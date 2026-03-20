Kinh tế

Hợp tác quốc tế thúc đẩy xu hướng kiến trúc gỗ tại Đông Nam Á

Thùy Trang

(NLĐO)- Doanh nghiệp công nghệ xây dựng và thiết kế toàn cầu hợp tác cùng Việt Nam phát triển kiến trúc gỗ.

Thúc đấy xu hướng kiến trúc gỗ tại Việt Nam

Hợp tác quốc tế thúc đẩy xu hướng kiến trúc gỗ tại Đông Nam Á - Ảnh 1.

Hợp tác quốc tế thúc đẩy xu hướng kiến trúc gỗ tại Đông Nam Á

Các doanh nghiệp công nghệ xây dựng và thiết kế hàng đầu từ châu Âu, Mỹ và Nhật Bản đã ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn Trần Đức nhằm thúc đẩy ứng dụng cấu kiện gỗ kỹ thuật tại thị trường trong nước và khu vực Đông Nam Á. Động thái này phản ánh xu hướng kết nối ngày càng rõ nét giữa công nghệ xây dựng toàn cầu và năng lực triển khai trong nước, trong bối cảnh ngành đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng phát triển bền vững.

Thỏa thuận được công bố trong khuôn khổ một chương trình chuyên ngành vừa diễn ra tại TP HCM, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp và tổ chức quốc tế trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng.

Chương trình cũng quy tụ nhiều chuyên gia và lãnh đạo trong ngành. Theo các chuyên gia, ngành xây dựng toàn cầu đang bước vào giai đoạn chuyển đổi, khi các tiêu chuẩn về phát triển bền vững và giảm phát thải carbon ngày càng trở thành yếu tố cốt lõi trong thiết kế và thi công công trình. 

Trong bối cảnh đó, các giải pháp kiến trúc gỗ ngày càng được quan tâm nhờ khả năng lưu trữ carbon tự nhiên và tiềm năng giảm phát thải trong suốt vòng đời công trình. 

Một trong những hướng tiếp cận nổi bật là các hệ kết cấu gỗ kỹ thuật, đặc biệt là CLT (Cross-Laminated Timber). Với quy trình sản xuất công nghiệp hóa và độ chính xác cao, vật liệu này cho phép tối ưu hóa thiết kế, rút ngắn thời gian thi công và đảm bảo tính đồng bộ trong chất lượng công trình.

Xu hướng nhà ở sử dụng kết cấu gỗ 

Hợp tác quốc tế thúc đẩy xu hướng kiến trúc gỗ tại Đông Nam Á - Ảnh 2.

Xu hướng nhà ở sử dụng kết cấu gỗ hiện nay rất phổ biến

Chia sẻ tại chương trình, ông Yamaoka Yoshihiko cho biết tại Nhật Bản, các mô hình nhà ở sử dụng kết cấu gỗ đã được triển khai rộng rãi, giúp rút ngắn thời gian thi công và đảm bảo tính đồng bộ trong chất lượng công trình. 

Trong khi đó, các giải pháp kỹ thuật từ Rothoblaas cùng công nghệ sản xuất từ MINDA đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo độ chính xác và khả năng triển khai ở quy mô lớn cho các công trình sử dụng cấu kiện gỗ.

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Đức Hiếu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Trần Đức, cho biết việc phát triển kiến trúc gỗ không chỉ là câu chuyện của vật liệu, mà là bài toán về năng lực triển khai trong thực tế "Để các giải pháp kiến trúc gỗ có thể được ứng dụng hiệu quả, cần có sự kết hợp đồng bộ giữa thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ sản xuất và thi công. 

Việc hợp tác với các đối tác quốc tế giúp rút ngắn quá trình này, đồng thời tạo điều kiện để các giải pháp tiên tiến được triển khai tại thị trường trong nước và khu vực," ông cho biết.

Tin liên quan

50 năm tự hào kiến trúc Việt

50 năm tự hào kiến trúc Việt

Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã trao bằng khen cho tác giả 50 công trình kiến trúc tiêu biểu của 34 tỉnh, thành phía Nam

kiến trúc xu hướng kiến trúc nhà ở kiến trúc gỗ
