DNA khác loài giúp một nhóm người đi bộ từ Nga sang Mỹ

Một nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí Science chỉ ra rằng DNA khác loài - cụ thể là một biến thể gene MUC19 từ người Denisovan - đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong hành trình khai phá châu Mỹ của tổ tiên Homo sapiens chúng ta.

Người khác loài Denisovan đã tuyệt chủng nhưng vẫn để lại những "món quà" trong DNA của chính chúng ta - Minh họa AI: Thu Anh

Nhiều nghiên cứu trước đây cho thấy vào kỷ băng hà, có một "cây cầu đất" bắc ngang eo biển Bering, nối liền hai mảnh đất thuộc Nga và Mỹ ngày nay.

Theo con đường đó, vào khoảng 20.000-25.000 năm trước, tổ tiên của chúng ta đã đi bộ từ châu Á sang châu Mỹ.

Nhưng vẫn còn một khúc mắc: Đó là giai đoạn đỉnh điểm của kỷ băng hà, một thời kỳ quá khắc nghiệt cho hành trình này.

Theo Sci-News, bằng chứng di truyền mới có thể phá vỡ bí ẩn đó.

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi Đại học Colorado ở Boulder và Đại học Brown (Mỹ) đã tập trung vào một gene có tên là MUC19, có liên quan đến việc sản xuất protein hình thành nước bọt và hàng rào niêm mạc trong đường hô hấp cũng như đường tiêu hóa.

Họ phát hiện ra rằng biến thể MUC19 của người Denisovan có ở người Mỹ Latin hiện đại, vốn có tổ tiên là người châu Mỹ bản địa, cũng như trong DNA thu thập được từ nhiều bộ hài cốt được khai quật trên khắp châu lục.

Người Denisovan (hay Denisova) là những vị tổ tiên khác loài nhưng cùng chi Homo (chi Người) với Homo sapiens.

Mặc dù họ đã tuyệt chủng khoảng 30.000-40.000 năm trước, một phần DNA của họ vẫn tồn tại trong loài chúng ta nhờ các cuộc giao phối dị chủng cổ xưa.

DNA khác loài từ những vị tổ tiên này vẫn hiện diện trong chúng ta, chiếm vài % DNA người hiện đại.

Tần suất gene MUC19 biến thể Denisovan xuất hiện trong quần thể người hiện đại cũng như việc nó nằm trên một đoạn DNA cổ xưa dài bất thường cho thấy nó đã trải qua quá trình chọn lọc tự nhiên đáng kể, tức phải mang lại lợi thế sinh tồn.

Mặc dù toàn bộ lợi thế đó chưa rõ ràng, nhưng xét riêng về mặt miễn dịch, các bằng chứng cho thấy nó đã giúp những người vượt eo biển Bering vào kỷ băng hà chống lại các tác nhân gây bệnh tốt hơn trên đường đi cũng như tại miền đất mới.

Vì vậy, có thể nói món quà từ vị tổ tiên khác loài đã góp phần rất lớn trong hành trình khai phá châu Mỹ của nhân loại.