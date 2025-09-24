Chiều 24-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, chủ trì phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ các nghị quyết "trụ cột" Bộ Chính trị vừa ban hành đều liên quan tới khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, với tinh thần "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ bàn làm, không bàn lùi".

Nhấn mạnh lại tinh thần "Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên", "thời gian là vàng ngọc", Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết phải tranh thủ từng ngày từng giờ để đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào mọi hoạt động.

Lãnh đạo Chính phủ đánh giá thời gian qua, các bộ ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị đã triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Song còn rất nhiều việc phải làm để "bắt kịp, tiến cùng và vượt lên".

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu thời gian tới cần hoàn thành dứt điểm việc xây dựng cơ sở dữ liệu của các ngành, các cấp, coi đây là vấn đề cấp bách với mốc tiến độ hoàn thành cụ thể, nhất là dữ liệu đất đai, nhà ở.

Cùng với đó, hoàn thiện chuyển đổi số trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt là cấp cơ sở, khắc phục ngay các vướng mắc, ách tắc, bảo đảm thông suốt, đồng bộ, kết nối từ cơ sở tới Trung ương và từ cơ sở này tới cơ sở khác. Ngoài ra, cần đẩy mạnh phong trào Bình dân học vụ số để xây dựng chính quyền số, công dân số, xã hội số, phát triển kinh tế số.

Theo chương trình phiên họp, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và các nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2025; lãnh đạo Bộ Công an báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06 và các nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2025; lãnh đạo Bộ Nội vụ báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính và các nhiệm vụ trọng đến hết năm 2025.

Sau đó, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về một số vấn đề trọng tâm trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.