Hứa Vĩ Văn: "Hạnh phúc là điều tự mình tạo ra!"

Cơ hội không tự nhiên mà đến

* Những cảm xúc của Hứa Vĩ Văn như thế nào khi đọc kịch bản vai chiến sĩ tình báo Nguyễn Thành trong phim "Tận hiến"? Anh có nghĩ đây là vai diễn dành cho mình?

- Diễn viên Hứa Vĩ Văn: Thật ra tôi không dám khẳng định đây có phải là vai diễn dành riêng cho mình hay không. Nhưng khi nhận được lời mời từ nhà sản xuất và Điện ảnh Công an Nhân dân, sau khi đọc kịch bản, tôi đã nói rằng bằng mọi giá mình muốn được tham gia dự án này và tin rằng mình có thể làm tốt vai diễn Nguyễn Thành. Đây là dạng vai diễn, cuộc đời và câu chuyện mà tôi đã chờ đợi rất lâu trong sự nghiệp. Với một người diễn viên, được gặp một nhân vật như vậy là một may mắn lớn.

Nhưng tôi cũng nghĩ rằng cơ hội không tự nhiên mà đến. Để một đạo diễn hay nhà sản xuất nghĩ đến mình cho một vai diễn như thế, người diễn viên phải có một quá trình làm nghề, tích lũy trải nghiệm và chuẩn bị từ trước. Nhìn lại, tôi cảm thấy những năm tháng làm nghề của mình giống như một sự chuẩn bị dài hơi để khi cơ hội mang tên Nguyễn Thành xuất hiện, tôi đã sẵn sàng đón nhận nó.

* Anh có tìm hiểu tư liệu hay gặp nguyên mẫu là Thượng tá Nguyễn Thiệu Giốc để lắng nghe, hiểu thêm về vai diễn Nguyễn Thành?

- Sau khi nhận lời tham gia dự án, tôi được nhà sản xuất và Điện ảnh Công an Nhân dân cung cấp rất nhiều tư liệu về bác Nguyễn Thiệu Giốc. Tôi cũng có cơ hội gặp gỡ gia đình, người thân để hiểu thêm về con người của bác, ngoài những gì được ghi lại trong tài liệu.

Thông qua kịch bản và hành trình hoạt động của bác, tôi phần nào hình dung được tính cách, suy nghĩ và những lựa chọn mà bác đã đi qua. Những tư liệu đó giúp tôi chuẩn bị phần bên ngoài của nhân vật. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là phần nội tâm và tâm hồn của nhân vật.

Đó là điều không có tài liệu nào có thể cung cấp đầy đủ. Người diễn viên phải tự cảm nhận, tự xây dựng và nuôi dưỡng bằng sự đồng cảm của chính mình.

Hứa Vĩ Văn hóa Nguyễn Thành trong phim "Tận hiến"

* Những áp lực mà anh phải đối diện khi thể hiện hình ảnh một nhân vật được xây dựng dựa trên nguyên mẫu có thật trong lịch sử?

- Có lẽ, tôi hơi khác một số diễn viên khác ở chỗ tôi không cảm thấy áp lực quá nhiều. Điều tôi cảm nhận rõ nhất là sự hứng khởi. Sự hứng khởi đó thậm chí còn lớn hơn cả áp lực. Tôi đã chờ đợi những vai diễn như thế này rất lâu. Không phải đến khi có kịch bản tôi mới bắt đầu chuẩn bị, mà trong suốt nhiều năm làm nghề, tôi luôn tự trang bị cho mình những trải nghiệm, tư duy và kỹ năng cần thiết để nếu một ngày có cơ hội, mình có thể nắm bắt được. Vì vậy khi Nguyễn Thành đến, tôi thấy mình được sống trong điều mình mong chờ hơn là phải đối mặt với áp lực.

* Anh có phân vân giữa việc cần thể hiện giống nhất có thể với nguyên mẫu hay tạo ra một Nguyễn Thành mang dấu ấn riêng của Hứa Vĩ Văn?

