HoREA gửi văn bản hỏa tốc đề nghị rà soát 838 dự án vướng mắc, tồn đọng

Ngày 14-5, Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) phát hành văn bản hỏa tốc, đề nghị các tập đoàn và doanh nghiệp khẩn trương rà soát, bổ sung danh sách các dự án đầu tư tư nhân và dự án có vốn FDI đang gặp vướng mắc nhưng chưa được cập nhật trong danh mục 838 dự án do Sở Tài chính tổng hợp trước đó.

HoREA đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn cần gửi thông tin về hiệp hội trước ngày 15-5 để kịp tổng hợp, báo cáo Sở Tài chính TPHCM.

Động thái này được xem là bước đi nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý các dự án tồn đọng, hướng tới mục tiêu tháo gỡ dứt điểm trong tháng 6-2026 theo chỉ đạo của UBND TPHCM.

HoREA nhấn mạnh việc rà soát phải được thực hiện khẩn trương và đầy đủ, đặc biệt đối với các dự án chưa có tên trong danh sách 838 dự án trước đây.

Theo hướng dẫn của HoREA, doanh nghiệp cần đối chiếu lại thông tin dự án. Trường hợp dự án đã có trong danh sách nhưng thông tin chưa chính xác, doanh nghiệp phải đề xuất điều chỉnh kịp thời.

Với các dự án chưa được cập nhật, chủ đầu tư cần báo cáo đầy đủ các nội dung gồm tên dự án, chủ đầu tư, tổng mức đầu tư, diện tích, tiến độ triển khai, khó khăn vướng mắc, cơ quan đang thụ lý và kiến nghị cụ thể.

Chủ tịch Công ty Lan Anh đã bức xúc khi chia sẻ những vướng mắc pháp lý tại hội nghị

Trước đó, UBND TPHCM đã ban hành Chỉ thị 45/CT-UBND ngày 5-5-2026 yêu cầu các sở ngành tập trung rà soát, đề xuất phương án xử lý dứt điểm các dự án gặp khó khăn. Sở Tài chính được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật toàn bộ dữ liệu dự án lên hệ thống quản lý chung.

Tại hội nghị triển khai Chỉ thị 45 diễn ra ngày 13-5, nhiều doanh nghiệp đã bày tỏ áp lực lớn khi dự án kéo dài nhiều năm nhưng chưa thể hoàn tất thủ tục pháp lý. Không ít doanh nghiệp cho biết việc chậm xác định tiền sử dụng đất trong thời gian dài khiến chi phí đội lên, dòng tiền bị đình trệ và dự án rơi vào tình trạng thua lỗ.

Một số doanh nghiệp nhà ở xã hội cũng phản ánh các vướng mắc về quy hoạch, thủ tục đầu tư khiến dự án phải dừng triển khai nhiều năm, ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển nhà ở và nguồn cung cho thị trường.

Nhiều ý kiến từ doanh nghiệp và lãnh đạo HoREA nhận định đây là giai đoạn quan trọng để khơi thông hàng loạt dự án bị đình trệ nhiều năm qua. Cơ sở cho kỳ vọng này đến từ các chính sách mới, trong đó có Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội về cơ chế đặc thù xử lý vi phạm đất đai và tháo gỡ khó khăn cho các dự án kéo dài, có hiệu lực từ ngày 1-5-2026.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, cho rằng đây không chỉ là cơ hội quan trọng để doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn mà còn là thời điểm quyết định nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư đang bị đình trệ.

Việc này không chỉ giúp doanh nghiệp phục hồi hoạt động mà còn tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế TPHCM trong giai đoạn tới. Khi các dự án được tái khởi động, nhiều khu đất và nguồn vốn đang "đóng băng" sẽ được đưa vào khai thác, góp phần tạo việc làm, tăng thu ngân sách và củng cố niềm tin của nhà đầu tư trong và ngoài nước.