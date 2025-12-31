Trường ĐH Tài chính – Marketing tiếp nhận 3 cơ sở nhà, đất ở TPHCM, Huế, Lâm Đồng

Ngày 31-12, Trường ĐH Tài chính - Marketing đã tiếp nhận các tài sản ngay sau khi Bộ Tài chính ban hành hai quyết định điều chuyển tài sản công là các cơ sở nhà, đất và tài sản gắn liền với đất để nhà trường quản lý, sử dụng vào mục đích giáo dục và đào tạo.

Các cơ sở nhà, đất được Bộ Tài chính bàn giao cho Trường ĐH Tài chính - Marketing sử dụng

Theo đó, Bộ Tài chính điều chuyển 2 cơ sở nhà, đất thuộc Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế – Tài chính sang cho UFM quản lý, sử dụng.

Cơ sở thứ nhất tọa lạc tại số 284 Phạm Văn Đồng, phường Mỹ Thượng, TP Huế. Khuôn viên cơ sở này có diện tích hơn 5,27 ha, gồm hệ thống công trình phục vụ đào tạo và quản trị nhà trường như khối nhà học, giảng đường, hội trường, hiệu bộ, thư viện, khu căn tin – y tế, ký túc xá cùng các hạng mục phụ trợ khác.

Cơ sở thứ hai nằm tại số 15 Nguyễn Hữu Thọ, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng, với diện tích đất hơn 3,3 ha. Tại đây có các hạng mục nhà cửa, vật kiến trúc, hệ thống hạ tầng – tiện ích phục vụ đào tạo, lưu trú, cùng hệ thống tài sản, công cụ và dụng cụ đi kèm hiện có, đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động đào tạo và sinh hoạt học tập.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng quyết định điều chuyển một cơ sở nhà, đất từ BHXH TPHCM (thuộc BHXH) sang cho Trường ĐH Tài chính – Marketing. Cơ sở này nằm trên địa bàn phường Đức Nhuận, TPHCM, có diện tích khuôn viên đất 1.231,58 m², với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 7.300 m² và đã được đưa vào sử dụng từ năm 2008.

Lãnh đạo Trường ĐH Tài chính – Marketing cho biết với điều kiện hạ tầng và cơ sở vật chất sẵn có, phù hợp với nhu cầu sử dụng, các cơ sở được điều chuyển sẽ trở thành điểm tựa quan trọng, giúp nhà trường chủ động hơn trong việc tổ chức không gian học tập, lớp học và các phòng chức năng phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo lý thuyết với thực hành, nghiên cứu khoa học với ứng dụng thực tiễn.

Theo lãnh đạo nhà trường, việc tiếp nhận đồng thời 3 cơ sở nhà, đất không chỉ "tăng thêm diện tích" mà còn là bước mở rộng không gian phát triển, đáp ứng yêu cầu chiến lược trong tình hình mới, hướng đến giai đoạn tăng tốc và đột phá trong phát triển của Trường ĐH Tài chính – Marketing.