kerrlaguna sở hữu địa hình kỳ lạ, trông một cánh đồng gợn sóng lớn, với những khối cát bị gió đắp thành các gợn cao tới 1 m.

NASA cho hay dạng địa hình có thể giúp họ hiểu thêm về cách gió định hình bề mặt Sao Hỏa, từ đó lật lại những trang sử thú vị về hành tinh này.

Robot thám hiểm đã tiến đến khu vực này sau chuyến hành trình từ khu vực mang tên Westport xuống phía Nam.

Trên đường, nó đã có một loạt khám phá kỳ lạ về những tảng đá chi chít hình cầu trên bề mặt, mà NASA từng mô tả như "trứng nhện".

Trong hình ảnh mới nhất về khu vực này được công bố, hiện diện giữa cánh đồng cát là một vật thể trông giống như nón phù thủy hoặc nón sắt của các chiến binh cổ đại, được đặt tên là Horneflya.

"Nón phù thủy" Horneflya chi chít "trứng nhện" trên bề mặt - Ảnh: NASA

Tuy giống hình dạng vật dụng của con người, Horneflya thực chất vẫn là một tảng đá tự nhiên và cũng chi chít "trứng nhện".

Chiếc nón phù thủy này nổi bật trên địa hình bằng phẳng, khác với hầu hết đá xung quanh. Một tảng đá có "trứng nhện" trước đó từng bị nghi ngờ là lăn xuống từ đồi Witch Hazel gần đó.

Chắc chắn nón phù thủy đầy trứng nhện này không trực tiếp đại diện cho sự sống, nhưng các nhà kỳ vọng loại đá này có thể liên quan đến hoạt động núi lửa, một vụ va chạm thiên thạch cổ xưa, hoặc có thể là sự hiện diện của nước ngầm.

Và việc nó có thể đã lăn xuống từ một ngọn đồi cho thấy ở khu vực này có thể từng tồn tại dòng nước mạnh mẽ.

Nước hiện diện trên bề mặt chính là thứ cần thiết cho sinh vật, củng cố thêm niềm tin của NASA rằng Sao Hỏa từng có một thời có sự sống.