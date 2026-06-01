Thể thao

HTV lần đầu tổ chức Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp HTV 2026

Quang Liêm

(NLĐO) - Đài PT - TH TP HCM (HTV) phối hợp cùng Sở VHTT, Sở GD và ĐT, Thành Đoàn và LĐ BĐ TP HCM tổ chức Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp HTV 2026.

HTV lần đầu tổ chức Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp HTV 2026 với chủ đề "Ước mơ sân cỏ" - Ảnh 1.

Đây là lần đầu tiên HTV tổ chức một giải bóng đá quy mô toàn thành phố dành riêng cho thiếu niên, nhi đồng, hướng đến xây dựng môi trường thể thao lành mạnh, góp phần lan tỏa tinh thần vận động, phát triển thể chất, nuôi dưỡng tình yêu thể thao trong trẻ em. Giải đấu cũng được kỳ vọng trở thành cơ hội phát hiện, bồi dưỡng những tài năng bóng đá trẻ cho TP HCM.

Giải đấu diễn ra từ ngày 15-6 đến 3-8-2026, quy tụ các đội bóng U11 và U13 đến từ các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố. Vòng loại dự kiến khởi tranh từ ngày 15-6 đến 3-7, sau đó các đội xuất sắc sẽ tranh tài ở vòng chung kết cấp thành phố từ ngày 4 đến 12-7-2026 tại phường Bà Rịa.

Không chỉ là sân chơi thể thao, Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp HTV 2026 còn hướng đến việc tạo môi trường để trẻ em giao lưu, kết bạn, rèn luyện kỹ năng sống và phát triển toàn diện thông qua thể thao. Ban tổ chức mong muốn truyền tải thông điệp: "Mỗi sân bóng là một lớp học", giúp các em vượt qua nỗi sợ hãi, nuôi dưỡng những ước mơ sân cỏ.

Giải đấu có cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cho cả hai lứa tuổi U11 và U13, gồm cúp vô địch, huy chương vàng cùng tiền thưởng trị giá 50 triệu đồng. Đội hạng nhì nhận 30 triệu đồng, hạng ba nhận 20 triệu đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao các giải cá nhân như Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, Thủ môn xuất sắc nhất, Cầu thủ xuất sắc nhất và giải thưởng dành cho tinh thần thi đấu đẹp.

Nhân dịp này, Đài Phát thanh và Truyền hình TP HCM sẽ trao tặng các suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Vòng chung kết của giải sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên các kênh của HTV, HTV Thể thao, VOH và các nền tảng số. Song hành với giải đấu là chuỗi hoạt động bên lề như chương trình đồng hành xuyên suốt mang tên "Ước mơ sân cỏ HTV Cup", talkshow chuyên đề "Một sân bóng - Nhiều ước mơ" cùng nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm dành cho các em nhỏ và phụ huynh.


Thắng đội J-League, TP HCM vô địch Giải U13 Việt Nam - Nhật Bản lần VII

(NLĐO) - Giải bóng đá Thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản lần thứ VII khép lại sau 4 ngày tranh tài sôi nổi.

B. TP HCM thắng đội J-League trận khai màn Giải Thiếu niên Quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản lần VII

(NLĐO) - Khai mạc Giải bóng đá Thiếu niên Quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản mùa giải thứ VII bằng chiến thắng 3-2 của B. TP HCM trước Kawasaki Frontale.

U13 PVF vô địch giải bóng đá quốc tế

(NLĐO) - Chiều 17-12, tại sân vận động TP mới Bình Dương (tỉnh Bình Dương), U13 PVF đã đánh bại U13 Hà Nội trong trận chung kết để nâng cao chức vô địch Giải Bóng đá thiếu niên Quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản lần 5.

