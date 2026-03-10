HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc nói về giải pháp giảm kẹt xe, ngập nước ở TPHCM

Ngọc Quý

(NLĐO) - Tiếp xúc ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, cử tri phường Linh Xuân kiến nghị về giao thông, việc làm, hạ tầng...

Tối 10-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Linh Xuân tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 thuộc đơn vị bầu cử số 9.

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc: Quy hoạch là chìa khóa giảm kẹt xe TPHCM - Ảnh 1.

Hội nghị tiếp xúc cử tri phường Linh Xuân, TPHCM tối 10-3

Đơn vị bầu cử số 9 gồm các phường Đông Hòa, Linh Xuân và Thủ Đức. Năm ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM ứng cử tại đơn vị này gồm: ông Huỳnh Thanh Nhân – Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; ông Võ Hoàng Ngân – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM; ông Mai Hữu Quyết – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Đức; bà Phan Thị Diễm Quỳnh – nhân viên hành chính, nhân sự Công ty TNHH Nội thất Mê Kông; ông Hà Thúc Viên – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Đức.

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc: Quy hoạch là chìa khóa giảm kẹt xe TPHCM - Ảnh 2.

5 ứng cử viên HĐND TPHCM thuộc đơn vị bầu cử số 9

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc: Quy hoạch là chìa khóa giảm kẹt xe TPHCM - Ảnh 3.

Ông Huỳnh Thanh Nhân – Phó Chủ tịch HĐND TPHCM phát biểu tại hội nghị

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc: Quy hoạch là chìa khóa giảm kẹt xe TPHCM - Ảnh 4.

Ông Võ Hoàng Ngân - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc: Quy hoạch là chìa khóa giảm kẹt xe TPHCM - Ảnh 5.

Ông Mai Hữu Quyết - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Đức

Các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động, tập trung vào nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện hạ tầng đô thị, thúc đẩy xây dựng nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và công nhân. 

Bên cạnh đó, các ứng cử viên cũng đề cập việc đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời cam kết duy trì mối liên hệ chặt chẽ với cử tri để tiếp nhận và phản ánh kịp thời những kiến nghị của người dân.

Cử tri đóng góp ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, nhiều cử tri bày tỏ mong muốn sau khi trúng cử, các đại biểu HĐND TP HCM sẽ phát huy tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, nâng cao hiệu quả giám sát và quan tâm giải quyết các vấn đề dân sinh như giao thông, môi trường, y tế, giáo dục...

Hội nghị tiếp xúc cử tri phường Linh Xuân tối 10-3 - CLIP: NGỌC QUÝ

Cử tri Nguyễn Thanh Đậm (khu phố 26) phản ánh tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra tại khu vực cầu Linh Xuân vào giờ cao điểm, đặc biệt khi học sinh đến trường và công nhân đi làm. Cử tri kiến nghị tăng cường lực lượng điều tiết giao thông để phân luồng, giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn.

Cử tri Hoàng Tuệ Mẫn (khu phố 14) cho rằng địa phương tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng và doanh nghiệp nhưng lại xảy ra tình trạng doanh nghiệp thiếu lao động trong khi sinh viên tốt nghiệp khó tìm việc. Cử tri này kiến nghị tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp, đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và cung cấp thông tin tuyển dụng.

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc: Quy hoạch là chìa khóa giảm kẹt xe TPHCM - Ảnh 9.

Ông Hà Thúc Viên - Phó Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ cơ sở Trường Đại học Việt Đức - trao đổi với cử tri

Thay mặt các ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM đơn vị bầu cử số 9 tiếp thu ý kiến cử tri, ông Hà Thúc Viên - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Đức, cho biết thời gian tới, TP sẽ chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng giáo dục, đồng thời minh bạch các khoản chi trong nhà trường để phụ huynh nắm rõ. Công tác hướng nghiệp cũng cần được tổ chức bài bản trong các trường phổ thông, gắn với tư vấn nghề nghiệp, đào tạo kỹ năng và kết nối với các trường đại học.

Ông Hà Thúc Viên cho rằng sự liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Vì vậy, cần tăng cường tổ chức các hoạt động như ngày hội việc làm nhằm tạo cầu nối giữa sinh viên và doanh nghiệp.

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc: Quy hoạch là chìa khóa giảm kẹt xe TPHCM - Ảnh 10.

Ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM, trao đổi với cử tri tại hội nghị

Trao đổi với cử tri, ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM, cho rằng để giải quyết ùn tắc giao thông và ngập nước, yếu tố then chốt là phải có quy hoạch bài bản, đồng bộ.

Theo ông Võ Hoàng Ngân, cùng với quy hoạch, cần hoàn thiện công cụ pháp lý, xác định rõ thẩm quyền quyết định và gắn trách nhiệm theo nguyên tắc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền nhằm bảo đảm việc triển khai hiệu quả.

Cử tri gửi gắm nhiều tâm tư, kỳ vọng đến ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM

Cử tri gửi gắm nhiều tâm tư, kỳ vọng đến ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM

(NLĐO) - Các cử tri đã đóng góp ý kiến trong rất nhiều lĩnh vực, qua đó thể hiện rõ sự tâm huyết, mong mỏi TPHCM phát triển mạnh mẽ

Cử tri quan tâm định hướng đầu tư của Petrovietnam tại TPHCM

(NLĐO)- Cử tri 2 phường Rạch Dừa và Phước Thắng, TPHCM đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm cũng như chương trình hành động của những người ứng cử

Cử tri TPHCM mong mỏi đại biểu trúng cử giữ trọn lời hứa với người dân

(NLĐO) - Cử tri kỳ vọng các đại biểu trúng cử luôn đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu và có những giải pháp thiết thực để phát triển đất nước

TPHCM KẸT XE phường Linh XUân kẹt xe cầu vượt Linh Xuân Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM
