Giáo dục

Hợp tác khoa học - công nghệ: Đòn bẩy cho đào tạo thực tiễn khu vực phía Nam

Tin-ảnh: Huy Lân

(NLĐO)- Hợp tác khoa học - công nghệ mở ra hướng đi mới về đào tạo gắn với thực tiễn, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Ngày 24-4, Trường ĐH Tài chính – Marketing (UFM) tổ chức lễ ký kết hợp tác khoa học công nghệ với 7 tổ chức khoa học và công nghệ thuộc nhiều lĩnh vực từ khoa học sự sống, nông – lâm nghiệp, kỹ thuật – công nghệ đến y dược, kinh tế – xã hội và văn hóa. Sự kiện được kỳ vọng mở ra bước tiến mới trong liên kết đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao tri thức tại khu vực phía Nam.

Hợp tác khoa học công nghệ: Đòn bẩy cho đào tạo thực tiễn - Ảnh 1.

PGS-TS Phạm Tiến Đạt, đại diện Trường ĐH Tài chính - Marketing, ký hợp tác với các tổ chức khoa học - công nghệ

Theo nội dung ký kết hợp tác khoa học - công nghệ, các bên sẽ phối hợp triển khai nhiều hoạt động như: tổ chức hội thảo khoa học, thực hiện đề tài nghiên cứu, trao đổi chuyên gia, công bố quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển các chương trình liên kết đào tạo – nghiên cứu.

PGS-TS Phạm Tiến Đạt, Hiệu trưởng UFM, nhấn mạnh trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số, khoa học - công nghệ đóng vai trò then chốt đối với phát triển bền vững. Đặc biệt, khu vực phía Nam và Đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh, đòi hỏi sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp.

Hợp tác khoa học - công nghệ lần này không chỉ dừng ở việc ký kết mà hướng đến chia sẻ tri thức, nguồn lực và trách nhiệm nhằm tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng. Việc liên kết sẽ giúp giảng viên và sinh viên tiếp cận trực tiếp với các thành tựu khoa học - công nghệ mới, qua đó nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

Một điểm nhấn quan trọng là sự tham gia trực tiếp của các chuyên gia, nhà khoa học vào quá trình giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu. Mô hình "đồng cơ hữu" được kỳ vọng sẽ giúp chương trình đào tạo trở nên thực tiễn hơn, rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và nhu cầu thị trường lao động. Đây cũng là môi trường học thuật mở, thúc đẩy trao đổi chuyên môn giữa giảng viên nhà trường và các nhà khoa học bên ngoài.

Trong lĩnh vực nghiên cứu, sự hợp tác tạo điều kiện để các đề tài được triển khai gắn với thực tiễn, nâng cao giá trị ứng dụng và đóng góp trực tiếp vào giải quyết các vấn đề kinh tế – xã hội của khu vực. Sinh viên cũng có cơ hội tham gia vào các dự án nghiên cứu thực tế, từ đó phát triển tư duy khoa học và kỹ năng nghề nghiệp.

Tại chương trình, ông Lê Tấn Cận, Thứ trưởng Bộ Tài chính, đề nghị các hoạt động hợp tác cần đi vào chiều sâu, có sản phẩm cụ thể, gắn nghiên cứu khoa học với nhu cầu phát triển của đất nước và doanh nghiệp, đồng thời coi phát triển đội ngũ là yếu tố then chốt.

Tin liên quan

Phân hiệu Trường ĐH Tài chính Marketing tại Huế tuyển sinh ra sao?

(NLĐO) - Phân hiệu Trường ĐH Tài chính Marketing tại Huế sẽ giảm 15% học phí cho khóa tuyển sinh năm 2026.

Trường ĐH Tài chính - Marketing công bố 5 phương thức xét tuyển

(NLĐO) - Năm 2026, Trường ĐH Tài chính - Marketing có kế hoạch tuyển 6.940 chỉ tiêu vào các chương trình đào tạo.

Trường ĐH Tài chính – Marketing tiếp nhận 3 cơ sở nhà, đất ở TPHCM, Huế, Lâm Đồng

(NLĐO) - Việc tiếp nhận đồng thời 3 cơ sở nhà, đất giúp Trường ĐH Tài chính – Marketing mở rộng không gian phát triển, đột phá trong giai đoạn mới.

nhân lực chất lượng cao khoa học công nghệ Trường ĐH Tài chính - Marketing đề tài nghiên cứu Hợp tác khoa học công nghệ