- Tôi học hỏi rất nhiều từ các diễn viên đi trước, cả trong nước lẫn quốc tế. Theo tôi, dấu ấn riêng không phải là làm khác đi nguyên mẫu, mà là cách người diễn viên thổi sức sống và chiều sâu vào nhân vật. Nếu chỉ dừng lại ở việc minh họa bên ngoài thì nhân vật sẽ trở nên đơn điệu.

Điều quan trọng là phải hiểu được suy nghĩ, cảm xúc và thế giới nội tâm của nhân vật để có thể đồng cảm với họ. Khi thật sự đồng cảm với nhân vật, người diễn viên sẽ tự nhiên tạo ra dấu ấn riêng của mình. Và chính dấu ấn đó lại giúp nguyên mẫu hiện lên chân thật hơn trong cảm nhận của khán giả.

Tự hào đặc biệt khi được tham gia những phim lịch sử, chính luận

* Trong quá trình quay, cảnh nào khiến anh gặp khó khăn nhất hoặc ấn tượng nhất?

- "Tận hiến" có rất nhiều cảnh quay đáng nhớ. Kịch bản ban đầu chỉ khoảng 10 tập nhưng khi phát sóng được chia thành 15 tập nên hành trình nhân vật trải dài với rất nhiều cung bậc cảm xúc.

Nếu phải chọn một cảnh khiến tôi nhớ nhất thì đó là phân đoạn Nguyễn Thành chạy đi cứu con gái Chandra sau khi biết tin con mình bị lực lượng an ninh quân đội bắt cóc. Đó là một cảm xúc rất đời thường. Tôi hiểu được tâm trạng của một người cha khi biết con gái mình đang gặp nguy hiểm. Trong hoàn cảnh đó, mọi suy nghĩ hay tính toán dường như không còn quan trọng nữa, điều duy nhất người cha nghĩ đến là phải tìm cách bảo vệ và đưa con mình trở về an toàn.

Bản thân tôi rất đồng cảm với cảm xúc đó. Chính sự chân thật và gần gũi của tình cảm gia đình đã khiến phân đoạn này để lại trong tôi nhiều ấn tượng nhất, dù hành trình giải cứu Chandra cũng đầy những khó khăn và thử thách.

Tạo hình Hứa Vĩ Văn trong phim

* Cảm xúc của anh thế nào khi liên tục nhận được phản hồi tích cực từ khán giả?

- Thật sự tôi có phần bất ngờ và choáng ngợp trước tình cảm mà khán giả dành cho bộ phim cũng như nhân vật Nguyễn Thành. Tôi rất trân trọng những lời động viên đó. Tuy nhiên, tôi cũng luôn nhắc mình phải giữ sự tỉnh táo, bởi người diễn viên không thể sống mãi trong thành công của một vai diễn.

Điều tôi ghi nhận không chỉ là thành quả của riêng mình mà là nỗ lực của cả tập thể đoàn phim, Điện ảnh Công an Nhân dân và tất cả những người tham gia dự án. Quan trọng hơn hết, tôi nghĩ những lời khen đó trước tiên thuộc về cuộc đời đặc biệt của bác Nguyễn Thiệu Giốc.

Chính cuộc đời của bác đã cho chúng tôi cơ hội được kể lại một câu chuyện đẹp và đầy cảm hứng. Nếu có điều gì khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, thì đó là việc thông qua bộ phim, khán giả biết đến và thêm trân trọng những hy sinh thầm lặng của bác cũng như các chiến sĩ tình báo đã cống hiến cho đất nước.

Một vai diễn Hứa Vĩ Văn đã rất nỗ lực để hóa thân trọn vẹn nhân vật

* Anh có những chiêm nghiệm nào sau khi trải qua cuộc đời của một chiến sĩ tình báo như Nguyễn Thành?

- Đối với một người diễn viên, được trải nghiệm nhiều cuộc đời khác nhau là điều vô cùng quý giá. Riêng những bộ phim lịch sử, chính luận lại mang đến cho tôi một niềm tự hào rất đặc biệt.

