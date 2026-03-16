HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

HoREA gửi kiến nghị khẩn đến UBND TPHCM

Tin-ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO) - Quy định mới về phương pháp xác định dân số nhà chung cư đang vô tình đẩy thị trường vào tình trạng thừa căn hộ lớn, thiếu căn hộ nhỏ.

Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) vừa gửi kiến nghị khẩn cấp đến UBND TPHCM và các sở ngành liên quan về một số nội dung trong Quyết định 32/2025/QĐ-UBND. Theo HoREA, quy định mới về phương pháp xác định dân số nhà chung cư đang vô tình đẩy thị trường vào tình trạng thừa căn hộ lớn, thiếu căn hộ nhỏ, đi ngược lại nhu cầu thực tế của đa số người dân.

TIN LIÊN QUAN

HoREA nhận định mặc dù Quyết định 32/2025/QĐ-UBND (có hiệu lực từ ngày 9-1-2026) là cơ sở pháp lý quan trọng để xác định quy mô dân số và cơ cấu căn hộ nhưng sau 2 tháng triển khai đã bộc lộ nhiều điểm không phù hợp. Điểm cốt yếu nằm ở phương pháp tính dân số theo diện tích và số phòng ngủ được đánh giá là quá khắt khe, thậm chí còn chặt chẽ hơn cả quy định tương tự tại Hà Nội.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, quy định này làm gia tăng số lượng căn hộ lớn (3-4 phòng ngủ, trên 85m²) và làm sụt giảm nghiêm trọng nguồn cung căn hộ vừa (2 phòng ngủ, 45-70 m²) cùng căn hộ nhỏ (dưới 45 m²) tại các dự án nhà ở thương mại. Ngay cả với nhà ở xã hội, cách tính này cũng làm tăng các căn hộ diện tích lớn gần ngưỡng tối đa (56-70 m²) và triệt tiêu các lựa chọn căn hộ nhỏ cho người thu nhập thấp.

- Ảnh 3.

Nhiều người có nhu cầu mua nhà diện tích nhỏ, 2 phòng ngủ tại TPHCM

Trong khi thực tế thị trường có tới 60%-70% khách hàng là người thu nhập trung bình có nhu cầu mua căn hộ 2 phòng ngủ (giá 5-7 tỉ đồng) và 20%-25% người thu nhập thấp tìm kiếm căn hộ 1 phòng ngủ (khoảng 3 tỉ đồng). Trong khi đó, nhóm khách hàng thượng lưu có nhu cầu mua căn hộ lớn chỉ chiếm vỏn vẹn 5%-10%.

"Việc áp đặt cách tính dân số máy móc dẫn đến tình trạng các chủ đầu tư buộc phải thiết kế nhiều căn hộ lớn mới sử dụng hết diện tích sàn được duyệt. Điều này không chỉ gây khó cho doanh nghiệp trong việc tiêu thụ sản phẩm mà còn khiến giấc mơ sở hữu nhà của hàng triệu hộ gia đình "hạt nhân" (từ 1-3 người) trở nên xa vời" - ông Lê Hoàng Châu nhận định.

HoREA cũng chỉ ra sự thiếu đồng bộ trong quy trình phê duyệt. Tại giai đoạn chấp thuận chủ trương đầu tư, UBND TPHCM xác định một quy mô dân số tổng thể (tạm gọi là x). Tuy nhiên, đến giai đoạn cấp phép xây dựng, Sở Xây dựng lại áp dụng cách tính theo diện tích căn hộ, dẫn đến quy mô dân số thực tế (y) thường nhỏ hơn x.

Sự chênh lệch này khiến chủ đầu tư không thể tối ưu hóa dự án theo nhu cầu thị trường mà phải dựa theo các chỉ số dân số để được duyệt hồ sơ. "Việc tính bình quân 3,5 người/căn hộ hoặc tính theo cơ cấu diện tích như hiện nay là thiếu cơ sở thực tiễn và không còn phù hợp với xu hướng thu hẹp quy mô gia đình tại đô thị" - đại diện HoREA nhận định.

Để tháo gỡ nút thắt, HoREA đề xuất sửa đổi Điều 4 của Quyết định 32 theo hướng linh hoạt hơn. Cụ thể, giai đoạn đầu: Xác định quy mô dân số tối đa dựa trên quy hoạch đô thị và chiến lược phát triển nhà ở quốc gia (bình quân 32 m²/người). 

Giai đoạn thực thi thì cho phép chủ đầu tư tự quyết định cơ cấu căn hộ dựa trên nhu cầu thị trường, miễn là bảo đảm tỉ lệ căn hộ dưới 45 m² không quá 25% và tổng dân số không vượt ngưỡng đã phê duyệt.

HoREA nhấn mạnh việc xác định dân số cần phải "phù hợp với dự báo và thực tiễn phát triển" của TPHCM. Trong bối cảnh thành phố đang nỗ lực cải tạo chung cư cũ và di dời nhà ven kênh rạch, một chính sách dân số linh hoạt sẽ là đòn bẩy quan trọng để thu hút nguồn lực xã hội hóa, đáp ứng nhu cầu ở thực của đại bộ phận nhân dân. Đồng thời  tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, mà quan trọng hơn là bảo vệ quyền lợi và cơ hội tiếp cận nhà ở của người dân TPHCM trong tương lai.

bất động sản quy định mới dự án nhà ở nhà chung cư Hiệp hội bất động sản
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo