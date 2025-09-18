HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Hứa Vĩ Văn: "Kết hôn hay độc thân chỉ là hình thức!"

Minh Khuê. Ảnh: Duy Phú - Đoàn phim cung cấp

(NLĐO) – Nam diễn viên Hứa Vĩ Văn là khách mời trong chương trình talkshow của kênh "Vén màn showbiz" của Báo Người Lao Động.

"Bác sĩ Lê" Hứa Vĩ Văn nói tham gia "Mưa đỏ" là cơ duyên may mắn

Chương trình talkshow của kênh "Vén màn showbiz" đã diễn ra chiều ngày 17-9 tại Hội trường Báo Người Lao Động.

Trò chuyện cùng MC là tiến sĩ Đỗ Tiến, diễn viên Hứa Vĩ Văn cho biết cách đây hơn hơn một năm, anh được thông báo đến gặp đạo diễn – NSƯT Đặng Thái Huyền để thử vai cho phim "Mưa đỏ". Khi gặp mặt, cùng thảo luận, anh được giao vai bác sĩ Lê.

Hứa Vĩ Văn: "Kết hôn hay độc thân chỉ là hình thức!" - Ảnh 1.

Hứa Vĩ Văn tại chương trình talkshow

Hứa Vĩ Văn: "Kết hôn hay độc thân chỉ là hình thức!" - Ảnh 2.

Anh chia sẻ cơ duyên đến với "Mưa đỏ"

"Tôi cảm thấy đây là cơ duyên. Trong khoảng thời gian gặp đạo diễn cùng ê-kíp phim, ngoại hình của tôi không phù hợp bởi đang nặng 72kg và tóc dài. Tôi nghĩ đi thử vai cũng khó được chọn vì mọi người đang tìm vai chiến sĩ giải phóng quân" – Hứa Vĩ Văn chia sẻ. Thế nhưng, sau đó, anh được thông báo vào vai bác sĩ Lê và cùng các diễn viên khác đến Củ Chi tập luyện, hoàn thiện ngoại hình cho vai diễn.

Hứa Vĩ Văn cho biết đạo diễn nói ê-kíp "nhắm" anh từ lâu và bản thân anh cũng khá may mắn, hạnh phúc khi được chọn vào vai bác sĩ Lê. Sau khi nhận vai, anh được gửi nhiều thông tin, học thao tác quân y, đọc tư liệu, hình ảnh của một số câu chuyện về Thành cổ. Để biến hóa rõ nét bác sĩ quân y, cảm hứng hình ảnh, anh góp nhặt từ nhiều bác sĩ quân y nổi tiếng. Anh tìm hiểu bệnh viện dã chiến thế nào, đặt bản thân vào tâm trạng bác sĩ thời chiến xử lý thế nào. Anh tùy cơ ứng biến và nghĩ bác sĩ thời xưa cũng tùy cơ ứng biến như thế.

Mọi người mang tâm thế nhập ngũ, chuẩn bị chiến đấu ngay từ khi bước vào trường quay

"Thật sự, cái khó của diễn viên không phải diễn xuất mà là khi bị dâng trào cảm xúc. Bên sản xuất phim "Mưa đỏ" tái hiện bối cảnh y như thật tại trường quay. Tôi có một trạm phẫu riêng, nơi quay tất cả cảnh bác sĩ Lê. Khi vào, tôi cảm thấy nổi hết da gà. Không gian khiến tôi bị cảm xúc mạnh, không còn là diễn viên mà sự việc tái hiện trước mắt mình. Tôi cố gắng kìm cảm xúc lại, đi ra xa học thoại, lấy tâm lý. Khi nào ê-kíp gọi, tôi mới bước vào trạm phẫu vì sợ ở trong đó lâu bị nghẹn, diễn không được" – Hứa Vĩ Văn kể.

Anh nói thêm rằng để tạo sự chân thật, ê-kíp có nuôi dòi trong một cái hủ và lúc quay cảnh cưa chân, vết thương hở thì đặt dòi vào. Lúc anh nhập vai, không để ý đến, dòi rơi vào người. Đến lúc thoát vai, nghỉ ngơi, anh không còn cảm hứng ăn cơm vì không biết có con dòi nào rơi vào người không. 

