Thời sự Chính trị

Hưng Yên có tân Bí thư Tỉnh ủy

Tr.Đức

(NLĐO)- Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 9-4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã họp và bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy, giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Phạm Quang Ngọc được bầu làm Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 1.

Ông Phạm Quang Ngọc được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Với sự nhất trí cao của các đại biểu, ông Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phạm Quang Ngọc, sinh ngày 20-1-1973, quê quán tại xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ chuyên môn: Cử nhân Sinh học, Thạc sĩ Khoa học Môi trường, Tiến sĩ Chăn nuôi.

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên thống nhất, giới thiệu ông Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hội nghị cũng thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy để HĐND bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó, chiều 6-4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, đã được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Hưng Yên có tân Phó Bí thư Tỉnh ủy

(NLĐO)- Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Công bố Quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên

(NLĐO)- Đoàn công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên

Bộ trưởng Lương Tam Quang thăm, chúc Tết đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên

(NLĐO)- Ngày 26-2, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đến thăm, chúc Tết đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên

Bí thư Tỉnh ủy Trung ương đảng tổng kiểm toán nhà nước tỉnh Hưng Yên
