Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM: Sẽ công khai quy hoạch, rút ngắn thủ tục

Chiều 11-3, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, đơn vị bầu cử số 11 và các ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị số 9 đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Thủ Đức nhằm trình bày chương trình hành động và vận động bầu cử trước kỳ bầu cử sắp tới.

Công khai quy hoạch, rút ngắn thủ tục

Trong số các ứng cử viên, ông Võ Hoàng Nhân, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM, ứng cử viên ĐBQH đồng thời là ứng cử viên đại biểu HĐND TP HCM nhiệm kỳ tới, đã chia sẻ nhiều định hướng liên quan công tác quy hoạch và phát triển đô thị của thành phố.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Theo ông Võ Hoàng Nhân, TPHCM đã trở thành một "siêu đô thị" với quy mô dân số hơn 14 triệu người, đóng góp nguồn thu ngân sách rất lớn cho cả nước. Thành phố đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển khi sở hữu quỹ đất công nghiệp dồi dào tại khu vực phía Bắc, các trung tâm tài chính, dịch vụ chất lượng cao ở khu vực trung tâm cùng hệ thống cảng biển và logistics hiện đại.

Ứng cử viên ĐBQH Võ Hoàng Nhân

Tuy nhiên, song song với cơ hội là những thách thức không nhỏ như áp lực hạ tầng giao thông, tình trạng ngập lụt đô thị, nhu cầu nhà ở cho người lao động, cũng như các thiết chế về giáo dục, y tế và không gian xanh.

Để giải quyết những vấn đề này, ông Võ Hoàng Nhân cho rằng cần có chiến lược phát triển bài bản, đồng thời tận dụng hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù mà Quốc hội đã trao cho TPHCM để chủ động quyết định các dự án chiến lược và điều chỉnh quy hoạch phù hợp với thực tiễn.

Trong chương trình hành động, ông Võ Hoàng Nhân nhấn mạnh cam kết công khai, minh bạch thông tin về quy hoạch và các thủ tục hành chính. Ông cho biết sẽ đôn đốc việc giải quyết hồ sơ nhanh chóng, kịp thời; không để tình trạng quy hoạch treo hay thiếu minh bạch thông tin ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và doanh nghiệp.

Thúc đẩy chuyển đổi số

Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, 4 ứng cử viên ĐBQH khác đã trình bày chương trình hành động với nhiều cam kết gắn với lĩnh vực chuyên môn.

Ứng cử viên ĐBQH Trần Thị Hồng Liên

Bà Trần Thị Hồng Liên, Trưởng khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP HCM), cho biết sẽ đóng góp trí tuệ vào quá trình xây dựng hệ thống pháp luật theo hướng thông thoáng, minh bạch và bền vững; đồng thời đề xuất các chính sách thuế phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong và ngoài nước phát triển.

Bà Trần Thị Hồng Liên cũng cam kết trở thành cầu nối phản ánh tiếng nói của cộng đồng trí thức trong việc định hình chính sách giáo dục – đào tạo, thúc đẩy khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hệ thống trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp.

Ứng cử viên ĐBQH Nguyễn Thị Thanh Mai

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM, cho biết nếu được cử tri tín nhiệm sẽ đóng góp chuyên môn trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai nhấn mạnh việc thúc đẩy mô hình liên kết "Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp" nhằm đưa khoa học – công nghệ trở thành động lực then chốt cho sự phát triển của đất nước.

Ứng cử viên ĐBQH Nguyễn Văn Thân

Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, cho biết sẽ tập trung thúc đẩy xây dựng các thể chế, chính sách hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như hộ kinh doanh, nhất là trong các vấn đề liên quan đến mặt bằng sản xuất – kinh doanh, tiếp cận vốn vay, chính sách thuế và thủ tục hành chính.

Ông Nguyễn Văn Thân cũng cam kết tăng cường giám sát việc thực hiện cải cách hành chính và các dự án đầu tư công nhằm bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực quốc gia.

Ứng cử viên ĐBQH Võ Thị Trung Trinh

Trong khi đó, bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM, cam kết đóng góp vào việc hoàn thiện hành lang pháp lý cho chuyển đổi số ở tầm quốc gia, đồng thời thúc đẩy chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành nhằm giúp bộ máy chính quyền vận hành minh bạch, hiệu quả và giảm phiền hà cho người dân.

Bà Võ Thị Trung Trinh cũng đặt mục tiêu thúc đẩy số hóa trong các lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục, giao thông, xây dựng; phát triển dịch vụ công trực tuyến để người dân có thể thực hiện nhiều thủ tục hành chính ngay tại nhà.

Cử tri tại địa phương

Tại buổi tiếp xúc, cử tri địa phương cũng bày tỏ sự quan tâm đến các vấn đề liên quan đến quy hoạch đô thị, cải cách thủ tục hành chính, phát triển khoa học – công nghệ và môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố.

Các ứng cử viên khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của TP HCM và cả nước.