Sau "Mưa đỏ" và "Tận hiến", tôi càng xác định rõ hơn định hướng của mình. Tôi không biết tương lai còn có cơ hội tham gia những dự án như thế này hay không, nhưng nếu được lựa chọn, tôi vẫn sẽ ưu tiên những bộ phim lịch sử, chính luận và cách mạng. Tôi nghĩ đó là một cách để góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa, lịch sử của đất nước và lan tỏa tinh thần yêu nước đến thế hệ trẻ. Điều đó cũng khiến hành trình làm nghề của tôi trở nên ý nghĩa hơn.

Có lẽ, điều lớn nhất mà Nguyễn Thành để lại cho tôi chính là niềm tin rằng điện ảnh không chỉ để giải trí, mà đôi khi còn là cách để chúng ta kể lại những câu chuyện đẹp, tri ân những con người đã hy sinh và giúp khán giả hiểu hơn về lịch sử dân tộc mình.

Không xem diễn viên trẻ là đối thủ cạnh tranh

* Sau "Mưa đỏ" và "Tận hiến", Hứa Vĩ Văn sẽ tiếp tục với những vai diễn trong các phim lịch sử, chiến tranh hay thay đổi bằng thể loại phim khác?

- Thật ra câu hỏi này cũng gắn liền với những chiêm nghiệm mà tôi có được sau "Mưa đỏ" và "Tận hiến". Đối với tôi, những bộ phim lịch sử, chính luận hay cách mạng luôn mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Tôi không biết trong tương lai mình còn có cơ hội được tham gia bao nhiêu dự án như vậy nữa, nhưng nếu có cơ hội lựa chọn, tôi chắc chắn sẽ ưu tiên những bộ phim thuộc dòng đề tài này.

Không chỉ vì niềm đam mê nghề nghiệp mà còn vì tôi cảm thấy đây là cách để mình góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần yêu nước đến khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ. Đó cũng là những dự án giúp tôi cảm thấy hành trình làm nghề của mình có ý nghĩa hơn.

*Hiện nay, tiêu chí chọn vai diễn của Hứa Vĩ Văn thế nào? Anh sẽ tham gia phim vì kịch bản, ê-kíp, đạo diễn hay mối thân tình với phía sản xuất?

- Ở độ tuổi hiện tại, tôi hiểu rõ mình phù hợp với những dạng vai nào. Về mặt hình ảnh và trải nghiệm sống, tôi nghĩ mình phù hợp với những nhân vật ở độ tuổi trung niên hoặc không quá chênh lệch với tuổi thật của mình.

Điều tôi quan tâm hiện nay không còn là vai lớn hay vai nhỏ, mà là nhân vật đó có gì để mình khám phá, có chiều sâu hay không và câu chuyện của họ có mang lại giá trị nào cho khán giả hay không.

Tôi vẫn sẵn sàng tham gia các dự án mang tính giải trí, thương mại, nhưng chắc chắn sẽ ưu tiên những vai diễn có nhiều lớp tâm lý, nhiều trải nghiệm sống và mang ý nghĩa nhất định. Bên cạnh đó, kịch bản, đạo diễn và ê-kíp thực hiện vẫn luôn là những yếu tố rất quan trọng trong quyết định nhận lời tham gia một dự án.

* Hứa Vĩ Văn sẽ tiếp tục với phim truyền hình hay trở lại màn ảnh rộng qua các vai diễn điện ảnh?

- Sau "Tận hiến", tôi nhận ra rằng điều quan trọng không nằm ở việc đó là phim truyền hình hay điện ảnh, mà là vai diễn và câu chuyện mà bộ phim muốn kể. Chính truyền hình đã mang đến cho tôi cơ hội hóa thân thành Nguyễn Thành, một vai diễn mà tôi vô cùng trân trọng. Vì vậy hiện tại tôi không còn đặt nặng việc lựa chọn giữa điện ảnh hay truyền hình nữa.