Hứa Vĩ Văn: "Kết hôn hay độc thân chỉ là hình thức!" - Ảnh 3.

Tạo hình bác sĩ Lê của Hứa Vĩ Văn

Hứa Vĩ Văn: "Kết hôn hay độc thân chỉ là hình thức!" - Ảnh 4.

Một cảnh của Hứa Vĩ Văn trong phim

Khi lần đầu đến trường quay được tái hiện giống gần như 100% di tích thành cổ, chỉ là kích thướt nhỏ hơn một chút, anh choáng ngợp. Anh cùng các diễn viên đều thấy bản thân may mắn tham gia dự án được đầu tư lớn. Khi đặt chân vào trường quay, cả đoàn diễn viên thấy không cần nhiều kỹ thuật diễn, không cần diễn gì cả bởi đã hòa tan vào, mọi người tâm thế nhập ngũ, chuẩn bị chiến đấu.

Ê-kíp phim "Mưa đỏ" vất vả vì thời tiết mưa rất nhiều, ngày có nắng đếm trên đầu ngón tay. Tuy vất vả nhưng cả đoàn đều không ai than vãn, nỗ lực hoàn thành tốt nhất tác phẩm ý nghĩa. Bởi phim "Mưa đỏ" không phải tác phẩm giải trí bình thường mà truyền tải tinh thần dân tộc, tình yêu nước, tái hiện lịch sử.

"Tôi nghĩ, phim thành công phải cảm ơn các bạn trẻ, các bạn lan tỏa, giúp phim đến với nhiều người hơn. Tuy nhiên, chinh phục được các bạn trẻ cũng không phải dễ dàng, phải đầy đủ giác quan cảm xúc và may mắn là "Mưa đỏ" làm được" – Hứa Vĩ Văn nhận định.

Hứa Vĩ Văn không cô đơn, rất vui với cuộc sống của mình

Anh cho biết hiện bản thân tập trung vào nghề diễn, đóng nhiều cuộc đời khác nhau. Về danh xưng "độc thân quý tộc", anh nghĩ đó không phải sự chọn lựa mà dường như số phận của mình. Anh có 3 người cô và 3 người chú độc thân. Hứa Vĩ Văn nghĩ việc độc thân hay kết hôn không quan trọng, chỉ là hình thức. Điều quan trọng với anh là sống thế nào, làm được gì cho quê hương, nâng cao giá trị cốt lõi của mình.

Hứa Vĩ Văn: "Kết hôn hay độc thân chỉ là hình thức!" - Ảnh 5.

Hứa Vĩ Văn được truyền cảm hứng từ sự tươi trẻ, nhiệt huyết của những diễn viên trẻ như Đình Khang - vai Tú trong "Mưa đỏ"

Nam diễn viên khẳng định anh không thấy cô đơn và rất vui với cuộc sống của mình. Trên trường quay, tham gia cùng dàn diễn viên trẻ, anh được truyền cảm hứng, nhiệt huyết. Khi quay về với gia đình, anh hạnh phúc với những người cháu. Anh cảm thấy tươi đẹp trong công việc lẫn cuộc sống hiện tại.

Hứa Vĩ Văn tiết lộ trước khi nhận lời đóng "Mưa đỏ", anh từng 2 năm không đóng phim do không còn cảm xúc. Một điều đáng lo ngại của người làm nghề quá lâu. May mắn, phim "Mưa đỏ" đến phút 89, cứu rỗi con tim bác sĩ Lê. Sau đó, anh lại được truyền cảm hứng nhiều từ nguồn năng lượng dạt dào của những diễn viên trẻ.

Nam diễn viên tiết lộ bên cạnh các thần tượng nước ngoài, anh rất ngưỡng mộ cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh và Nguyễn Chánh Tín. Anh luôn mong mỏi vai diễn "đinh" giống Nguyễn Thành Luân trong "Ván bài lật ngửa".

diễn viên Hứa Vĩ Văn Phim Mưa đỏ cảm xúc· talkshow Vén màn showbiz
