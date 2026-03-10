HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Huế: Nhiều người mang chim cảnh tới quán cà phê đã không còn sợ... tịch thu

Tin - ảnh: Quang Nhật

(NLĐO) - Sau một năm siết chặt kiểm soát giấy "khai sinh" chim rừng nuôi nhốt làm cảnh, hàng trăm con chim ở Huế đã có giấy tờ hợp lệ.

Ngày 10-3, Chi cục Kiểm lâm TP Huế cho biết từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn thành phố đã có 32 cá nhân đăng ký nuôi chim cảnh sinh sản là loài động vật rừng thông thường có nguồn gốc hợp pháp, với tổng số 845 con. Vì vậy, nhiều người chơi chim cảnh khi mang chim đến quán cà phê giao lưu, giải trí với thú vui này đã không sợ bị tịch thu, xử phạt vì đã có hồ sơ hợp lệ.

Nuôi chim cảnh hợp pháp tại Huế: Những Điều cần biết và quy định mới năm 2026 - Ảnh 1.

Nhiều người chơi chim cảnh ở Huế mang chim tới giao lưu tại quán cà phê giờ đây đã không sợ kiểm lâm vì chim có giấy tờ hợp pháp.

Các loài chim được đăng ký nuôi gồm chào mào, yến phụng và công Ấn Độ. Theo Chi cục Kiểm lâm TP Huế, việc nuôi các loài chim cảnh thuộc nhóm động vật rừng thông thường phải tuân thủ quy định pháp luật và có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Thời gian qua, việc lực lượng kiểm lâm yêu cầu người nuôi chim cung cấp giấy tờ chứng minh nguồn gốc khi mang chim đến các quán cà phê chim cảnh trên địa bàn TP Huế đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình với việc siết chặt quản lý nhằm bảo vệ chim hoang dã, song cũng có một số ý kiến cho rằng việc nuôi chim cảnh là thú chơi truyền thống nên không cần chứng minh nguồn gốc.

Nuôi chim cảnh hợp pháp tại Huế: Những Điều cần biết và quy định mới năm 2026 - Ảnh 2.

Bảng kê lâm sản như giấy "khai sinh" cho chim của một người chơi chim cảnh tại Huế.

Theo Chi cục Kiểm lâm TP Huế, thú chơi chim cảnh đã tồn tại từ lâu ở Huế cũng như nhiều địa phương trong cả nước. Tuy nhiên, hoạt động nuôi nhốt chim cảnh vẫn phải tuân thủ quy định của pháp luật, đặc biệt đối với các loài có nguồn gốc từ động vật rừng.

Một cá thể chim được xem là có nguồn gốc hợp pháp khi thuộc một trong các trường hợp: khai thác hợp pháp từ tự nhiên; nhập khẩu hợp pháp; sinh sản từ cơ sở nuôi hợp pháp; được xử lý sau khi tịch thu hoặc mua, nhận chuyển nhượng quyền sở hữu hợp pháp.

Hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của cơ sở nuôi chim được quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư 26/2025/TT-BNNMT, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 84/2025/TT-BNNMT.

Chi cục Kiểm lâm TP Huế cho rằng việc tăng cường quản lý hoạt động nuôi nhốt chim hoang dã trên địa bàn góp phần ngăn chặn tình trạng săn bắt trái phép, bảo tồn đa dạng sinh học và cân bằng hệ sinh thái. Đồng thời, công tác này cũng giúp nâng cao ý thức cộng đồng và hiệu quả quản lý nhà nước, hướng tới xây dựng hình ảnh đô thị Huế văn minh, thân thiện với môi trường.