Điều tôi mong muốn là được tham gia những dự án có chất lượng, có những nhân vật đặc biệt và đủ sức hấp dẫn để người diễn viên muốn sống cùng họ. Có thể, số lượng dự án sẽ ít hơn trước nhưng tôi muốn dành thời gian cho những vai diễn thật sự phù hợp và có giá trị với bản thân mình.

Một cảnh Nguyễn Thành đầy cảm xúc trong phim

* Điện ảnh Việt đang phát triển, lớp diễn viên trẻ ngày càng nhiều, anh có áp lực về sự cạnh tranh ở vai trò diễn viên không? Sắp tới, Hứa Vĩ Văn có mong muốn tham gia các hoạt động sau ống kính như làm đạo diễn hoặc nhà sản xuất, đầu tư cho điện ảnh?

- Tôi không xem các diễn viên trẻ là đối thủ cạnh tranh của mình. Mỗi thế hệ đều có những vai diễn, những cơ hội và hành trình riêng. Các bạn trẻ có những lợi thế của tuổi trẻ, còn những diễn viên như tôi lại có những trải nghiệm khác để mang vào nhân vật.

Trong những dự án gần đây như "Mưa đỏ" hay "Tận hiến", tôi có cơ hội làm việc với rất nhiều diễn viên trẻ và cảm thấy rất vui khi được tương tác, học hỏi lẫn nhau. Tôi nghĩ điện ảnh cần sự kết nối giữa các thế hệ hơn là sự cạnh tranh. Điều tôi quan tâm nhất là làm sao để sau mỗi dự án mình vẫn có thể tiến thêm một bước trong nghề.

Người diễn viên không thể sống mãi trong hào quang của một vai diễn hay một thành công nào đó. Chúng ta luôn phải tiếp tục chinh phục những đỉnh núi mới. Về việc làm đạo diễn hay nhà sản xuất, tôi cũng từng suy nghĩ đến. Tôi có nhiều người bạn cùng thế hệ hiện nay đang đảm nhận rất tốt những vai trò đó.

Tuy nhiên, ở thời điểm này tôi vẫn muốn tập trung cho công việc diễn xuất. Tôi cảm thấy mình vẫn còn nhiều điều để khám phá và cống hiến với tư cách một diễn viên. Vì vậy, trước mắt tôi vẫn muốn dành toàn bộ năng lượng cho con đường mà mình đã lựa chọn.

Thích cuộc sống nhẹ nhàng, bình lặng ngoài đời

* Anh nghĩ thế nào là hạnh phúc?

- Ở độ tuổi hiện tại, tôi càng nhận ra rằng mình cần biết yêu thương chính bản thân mình hơn, biết trân trọng từng khoảnh khắc sống và tận hưởng những điều giản dị trong cuộc sống. Với tôi, đó mới là hạnh phúc thật sự.

Ở độ tuổi hiện tại, Hứa Vĩ Văn nhận ra cần biết yêu thương chính bản thân mình hơn

*Hứa Vĩ Văn như thế nào sau khi rời khỏi trường quay, cuộc sống và sự giải trí của anh sau công việc như thế nào?

- Nhiều người nghĩ tôi là người hoạt ngôn hoặc rất cởi mở vì thường xuyên xuất hiện trước công chúng. Nhưng thật ra ngoài đời tôi khá hướng nội. Tôi không phải người quá khéo ăn nói hay giỏi giao tiếp.

Sau mỗi dự án phim, tôi thường thích quay về với những điều đơn giản trong cuộc sống, dành thời gian cho gia đình, những người thân yêu và những sở thích rất bình thường của mình. Đôi khi tôi có cảm giác mình đã dành phần lớn năng lượng, cảm xúc và những suy tư sâu sắc nhất cho các nhân vật trên màn ảnh.

Vì vậy ngoài đời, tôi lại thích một cuộc sống nhẹ nhàng, bình lặng hơn. Có lẽ chính sự cân bằng đó giúp tôi duy trì được niềm yêu thích với nghề diễn sau nhiều năm làm nghề.

Hứa Vĩ Văn mong được tiếp tục làm nghề



